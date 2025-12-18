Нічна атака дронів РФ по Кривому Рогу: щонайменше двоє поранених
Російські окупанти у ніч на 18 грудня атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області.
Що відомо про обстріл
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, унаслідок атаки російських безпілотників зафіксовано влучання в житлову забудову, постраждали люди. На зараз двоє поранених - чоловік 58 років та жінка 67 років.
"Шахедна атака. Є влучання в сектори житлової забудови", - написав він.
Пізніше Вілкул додав, що одразу після удару на місці розпочалася аварійно-рятувальна операція.
"Рятувальники проводять гасіння пожеж. Штаб допомоги людям розгортаємо у найближчій школі, там де і минулі рази – місцеві зрозуміють. Будівельні матеріали із матеріального резерву міста будуть десь за годину, - додав Олександр Вілкул.
Обстріл Миколаєва
Увечері середи, 17 грудня, російські війська здійснили чергову атаку по Миколаєву, застосувавши ударний безпілотник. У результаті удару зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.
За попередніми даними:
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у дев’ятиповерховому житловому будинку вибито вікна;
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пошкоджено міський автобус;
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зазнала ушкоджень газова мережа.
Раніше ми писали, що у Запоріжжі до 32 зросла кількість людей, які постраждали внаслідок атаки. Росія обстріляла місто керованими авіабомбами.
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