Зеленский: Для Украины ключевое - получить от России репарации

Президент Владимир Зеленский заявил, что для Украины принципиальным является финансовое возмещение со стороны России за нанесенный ущерб, независимо от того, как это формулируется - репарации или компенсации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Комментируя позицию президента США Дональда Трампа относительно возможных репараций от РФ, Зеленскому напомнили заявление Трампа о том, что Владимир Путин якобы "хочет видеть успех" Украины и будет помогать в ее восстановлении.

"Прежде всего мы заинтересованы, чтобы Россия отдала нам деньги и чтобы это были репарации. Американцы это называют не репарациями, а компенсациями. Потому что, я думаю, что им не очень нравится слово репарации, скажу честно", - заявил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что для Украины определяющим является именно получение средств, необходимых для восстановления государства после полномасштабной войны.

Он также напомнил, что вопрос финансовой компенсации недавно был согласован с европейскими партнерами.

Что предшествовало?

Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь согласия по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.

Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.

Впоследствии ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026-2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.

