На пляжах Одессы заметили пятна, похожие на нефтяные, и погибших птиц

В районе двух пляжей Одессы обнаружили пятна, похожие на нефтяные, а также погибших птиц.

Об этом сообщил глава ГВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"В районе пляжей "Дельфин" и "Ланжерон" обнаружены пятна, похожие на нефтяные, а также погибшие птицы. В настоящее время их размер и происхождение устанавливаются", - говорится в сообщении.

Читайте: На пляже в Болгарии обнаружили беспилотник. ФОТО

Ситуацию проверяют соответствующие службы.

На данный момент на место выехали:

экологическая инспекция;

КП "Узбережье";

КУ РВС;

Департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета.

После получения выводов специалистов будет предоставлена дополнительная официальная информация.

Читайте: РФ атаковала Одессу ударными БПЛА: повреждена припортовую инфраструктуру и гражданское судно