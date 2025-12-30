РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9171 посетитель онлайн
Новости Референдум в Украине
2 406 40

Идея о референдуме плохая, но лучше это решать не нам, - нардеп "Слуги народа"

Отношение к референдуму в парламенте: что говорят в Слуге народа?

Депутатам было бы лучше, если бы вопрос мирного соглашения решали не они, а украинцы на референдуме.

Об этом заявил один из собеседников в "Слуге народа", говорится в материале Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Все понимают: если на нас надавит и Вашингтон, и Брюссель, то мы это соглашение ратифицируем. Иначе останемся без финансовой и вооруженной поддержки.

Поэтому я бы на месте оппозиции бочку на Президента - мол, он перекладывает ответственность на других - не катил. Потому что именно в этой ситуации Президент делает все, что должен делать в соответствии со своим мандатом. Но ответственность на себя нужно будет брать каждому", - пояснил один из парламентариев.

Читайте также: Вопрос "обмена территориями" невозможно решить на референдуме, - Стефанчук

По его словам, критикам стоит поблагодарить Зеленского за то, что эта идея - провести референдум - не была отвергнута сразу.

"Я это в том смысле, что идея, конечно, плохая, но ясно же, что, с точки зрения шкурных интересов, депутатам было бы лучше, если бы не нам этот вопрос пришлось решать", - добавил собеседник.

Материал Цензор.НЕТ о референдуме и отношении к этой идее политиков читайте по ссылке.

Читайте: Проведением референдума Зеленский хочет переложить свою ответственность на кого-то другого, - экс-заместитель председателя ЦИК Магера

Что предшествовало?

  • Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в случае подписания документа об окончании войны ратификация может состояться через общенациональный референдум.
  • В то же время Дональд Трамп сказал, что Путин не согласился на прекращение огня на время референдума в Украине.

Читайте также: ЦИК создает систему "Всеукраинский референдум"

Автор: 

референдум (1514) Слуга народа (2707)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
АХРЕНІТЕЛЬНО. По перше він незаконний. Його законність така ж як референдум в Криму - фількіна грамота. І легітимізувавши його ви легітимізуєте всі референдуми що робила РФ і що зробить в майбутньому

КРЕТИНИ КОНЧЕНІ
показать весь комментарий
30.12.2025 15:41 Ответить
+14
Ні, саме слуги урода на чолі з Янєлохом довели країну до того стану, коли на нас всі тиснуть і майже стали на сторону кацапів. Українці вже навирішували в 2019 році, а слуги розбігаються як щурі з тонучого корабля!
показать весь комментарий
30.12.2025 15:42 Ответить
+8
А накуя тоді ви здалися?!?!?
Бабло в конвертах отримувати?
Привертати схеми і "рішати питання"?
показать весь комментарий
30.12.2025 15:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
АХРЕНІТЕЛЬНО. По перше він незаконний. Його законність така ж як референдум в Криму - фількіна грамота. І легітимізувавши його ви легітимізуєте всі референдуми що робила РФ і що зробить в майбутньому

