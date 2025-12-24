РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8493 посетителя онлайн
Новости Утечка нефти в Черное море
976 7

На пляжах Одессы заметили пятна, похожие на нефтяные, и погибших птиц

Пятна нефти обнаружили на двух пляжах Одессы

В районе двух пляжей Одессы обнаружили пятна, похожие на нефтяные, а также погибших птиц.

Об этом сообщил глава ГВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"В районе пляжей "Дельфин" и "Ланжерон" обнаружены пятна, похожие на нефтяные, а также погибшие птицы. В настоящее время их размер и происхождение устанавливаются", - говорится в сообщении.

Читайте: На пляже в Болгарии обнаружили беспилотник. ФОТО

Ситуацию проверяют соответствующие службы.

На данный момент на место выехали:

  • экологическая инспекция;
  • КП "Узбережье";
  • КУ РВС;
  • Департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета.

После получения выводов специалистов будет предоставлена дополнительная официальная информация.

Читайте: РФ атаковала Одессу ударными БПЛА: повреждена припортовую инфраструктуру и гражданское судно

Автор: 

Одесса (8137) Одесская область (4072) пляж (258) Одесский район (401)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Можливо через нещодавні влучання по суднах.
показать весь комментарий
24.12.2025 08:29 Ответить
Я, ніби і не проти, але. Якщо валите танкери в Чорному морі-- валіть і далі, просто не треба дивуватися звідки нафтові плями беруться...
показать весь комментарий
24.12.2025 08:58 Ответить
У Чорному морі існує течія, спрямована проти годинникової стрілки. Відтак - малоймовірно, що це плями від пошкоджених біля Туреччини кораблів.
Наймовірніше - це даються взнаки витік зі переломившихся ще в минулому році двох руснявих танкерів.
показать весь комментарий
24.12.2025 09:02 Ответить
І всьому вина козломордих
показать весь комментарий
24.12.2025 08:37 Ответить
Де кацапня там завжди війна, розруха, смерть.
показать весь комментарий
24.12.2025 08:41 Ответить
это масло - пару дней назад ударили по цистернам с маслом на к/т ТИС в Южном
показать весь комментарий
24.12.2025 09:48 Ответить
 
 