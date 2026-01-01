З 3 по 5 січня МВС обмежить доступ до Єдиного реєстру зброї
Єдиний реєстр зброї тимчасово не працюватиме через планові технічні роботи в системі МВС. Обмеження доступу триватимуть майже дві доби на початку січня 2026 року.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному повідомленні Міністерства внутрішніх справ України.
- Єдиний реєстр зброї запрацював в Україні з червня 2024 року. Через нього громадяни можуть перевіряти інформацію про зареєстровану зброю, а отримання дозволів стало швидшим завдяки цифровізації процедур.
Коли саме не працюватиме Єдиний реєстр зброї
Згідно з інформацією відомства, роботу функціональної підсистеми буде призупинено у зв’язку з оновленням промислового середовища. У цей час користувачі не зможуть повноцінно скористатися сервісами, що працюють через Єдиний реєстр зброї.
У МВС уточнили, що доступ до Єдиного реєстру зброї буде обмежений з 20:00 3 січня до 08:00 5 січня 2026 року. Обмеження стосуватимуться всіх сервісів, інтегрованих із реєстром.
У міністерстві наголошують, що технічні роботи мають плановий характер і спрямовані на покращення функціонування системи.
"У зв’язку з плановим оновленням промислового середовища роботу Єдиного реєстру зброї буде тимчасово призупинено", – зазначили у МВС.
Для чого проводять оновлення системи
У відомстві пояснили, що оновлення необхідне для підвищення стабільності, надійності та рівня безпеки інформаційної системи. Після завершення робіт реєстр працюватиме у звичайному режимі.
Окремо уряд також розвиває електронні реєстри в оборонній сфері.
- Раніше заступник Голови Національної поліції України, начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов повідомив, що Нацполіція щоденно повідомляє до 13 підозр за незаконний обіг зброї.
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