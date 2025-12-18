УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10979 відвідувачів онлайн
Новини Атака шахедів на Кривий Ріг
1 498 3

Рашисти вдарили по Кривому Рогу: постраждали 4 особи, пошкоджено будинки та адмінбудівлю. ФОТОрепортаж

Російські окупанти вночі атакували Кривий Ріг на Дніпропетровщині, внаслідок чого постраждали 4 особи.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Серед постраждалих три жінки та чоловік.

Пошкоджено 5 двоповерхових будинків, приватні житлові будинки, адмінбудівлю та будівлю закладу культури. Зайнялися господарчі споруди.

Рятувальники ліквідували всі пожежі.

Наслідки атаки БпЛА на Кривий Ріг 18 грудня: що відомо?
Наслідки атаки БпЛА на Кривий Ріг 18 грудня: що відомо?
Наслідки атаки БпЛА на Кривий Ріг 18 грудня: що відомо?
Наслідки атаки БпЛА на Кривий Ріг 18 грудня: що відомо?
Наслідки атаки БпЛА на Кривий Ріг 18 грудня: що відомо?
Наслідки атаки БпЛА на Кривий Ріг 18 грудня: що відомо?
Наслідки атаки БпЛА на Кривий Ріг 18 грудня: що відомо?

Читайте: Бойова частина "шахеда" виявлена та знешкоджена на Київщині, - ДСНС. ФОТО

Що передувало?

Читайте: Другий чоловік за день загинув на Херсонщині через атаки російських загарбників

Автор: 

Кривий Ріг (1518) обстріл (34786) ДСНС (5385) Дніпропетровська область (5187) Криворізький район (419)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 