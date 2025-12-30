Идея о референдуме плохая, но лучше это решать не нам, - нардеп "Слуги народа"
Депутатам было бы лучше, если бы вопрос мирного соглашения решали не они, а украинцы на референдуме.
Об этом заявил один из собеседников в "Слуге народа", говорится в материале Цензор.НЕТ.
Что известно
"Все понимают: если на нас надавит и Вашингтон, и Брюссель, то мы это соглашение ратифицируем. Иначе останемся без финансовой и вооруженной поддержки.
Поэтому я бы на месте оппозиции бочку на Президента - мол, он перекладывает ответственность на других - не катил. Потому что именно в этой ситуации Президент делает все, что должен делать в соответствии со своим мандатом. Но ответственность на себя нужно будет брать каждому", - пояснил один из парламентариев.
По его словам, критикам стоит поблагодарить Зеленского за то, что эта идея - провести референдум - не была отвергнута сразу.
"Я это в том смысле, что идея, конечно, плохая, но ясно же, что, с точки зрения шкурных интересов, депутатам было бы лучше, если бы не нам этот вопрос пришлось решать", - добавил собеседник.
Материал Цензор.НЕТ о референдуме и отношении к этой идее политиков читайте по ссылке.
Что предшествовало?
- Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в случае подписания документа об окончании войны ратификация может состояться через общенациональный референдум.
- В то же время Дональд Трамп сказал, что Путин не согласился на прекращение огня на время референдума в Украине.
КРЕТИНИ КОНЧЕНІ
волочуть за ноги на підвалтрапляються напади епілепсії. Бо поставити підпис під конкретним указом типу "стріляти по ухилєсах" ніхто не хоче. Тому все так тихенько і гниленько.
Бабло в конвертах отримувати?
Привертати схеми і "рішати питання"?
***** ви там потрібні?
У 2019р. 73% дали їм законне право красти і поводитися так, як їм заманеться.
Згадайте. Після того, коли блаЗЄнські на 100% провалили підготовку до війни, "народ" вишивав портрети блаЗЄнського та купував подушки з його зображенням.
А ту якісь крадіжки. За це, звісно, пам'ятника не поставлять, але нагородити можуть
З 60 тис.грн до майже 200 тис. грн.на місяць.
🤔😡🤬
ЗЕленський наскільки хитрий,якщо щось може негативно вплинути на його репутацію чи рейтинг завжди перекладає на когось: військових,депутатів,українців.Є така категорія євреїв,одні звичайні люди, а є жиди.До них відноситься і наш "найкращий за всі роки незалежності",його друзі міндичі,шефіри,цукермани,єрмаки та інші. Навіщо існує Конституція України? Щоб кожен раз ,ситуативно вносити зміни ,бо на нас тиснуть американці,європейці?Більше тисне путін.Якщо така влада,в тому числі гарант,значить,вони погано працюють коли не можуть вплинути,доказати,показати,домовитись.Носився по Європі як обісраний бик по череді,заключав якісь юридично нікчемні договори і тут знову,біг,біг через рів,упав в чечевицю?
Пора вже валити до Австрії, Франції, на Мальдіви або в Дубаї.
Відпочити від важкої роботи!🤬
Дегенерати грьобані!
Ви без дозволу народу собу підняли зарплату, а не військовим.
Ви без дозволу народу на великому крадівництві наживалися , а не ВПК РОЗВИВАЛИ.
ТОЖ ВАМ СКРТАМ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕСТИ ЗА ВАМИ ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНИ.
Ну, як то кажуть... тепер їжте очі, хоча повилазьте - бачили, що руки купували...