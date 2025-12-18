Нічна атака дронів РФ по Кривому Рогу: щонайменше двоє поранених

Російські окупанти у ніч на 18 грудня атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області.

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Що відомо про обстріл

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, унаслідок атаки російських безпілотників зафіксовано влучання в житлову забудову, постраждали люди. На зараз двоє поранених - чоловік 58 років та жінка 67 років.

"Шахедна атака. Є влучання в сектори житлової забудови", - написав він.

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Пізніше Вілкул додав, що одразу після удару на місці розпочалася аварійно-рятувальна операція.

"Рятувальники проводять гасіння пожеж. Штаб допомоги людям розгортаємо у найближчій школі, там де і минулі рази – місцеві зрозуміють. Будівельні матеріали із матеріального резерву міста будуть десь за годину, - додав Олександр Вілкул.

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Обстріл Миколаєва

Увечері середи, 17 грудня, російські війська здійснили чергову атаку по Миколаєву, застосувавши ударний безпілотник. У результаті удару зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

За попередніми даними:

у дев’ятиповерховому житловому будинку вибито вікна;

пошкоджено міський автобус;

зазнала ушкоджень газова мережа.

Раніше ми писали, що у Запоріжжі до 32 зросла кількість людей, які постраждали внаслідок атаки. Росія обстріляла місто керованими авіабомбами.

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