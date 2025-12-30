Ідея про референдум погана, але краще це вирішуватимемо не ми, - нардеп "Слуги народу"
Депутатам було б краще, якби питання мирної угоди вирішували не вони, а українці на референдумі.
Про це заявив один із співрозмовників у "Слузі народу", йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Усі розуміють: якщо на нас натисне і Вашингтон, і Брюсель, то ми цю угоду ратифікуємо. Інакше залишимося без фінансової та збройної підтримки.
Тому я б на місті опозиції діжку на Президента - мовляв, він перекидує відповідальність на інших - не котив би. Бо якраз у цій ситуації Президент робить усе, що має робити відповідно до свого мандату. Але відповідальність на себе треба буде брати кожному", - пояснив один із парламентарів.
За його словами, критикам варто подякувати Зеленському, що ця ідея - проводити референдум - не була відкинута одразу.
"Я це в тому сенсі, що ідея, звичайно, погана, але ясно ж, що, з точки зору шкурних інтересів, депутатам було б краще, якби не нам це питання довелося вирішувати", - додав співрозмовник.
Матеріал Цензор.НЕТ щодо референдуму та ставлення до цієї ідеї політиків читайте за посиланням.
Що передувало?
- Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що у разі підписання документа про закінчення війни ратифікація може відбутись через загальнонаціональний референдум.
- Водночас Дональд Трамп сказав, що Путін не погодився на припинення вогню на час референдуму в Україні.
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