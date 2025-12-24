На пляжах Одессы заметили пятна, похожие на нефтяные, и погибших птиц
В районе двух пляжей Одессы обнаружили пятна, похожие на нефтяные, а также погибших птиц.
Об этом сообщил глава ГВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"В районе пляжей "Дельфин" и "Ланжерон" обнаружены пятна, похожие на нефтяные, а также погибшие птицы. В настоящее время их размер и происхождение устанавливаются", - говорится в сообщении.
Ситуацию проверяют соответствующие службы.
На данный момент на место выехали:
- экологическая инспекция;
- КП "Узбережье";
- КУ РВС;
- Департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета.
После получения выводов специалистов будет предоставлена дополнительная официальная информация.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Наймовірніше - це даються взнаки витік зі переломившихся ще в минулому році двох руснявих танкерів.