С начала суток произошло 99 боестолкновений: больше всего на Покровском и Гуляйпольском направлениях

Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 99 боевых столкновений.

Вражеские обстрелы

От артиллерийских обстрелов с территории РФ пострадали приграничные населенные пункты, в частности Рыжевка, Безсаловка, Искрисковщина, Старая Гута, Уланово, Рогизное Сумской области; Семеновка Черниговской области.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 52 обстрела.

Бои в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили семь атак врага в районе населенных пунктов Волчанск, Старица и Прилепка, два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении пока вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала шесть раз вблизи Мирного, Заречного и в направлениях населенных пунктов Дробышево, Ставки.

Бои на востоке

На Славянском направлении Силы обороны отражают две атаки противника в сторону Резницовки.

На Краматорском направлении враг трижды пытался продвигаться вперед в районе населенных пунктов Васюковка, Часов Яр.

На Константиновском направлении наши воины остановили 12 наступательных действий врага в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык и в сторону Степановки, Иванополья, Николаеполья и Софиевки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 27 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филия и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Новое Шахово, Гришино. Силы обороны сдерживают натиск противника и уже остановили 22 атаки.

Сегодня на Александровском направлении противник шесть раз атаковал в районах населенных пунктов Александроград, Вербовое, Сладкое, Злагода и в сторону Алексеевки, Ивановки.

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 23 атаки россиян в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Варваровки, Зеленого и Прилук. Еще 13 боевых столкновений продолжаются до сих пор. Авиаударам КАБами подверглось село Верхняя Терса.

На Ореховском направлении пока вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На Приднепровском направлении пока вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.

