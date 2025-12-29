РУС
Новости Передача Украине замороженных средств РФ
1 501 31

Зеленский: Для Украины ключевое - получить от России репарации

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что для Украины принципиальным является финансовое возмещение со стороны России за нанесенный ущерб, независимо от того, как это формулируется - репарации или компенсации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Комментируя позицию президента США Дональда Трампа относительно возможных репараций от РФ, Зеленскому напомнили заявление Трампа о том, что Владимир Путин якобы "хочет видеть успех" Украины и будет помогать в ее восстановлении.

"Прежде всего мы заинтересованы, чтобы Россия отдала нам деньги и чтобы это были репарации. Американцы это называют не репарациями, а компенсациями. Потому что, я думаю, что им не очень нравится слово репарации, скажу честно", - заявил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что для Украины определяющим является именно получение средств, необходимых для восстановления государства после полномасштабной войны.

Он также напомнил, что вопрос финансовой компенсации недавно был согласован с европейскими партнерами.

Что предшествовало?

  • Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь согласия по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.
  • Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.
  • Впоследствии ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026-2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.

Автор: 

Зеленский Владимир (23164) репарации (74)
Топ комментарии
+7
І тут Остапа понесло. Це клініка
29.12.2025 12:41 Ответить
+6
Для України головне знищити росію назавжди, щоб більше не було загрози з півночі та сходу!
29.12.2025 12:41 Ответить
+6
Ещё хорошо бы было поставить к стенке тех,кто просрал столько территорий.
29.12.2025 12:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Схоже, на десерт у Трампа купили трубку миру, набиту коноплею.
показать весь комментарий
29.12.2025 13:00 Ответить
Ще й напевно на дорогу відсипали
показать весь комментарий
29.12.2025 13:01 Ответить
Репарації в Україну принесуть, мабуть оті спасенні зеленським з єрмаком, вагнерівці та беркутня з ригоАНАЛЬНИМИ??
показать весь комментарий
29.12.2025 13:24 Ответить
Хуже не будет

2019 рік Зеленський
показать весь комментарий
29.12.2025 12:43 Ответить
Годовне для українцівце сталий МИР, щоб ракети, КАБи та шахеди не летіли щоночі на міста та села, щоб не гинули діточки в домівках, і воїни на фронті, але для нелоха, я бачу головне це ГРОШІ, мало накрав зі своєю командою іновірців та зрадників! 🤬
показать весь комментарий
29.12.2025 12:45 Ответить
Це дурні думки, МИР в будь який момент зміниться війною, ще гіршою і ще більш кровопролитною! Тому цю війну не можна закінчити простот МИРом, потрібно знищити росію як державу терориста!
показать весь комментарий
29.12.2025 12:57 Ответить
Бажано мир після нашої Перемоги, бо після капітуляції теж наступає мир, але то вже таке ...
показать весь комментарий
29.12.2025 13:00 Ответить
крім репарацій світові злочинці мають примусово оглянути краєвиди Гааги. інакше весь устрій світу летить шкереберть...
показать весь комментарий
29.12.2025 12:45 Ответить
Не підміняй державний інтерес своїми бажаннями гешефтів.
показать весь комментарий
29.12.2025 12:46 Ответить
Військова бухгалтерія (з фуйсбуку)

Коли нам союзники намальовують дохід у вигляді кредитів і фінансової підтримки, ворог домальовує нам видаткі.

Як ми бачимо у 2025 нам как вино повертають тіла загиблих воїнів ЗСУ. Три дні тому стався черговий обмін - 1003 людини.

Якщо порахувати, що за 2022-2025 нам видали 19 853 тіл, (16000 - 80%) цього року то у бюджеті країни має додатися виплата на 15 млн за кожного. Це

298 млрд грн. Це критичне навантаження на бюджет України саме цього року.

Ворог грамотно веде війну на виснаження. Вони знають, що в нас немає додаткових 230-240 млрд грошей на те щоб держава виконала своє «останнє» зобовʼязання перед полеглими. А пластик з тілами постачатимуть і надалі.

Так це цифра з доставки. А скільки полеглих доставляють з позицій наші… статистику нам не покажуть.

Ви ж розумієте що буде, коли держава не зможе платити по своїм «гробовим» обіцянкам матерям та вдовам, коли вона не поспішає з протезами і пропонує найдешевші, коли третій не збільшує зарплату військовим, а фронтові надбавки забирає, коли не забеспечує солдата ************, дронами, транспортом та їжею…

Уявіть , що у 2027 нам доправлять ще 20 тис тіл - це ще діра у 300 млрд. Не забуваємо про тих, кого ми самі дістанемо з землі…

Цікавим є той факт, що рф може зупинитися у будь який час. Отримати зняття санкцій і відновити гроші в економіці за рахунок нафти та газу. А який сектор економіки наповнюватиме нашу казну для покриття зростаючих витрат навіть в умовах перемирʼя? ФОПи? Нафти в нас немає в таких обсягах, газу також, а світ навчимося жити без нашого металу, і вчиться жити без нашої електроенергії

Можливо ми можемо щось виробляти для світу? Ну наприклад унікальні дрони та ракети, танки чи ппо? Може українські бронежилети хтось захоче купити в Європі чи США? Не думаю.

