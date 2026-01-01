С 3 по 5 января МВД ограничит доступ к Единому реестру оружия
Единый реестр оружия временно не будет работать из-за плановых технических работ в системе МВД. Ограничение доступа продлится почти сутки в начале января 2026 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении Министерства внутренних дел Украины.
- Единый реестр оружия заработал в Украине с июня 2024 года. Через него граждане могут проверять информацию о зарегистрированном оружии, а получение разрешений стало быстрее благодаря цифровизации процедур.
Когда именно не будет работать Единый реестр оружия
Согласно информации ведомства, работа функциональной подсистемы будет приостановлена в связи с обновлением промышленной среды. В это время пользователи не смогут полноценно воспользоваться сервисами, работающими через Единый реестр оружия.
В МВД уточнили, что доступ к Единому реестру оружия будет ограничен с 20:00 3 января до 08:00 5 января 2026 года. Ограничения коснутся всех сервисов, интегрированных с реестром.
В министерстве отмечают, что технические работы носят плановый характер и направлены на улучшение функционирования системы.
"В связи с плановым обновлением промышленной среды работа Единого реестра оружия будет временно приостановлена", - отметили в МВД.
Для чего проводят обновление системы
В ведомстве рассказали, что обновление необходимо для повышения стабильности, надежности и уровня безопасности информационной системы. После завершения работ реестр будет работать в обычном режиме.
Отдельно правительство также развивает электронные реестры в оборонной сфере.
- Ранее заместитель главы Национальной полиции Украины, начальник криминальной полиции Андрей Небытов сообщил, что Нацполиция ежедневно сообщает до 13 подозрений за незаконный оборот оружия.
