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Новини Вибухи у Кривому Розі Атаки безпілотників на Дніпропетровщину
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Нічна атака дронів РФ по Кривому Рогу: щонайменше двоє поранених

Обстріл Кривого Рогу

Російські окупанти у ніч на 18 грудня атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області. 

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Що відомо про обстріл

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на  голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, унаслідок атаки російських безпілотників зафіксовано влучання в житлову забудову, постраждали люди. На зараз двоє поранених - чоловік 58 років та жінка 67 років.

"Шахедна атака. Є влучання в сектори житлової забудови", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повітряна загроза: Росія атакує Україну ударними дронами (оновлено)

Пізніше Вілкул додав, що одразу після удару на місці розпочалася аварійно-рятувальна операція.

"Рятувальники проводять гасіння пожеж. Штаб допомоги людям розгортаємо у найближчій школі, там де і минулі рази – місцеві зрозуміють. Будівельні матеріали із матеріального резерву міста будуть десь за годину, - додав Олександр Вілкул. 

Також читайте: Німеччина відкрила перший центр захисту від безпілотників на тлі загрози РФ, - Reuters

Обстріл Миколаєва

Увечері середи, 17 грудня, російські війська здійснили чергову атаку по Миколаєву, застосувавши ударний безпілотник. У результаті удару зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. 

За попередніми даними:

  • у дев’ятиповерховому житловому будинку вибито вікна;

  • пошкоджено міський автобус;

  • зазнала ушкоджень газова мережа.

Раніше ми писали, що у Запоріжжі до 32 зросла кількість людей, які постраждали внаслідок атаки. Росія обстріляла місто керованими авіабомбами.

Читайте: Затримано хлопця, який на замовлення спецслужб РФ підпалив авто гуманітарного розмінування. ФОТОрепортаж

Автор: 

безпілотник БпЛА (6053) Вілкул Олександр (341) Кривий Ріг (1518) атака (1724) Шахед (2303) Дніпропетровська область (5187) Криворізький район (419)
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