КРЕТИНИ КОНЧЕНІ
показать весь комментарий
30.12.2025 15:41 Ответить
Чем больше наблюдаю за действиями Абрамовичей тем больше хочется помолиться святому Адольфу!
показать весь комментарий
30.12.2025 16:05 Ответить
Ну невже там немає серед них жодного розумного і сміливого, щоб правду розповісти про не конституційність такого референдуму? Тільки тупі і боягузи залишились?
показать весь комментарий
30.12.2025 16:07 Ответить
Немає...
показать весь комментарий
30.12.2025 16:37 Ответить
правда
показать весь комментарий
30.12.2025 16:17 Ответить
Ні, саме слуги урода на чолі з Янєлохом довели країну до того стану, коли на нас всі тиснуть і майже стали на сторону кацапів. Українці вже навирішували в 2019 році, а слуги розбігаються як щурі з тонучого корабля!
показать весь комментарий
30.12.2025 15:42 Ответить
Як гроші тирити, то українців ніхто зі слуг не питав. А як за договорняки відповідати, то нехай дурні українці самі собі капітуляцію на шию повісять. Красавчеги без честі і совісті. Який референдум, якщо Конституція взагалі забороняє питання територій виносити на референдум. Не можуть відповідати, то нехай скопом ідуть у відставку разом з зеленим шулером слідом за Єрмаком і міндічем. Трамп Зелю просто перед всім світом по підлозі розмазав, а той вже готовий народ наостанець продати з потрохами, аби йому втекти дали
показать весь комментарий
30.12.2025 16:10 Ответить
а вони завжди були на стороні кацапів. починаючи з 2014 року . Забронили ЗСУ чинити опір при окупації кацанпами Криму та Донбасу . забронили у 2022му наносити удари по кацапстану. замість зброї для перемоги надали якесь старе гомно для окопнгихї боїв щоб Україна програла але не так швидко. скоріш за все у 2014му госдеп з кацапстном провели "сделку " віддавши частку України йхлу. а цю війну США та путін замутили для узаконення окупції українських земель кацапстаном
показать весь комментарий
30.12.2025 16:18 Ответить
По цій же причині в нас офіційно тільки оповіщення, а по факту волочуть за ноги на підвал трапляються напади епілепсії. Бо поставити підпис під конкретним указом типу "стріляти по ухилєсах" ніхто не хоче. Тому все так тихенько і гниленько.
показать весь комментарий
30.12.2025 15:44 Ответить
Кому що, а ухилеси про наболіле...
показать весь комментарий
30.12.2025 15:52 Ответить
Про всяк випадок (враховуючи таку увагу з твого боку і розмови про члени в сраці) мушу зауважити, що я натурал.
показать весь комментарий
30.12.2025 15:56 Ответить
Всі так думають.
показать весь комментарий
30.12.2025 17:19 Ответить
Сходи похмілися, колінопрострілювач мамкин.
показать весь комментарий
30.12.2025 15:53 Ответить
А накуя тоді ви здалися?!?!?
Бабло в конвертах отримувати?
Привертати схеми і "рішати питання"?
показать весь комментарий
30.12.2025 15:46 Ответить
Цю наволоч привели до влади 73%, тепер ці криворагульні хочуть скинути відповідальність на народ, а самі потихому в ліс .
показать весь комментарий
30.12.2025 15:47 Ответить
Суки ви, як ******* гроші ви (депутати) про відповідальність забуваєте, як приймати рішення від якого залежить доля України відповідальності боїтесь.
***** ви там потрібні?
показать весь комментарий
30.12.2025 15:47 Ответить
Спихнемо це наріду, а ми паржом і через кордон за кордон на новий рік ( ніхто не чує ніхто не бачу)
показать весь комментарий
30.12.2025 15:49 Ответить
А на *** вас, *****, обирали? Ви, за 200 тис. не хочете виконувати свою роботу? Народ вам доручив керувати, тож керуйте. ******* бздлива.
показать весь комментарий
30.12.2025 15:49 Ответить
все це казіно ,дуже очікуванне ...ще з 19р...сам народ не зможе захиститися від маніпуляцій , бо зеленському 🤡 треба влада ,і сісти за грати він не хоче , тому треба шоб з'явилися ті політики, які зможуть протистояти разом з народом, зеленому кагалу зрадників ...
показать весь комментарий
30.12.2025 15:49 Ответить
мы являемся маленькими свидетелями того как превращаемся в "Грузию". При этом зелька постоянно кричал суверенитет какой нехеровый, а в итоге прогнут его на все что угодно (причем даже уже не путлер) лишь бы он сохранил свои наворованные бабки
показать весь комментарий
30.12.2025 15:50 Ответить
Ну так, саме легше спихнути на людей, то гинути, то приймати рішення, а ми , так звані депутати і президент будемо білі і пухнасті. Жодного випадку не має, що здачу територій вирішували на референдумі. Майте ублюдки відповідальність самим вирішувати, а не тільки красти!
показать весь комментарий
30.12.2025 15:51 Ответить
Як все красти, розвалювати та приводити війну в краіну разом з зеленським - то в народа вони не питалися. А тут ім думка і рішення народу знадобилося... То мовляв , не ми , а то народ так вирішив... Ну просто дійсно геніальні мерзотники.....
показать весь комментарий
30.12.2025 15:53 Ответить
Чому не питали в народу?

У 2019р. 73% дали їм законне право красти і поводитися так, як їм заманеться.

Згадайте. Після того, коли блаЗЄнські на 100% провалили підготовку до війни, "народ" вишивав портрети блаЗЄнського та купував подушки з його зображенням.

