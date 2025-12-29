Зеленский: Для Украины ключевое - получить от России репарации
Президент Владимир Зеленский заявил, что для Украины принципиальным является финансовое возмещение со стороны России за нанесенный ущерб, независимо от того, как это формулируется - репарации или компенсации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Комментируя позицию президента США Дональда Трампа относительно возможных репараций от РФ, Зеленскому напомнили заявление Трампа о том, что Владимир Путин якобы "хочет видеть успех" Украины и будет помогать в ее восстановлении.
"Прежде всего мы заинтересованы, чтобы Россия отдала нам деньги и чтобы это были репарации. Американцы это называют не репарациями, а компенсациями. Потому что, я думаю, что им не очень нравится слово репарации, скажу честно", - заявил президент Украины.
Зеленский подчеркнул, что для Украины определяющим является именно получение средств, необходимых для восстановления государства после полномасштабной войны.
Он также напомнил, что вопрос финансовой компенсации недавно был согласован с европейскими партнерами.
Что предшествовало?
- Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь согласия по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.
- Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.
- Впоследствии ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026-2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
2019 рік Зеленський
Коли нам союзники намальовують дохід у вигляді кредитів і фінансової підтримки, ворог домальовує нам видаткі.
Як ми бачимо у 2025 нам как вино повертають тіла загиблих воїнів ЗСУ. Три дні тому стався черговий обмін - 1003 людини.
Якщо порахувати, що за 2022-2025 нам видали 19 853 тіл, (16000 - 80%) цього року то у бюджеті країни має додатися виплата на 15 млн за кожного. Це
298 млрд грн. Це критичне навантаження на бюджет України саме цього року.
Ворог грамотно веде війну на виснаження. Вони знають, що в нас немає додаткових 230-240 млрд грошей на те щоб держава виконала своє «останнє» зобовʼязання перед полеглими. А пластик з тілами постачатимуть і надалі.
Так це цифра з доставки. А скільки полеглих доставляють з позицій наші… статистику нам не покажуть.
Ви ж розумієте що буде, коли держава не зможе платити по своїм «гробовим» обіцянкам матерям та вдовам, коли вона не поспішає з протезами і пропонує найдешевші, коли третій не збільшує зарплату військовим, а фронтові надбавки забирає, коли не забеспечує солдата ************, дронами, транспортом та їжею…
Уявіть , що у 2027 нам доправлять ще 20 тис тіл - це ще діра у 300 млрд. Не забуваємо про тих, кого ми самі дістанемо з землі…
Цікавим є той факт, що рф може зупинитися у будь який час. Отримати зняття санкцій і відновити гроші в економіці за рахунок нафти та газу. А який сектор економіки наповнюватиме нашу казну для покриття зростаючих витрат навіть в умовах перемирʼя? ФОПи? Нафти в нас немає в таких обсягах, газу також, а світ навчимося жити без нашого металу, і вчиться жити без нашої електроенергії
Можливо ми можемо щось виробляти для світу? Ну наприклад унікальні дрони та ракети, танки чи ппо? Може українські бронежилети хтось захоче купити в Європі чи США? Не думаю.
Ми підходимо до головного етапу війни, коли бити нас будуть не уламками дронів чи кулями, а дефіцитом грошей…
Носії капіталу (ті хто збагатився під час війни: від ТЦК до президента) виїдуть при ліпшій нагоді і доживатимуть своє найкраще життя на кошти, які мають. Кредити від українськи банків коштуватимуть ще дорожче від довоєнних ставок, інфляція і податки вижжуть залишки коштів населення.
Я думаю варто готуватися до післявійськового сценарію у кращих традиціях Аргентини ну або Україна 1993.
Головна помилка української влади - як і в 1993 - відсутність реформ, відмова стимулювання та розбудови економіки під час війни, мародерство гуманітарки та фінансової допомоги. Все що зроблено нашою владою за останні 6-7 років матиме результати вже 2026. Авжеж списати все можна на глобальну економічну кризу, що на носі, і на війну, але ми то знаємо чому неефективність управління - головний чинник наших результатів в економіці і демократії.
Тому зупинка війни для нас матиме важчі результати ніж її продовження. На відміну від нашого ворога. Адже економіка річ проста: поки війна - спочатку тіла, потім гроші, а в підчас перемирʼя - спочатку гроші, а потім тіла.
І немає добра чи зла.
Є дебіт і кредит.
І це зручно спочатку сплатити тілами, а потім моненетизувати в збитки, виплату яких можна відтермінувати або дефолтнути в разі поразки.
ПС
Програти війну інтелектуально, - а саме це ми зараз і робимо, - дуже не приємно тільки для розумних людей. Решта цього і не помітить. А декілька мільйонів українців дивляться вже зараз на свої нові автівки, квартири, маєтки та кошти на крипторахунках і відчують себе переможцями. Залишається їм просто позаздрити.
А зеля збирається підписати капітуляцію, тоді про які репарації він мріє?
А там інші будуть ліквідовувати наслідки його правління.
Анонсами його вже всі ситі по завязку.
Зєлєнскій: "Американці це називають не репараціями, а компенсаціями. Тому що, я думаю"
Трамп після розмови з Путіним: РФ "хоче, щоб Україна досягла успіху" і допоможе з відбудовою
Є велика різниця між тим, що ти думаєш і тим чого прагнуть кацапи з трампом.