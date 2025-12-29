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Новини Передача Україні заморожених російських активів
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Зеленський: Для України ключове - отримати від Росії репарації

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що для України принциповим є фінансове відшкодування з боку Росії за завдані збитки, незалежно від того, як це формулюється - репарації чи компенсації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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Коментуючи позицію президента США Дональда Трампа щодо можливих репарацій від РФ, Зеленському нагадали заяву Трампа про те, що Володимир Путін нібито "хоче бачити успіх" України та буде допомагати у її відбудові.

"Передусім ми зацікавлені, щоб Росія віддала нам гроші і щоб це були репарації. Американці це називають не репараціями, а компенсаціями. Тому що, я думаю, що їм не дуже подобається слово репарації, скажу чесно", - заявив президент України.

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Зеленський наголосив, що для України визначальним є саме отримання коштів, які необхідні для відновлення держави після повномасштабної війни.

Він також нагадав, що питання фінансового відшкодування нещодавно було узгоджене з європейськими партнерами.

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Що передувало?

  • Напередодні повідомлялось, що лідери країн Європейського Союзу у четвер, 18 грудня, не змогли досягти згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.
  • Проти запропонованого механізму, за інформацією DW, виступили Бельгія, Угорщина, Словаччина, Італія, Болгарія, Мальта та Чехія.
  • Згодом ЄС ухвалив рішення про надання Україні 90 млрд євро у 2026–2027 роках для підтримки економіки, оборони та стабільності країни.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28319) репарації (139)
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Топ коментарі
+20
І тут Остапа понесло. Це клініка
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29.12.2025 12:41 Відповісти
+18
Ещё хорошо бы было поставить к стенке тех,кто просрал столько территорий.
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29.12.2025 12:42 Відповісти
+16
Для України головне знищити росію назавжди, щоб більше не було загрози з півночі та сходу!
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29.12.2025 12:41 Відповісти

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