Рашисти вдарили по Кривому Рогу: постраждали 4 особи, пошкоджено будинки та адмінбудівлю. ФОТОрепортаж
Російські окупанти вночі атакували Кривий Ріг на Дніпропетровщині, внаслідок чого постраждали 4 особи.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Серед постраждалих три жінки та чоловік.
Пошкоджено 5 двоповерхових будинків, приватні житлові будинки, адмінбудівлю та будівлю закладу культури. Зайнялися господарчі споруди.
Рятувальники ліквідували всі пожежі.
Що передувало?
- У ніч на 18 грудня російські війська атакували Кривий Ріг.
- Також ворог масовано вдарив по Черкасах. 6 осіб постраждали.
- В Одеській області внаслідок ударів РФ постраждали 7 осіб, пошкоджено цивільну інфраструктуру.
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