Зеленський: Для України ключове - отримати від Росії репарації

Президент Володимир Зеленський заявив, що для України принциповим є фінансове відшкодування з боку Росії за завдані збитки, незалежно від того, як це формулюється - репарації чи компенсації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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Коментуючи позицію президента США Дональда Трампа щодо можливих репарацій від РФ, Зеленському нагадали заяву Трампа про те, що Володимир Путін нібито "хоче бачити успіх" України та буде допомагати у її відбудові.

"Передусім ми зацікавлені, щоб Росія віддала нам гроші і щоб це були репарації. Американці це називають не репараціями, а компенсаціями. Тому що, я думаю, що їм не дуже подобається слово репарації, скажу чесно", - заявив президент України.

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Зеленський наголосив, що для України визначальним є саме отримання коштів, які необхідні для відновлення держави після повномасштабної війни.

Він також нагадав, що питання фінансового відшкодування нещодавно було узгоджене з європейськими партнерами.

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Що передувало?

Напередодні повідомлялось, що лідери країн Європейського Союзу у четвер, 18 грудня, не змогли досягти згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.

Проти запропонованого механізму, за інформацією DW, виступили Бельгія, Угорщина, Словаччина, Італія, Болгарія, Мальта та Чехія.

Згодом ЄС ухвалив рішення про надання Україні 90 млрд євро у 2026–2027 роках для підтримки економіки, оборони та стабільності країни.

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