А ту якісь крадіжки. За це, звісно, пам'ятника не поставлять, але нагородити можуть
показать весь комментарий
30.12.2025 16:02 Ответить
Крім того, вони ще цю "думку народу" сфальсифікують як їм вигідно і намальованими результатами будуть прикривати свої про'оби.
показать весь комментарий
30.12.2025 16:03 Ответить
І в бюджеті на 2026 рік, втричі збільшили суму витрат на утримання цих долбойобів.
З 60 тис.грн до майже 200 тис. грн.на місяць.
🤔😡🤬
показать весь комментарий
30.12.2025 15:53 Ответить
Отака у "слуги" срака,одірвалась ще й балака.
ЗЕленський наскільки хитрий,якщо щось може негативно вплинути на його репутацію чи рейтинг завжди перекладає на когось: військових,депутатів,українців.Є така категорія євреїв,одні звичайні люди, а є жиди.До них відноситься і наш "найкращий за всі роки незалежності",його друзі міндичі,шефіри,цукермани,єрмаки та інші. Навіщо існує Конституція України? Щоб кожен раз ,ситуативно вносити зміни ,бо на нас тиснуть американці,європейці?Більше тисне путін.Якщо така влада,в тому числі гарант,значить,вони погано працюють коли не можуть вплинути,доказати,показати,домовитись.Носився по Європі як обісраний бик по череді,заключав якісь юридично нікчемні договори і тут знову,біг,біг через рів,упав в чечевицю?
показать весь комментарий
30.12.2025 15:55 Ответить
А яке відношення наш "найкращий за всі роки незалежності",його друзі міндичі,шефіри,цукермани,єрмаки та інші. мають до Україні?
показать весь комментарий
30.12.2025 16:09 Ответить
Щось вони цього року засиділися в Україні.🤔
Пора вже валити до Австрії, Франції, на Мальдіви або в Дубаї.
Відпочити від важкої роботи!🤬
Дегенерати грьобані!
показать весь комментарий
30.12.2025 15:58 Ответить
Всім було зрозуміло, що на чергових виборах (вони мали відбутися у грудні 1941) народ не буде голосувати за комуністів, яких на свою погибель "понаобирав" на попередніх виборах 1936 за новою Конституцією. Тоді Сралін спільно з Гітлером влаштували так звану велику вітчизняну війну, щоб зірвати будь-які вибори на її період. Та провели наступні після 1936 року вибори після війни - аж у 1946 році, коли народ, змучений їхнім 10-річним пануванням, вже втратив надію на можливість змін на краще, та голосував за принципом "мені вже все одно". Зараз пішли трохи далі: розуміючи, що українці навіть після війни (завдяки якій прострочена зелень протрималася зайві 2 роки) за них не проголосує, а оскільки більше нема за кого - то взагалі не прийде голосувати, то вони додумалися намалювати вибори на комп'ютері.
показать весь комментарий
30.12.2025 15:58 Ответить
Вобщем здати донбас ніхто не проти, питання як відпетляти од відповідальності. гарант спетляв першим.
показать весь комментарий
30.12.2025 16:00 Ответить
Є вакансія цапа відбувайла. Зарплата висока.
показать весь комментарий
30.12.2025 16:01 Ответить
Боневтік таки втікає. Від відповідальності.
показать весь комментарий
30.12.2025 16:05 Ответить
Зелені пдрси
показать весь комментарий
30.12.2025 16:06 Ответить
В общем понятно. Запахло палёной пятой точкой. Пошел поиск крайних. Развязка близко. Невесёлая, но других не будет.
показать весь комментарий
30.12.2025 16:12 Ответить
Не забувайте зі своїх податків відслюнявити їм на зарплату кожен місяць по 200к
показать весь комментарий
30.12.2025 16:16 Ответить
А до цього потвори, ви...лядки щелені, ви багато рішень віддавали народу, як того вимагає Конституція? Ні, тварини, ви без дозво о у народу рощпрлдали землю та їх надра, ви без дозволу народу для хуіндичів і цукерманів з мудрою ввнли друге громадянствл аби українців перетворити в гоїв, ви паскудні уроди не зважаючі на вимоги народу не красти, КРАЛИ І КРАДЕТЕ, МАРОДЕР,ТВУЄТЕ ЯК В ОСТАННЄ.
Ви без дозволу народу собу підняли зарплату, а не військовим.
Ви без дозволу народу на великому крадівництві наживалися , а не ВПК РОЗВИВАЛИ.
ТОЖ ВАМ СКРТАМ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕСТИ ЗА ВАМИ ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНИ.
показать весь комментарий
30.12.2025 16:20 Ответить
так вас полудурков нарид и избрал чтобы вы представляли его волю. Или они там попаянные все уже окончательно?
показать весь комментарий
30.12.2025 16:47 Ответить
Боже, яке ж обійсцяне гiвно нам привели 73% хотьпаржоми... Різні парламенти у нас були, але до такої безликої та сцикливої ницості навіть мерзотники-регіонали не опускалися.
Ну, як то кажуть... тепер їжте очі, хоча повилазьте - бачили, що руки купували...
показать весь комментарий
30.12.2025 17:03 Ответить
Як зробити так, щоб все це некомпетентне, безвідповідальне лайно зникло з української влади? Йде війна, вибори неможливі, протести грають на користь ворога і т.і. Що ж робити? Де вихід з цього тупіка?
показать весь комментарий
30.12.2025 17:15 Ответить
 
 