Ми підходимо до головного етапу війни, коли бити нас будуть не уламками дронів чи кулями, а дефіцитом грошей…

Носії капіталу (ті хто збагатився під час війни: від ТЦК до президента) виїдуть при ліпшій нагоді і доживатимуть своє найкраще життя на кошти, які мають. Кредити від українськи банків коштуватимуть ще дорожче від довоєнних ставок, інфляція і податки вижжуть залишки коштів населення.

Я думаю варто готуватися до післявійськового сценарію у кращих традиціях Аргентини ну або Україна 1993.

Головна помилка української влади - як і в 1993 - відсутність реформ, відмова стимулювання та розбудови економіки під час війни, мародерство гуманітарки та фінансової допомоги. Все що зроблено нашою владою за останні 6-7 років матиме результати вже 2026. Авжеж списати все можна на глобальну економічну кризу, що на носі, і на війну, але ми то знаємо чому неефективність управління - головний чинник наших результатів в економіці і демократії.

Тому зупинка війни для нас матиме важчі результати ніж її продовження. На відміну від нашого ворога. Адже економіка річ проста: поки війна - спочатку тіла, потім гроші, а в підчас перемирʼя - спочатку гроші, а потім тіла.

І немає добра чи зла.

Є дебіт і кредит.

І це зручно спочатку сплатити тілами, а потім моненетизувати в збитки, виплату яких можна відтермінувати або дефолтнути в разі поразки.

ПС

Програти війну інтелектуально, - а саме це ми зараз і робимо, - дуже не приємно тільки для розумних людей. Решта цього і не помітить. А декілька мільйонів українців дивляться вже зараз на свої нові автівки, квартири, маєтки та кошти на крипторахунках і відчують себе переможцями. Залишається їм просто позаздрити.
29.12.2025 12:46 Ответить
ТИ СМІШНИЙ. НЕМА НАВІТЬ ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ!!!!! А ти про репарації.
показать весь комментарий
29.12.2025 12:47 Ответить
З таким рішалою як Рудий педофіл, репарації буде платити Україна ...
показать весь комментарий
29.12.2025 12:49 Ответить
Хто капітулює той не отримає ніяких репарацій а навпаки платить репарації.
А зеля збирається підписати капітуляцію, тоді про які репарації він мріє?
показать весь комментарий
29.12.2025 12:50 Ответить
для України важливо , шоб ти 🤡 негайно шчез , а твій кагал повернув всі гроші ,які вивели з України ,за час твого президенства ,разом з московськими вибл* дками ! йди у відставку ,чи вже застрелись ,хочь шось зроби ,корисне для України ,а там хай тебе Бог пробачить!!!...
показать весь комментарий
29.12.2025 12:51 Ответить
Да ще разом с "кварталом 95" і "урядовим кварталом"теж)
показать весь комментарий
29.12.2025 13:30 Ответить
Это Трамп Вове сказал? Без "балета нет банкета"? Готовь мне денюжки.
показать весь комментарий
29.12.2025 12:51 Ответить
Головне- закінчити війну і пішов.
А там інші будуть ліквідовувати наслідки його правління.
Анонсами його вже всі ситі по завязку.
показать весь комментарий
29.12.2025 12:59 Ответить
це настільки ключове, що це питання навіть і не включили до "майже прийнятих" 20 пунктів? забув, мабуть
показать весь комментарий
29.12.2025 13:06 Ответить
А хто буде керувати гейтом репарацій?
показать весь комментарий
29.12.2025 13:07 Ответить
29.12.2025 13:18 Ответить
Це так. Але ж липки ручонки у тебе так і чухаются так і чухаются. А життя наших людей, шо ти поміг русне вбити, ти, гнида, повернеш з міндічами, арохаміями, юзіками тощо?
показать весь комментарий
29.12.2025 13:08 Ответить
А репарації куди дінеш?
показать весь комментарий
29.12.2025 13:13 Ответить
Поясніть, будь ласка, неписемній людині. Наскільки я розумію, репарації отримують з переможеного. Ми вже перемогли кацапів? Я щось пропустив?
показать весь комментарий
29.12.2025 13:15 Ответить
Репарації - це відшкодування збитків державою-агресором державі-жертві за шкоду, завдану війною, що включає грошові платежі, відновлення втраченого (реституція), вибачення (сатисфакція) та інші заходи допомоги (медичні, психологічні, фінансові), аби постраждалі подолали наслідки агресії, по суті, відновлюючи порушені права та гідність.
показать весь комментарий
29.12.2025 13:18 Ответить
Захопиш кремль - будуть тобі репарації. Сідлай коня, бери шаблюку і скачи на захід!
показать весь комментарий
29.12.2025 13:15 Ответить
КакаяРазніца?
Зєлєнскій: "Американці це називають не репараціями, а компенсаціями. Тому що, я думаю"
Трамп після розмови з Путіним: РФ "хоче, щоб Україна досягла успіху" і допоможе з відбудовою
Є велика різниця між тим, що ти думаєш і тим чого прагнуть кацапи з трампом.
показать весь комментарий
29.12.2025 13:17 Ответить
Если у Путина не хватит денег, то надо еиу предложить отдать нам часть рабами.
показать весь комментарий
29.12.2025 13:22 Ответить
фюрер Адольф х..йло ще має сидіти в Гаагзському трибуналі... Це має бути теж першочергово!!!!!!!!! Він має відповісти за вбивства дітей, згвалтування, катування...Людина живе на світі раз і потрібно щоб ця недоістота ка...пська - путін-ху..ло відповів за свох злочини...
показать весь комментарий
29.12.2025 13:25 Ответить
 
 