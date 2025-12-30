Идея о референдуме плохая, но лучше это решать не нам, - нардеп "Слуги народа"

Депутатам было бы лучше, если бы вопрос мирного соглашения решали не они, а украинцы на референдуме.

Об этом заявил один из собеседников в "Слуге народа", говорится в материале Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Все понимают: если на нас надавит и Вашингтон, и Брюссель, то мы это соглашение ратифицируем. Иначе останемся без финансовой и вооруженной поддержки.

Поэтому я бы на месте оппозиции бочку на Президента - мол, он перекладывает ответственность на других - не катил. Потому что именно в этой ситуации Президент делает все, что должен делать в соответствии со своим мандатом. Но ответственность на себя нужно будет брать каждому", - пояснил один из парламентариев.

Читайте также: Вопрос "обмена территориями" невозможно решить на референдуме, - Стефанчук

По его словам, критикам стоит поблагодарить Зеленского за то, что эта идея - провести референдум - не была отвергнута сразу.

"Я это в том смысле, что идея, конечно, плохая, но ясно же, что, с точки зрения шкурных интересов, депутатам было бы лучше, если бы не нам этот вопрос пришлось решать", - добавил собеседник.

Материал Цензор.НЕТ о референдуме и отношении к этой идее политиков читайте по ссылке.

Читайте: Проведением референдума Зеленский хочет переложить свою ответственность на кого-то другого, - экс-заместитель председателя ЦИК Магера

Что предшествовало?

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в случае подписания документа об окончании войны ратификация может состояться через общенациональный референдум.

В то же время Дональд Трамп сказал, что Путин не согласился на прекращение огня на время референдума в Украине.

Читайте также: ЦИК создает систему "Всеукраинский референдум"