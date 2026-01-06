С начала суток произошло 99 боестолкновений: больше всего на Покровском и Гуляйпольском направлениях
Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 99 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
От артиллерийских обстрелов с территории РФ пострадали приграничные населенные пункты, в частности Рыжевка, Безсаловка, Искрисковщина, Старая Гута, Уланово, Рогизное Сумской области; Семеновка Черниговской области.
Бои на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 52 обстрела.
Бои в Харьковской области
- На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили семь атак врага в районе населенных пунктов Волчанск, Старица и Прилепка, два боестолкновения продолжаются.
- На Купянском направлении пока вражеских наступательных действий не зафиксировано.
- На Лиманском направлении захватническая армия атаковала шесть раз вблизи Мирного, Заречного и в направлениях населенных пунктов Дробышево, Ставки.
Бои на востоке
На Славянском направлении Силы обороны отражают две атаки противника в сторону Резницовки.
На Краматорском направлении враг трижды пытался продвигаться вперед в районе населенных пунктов Васюковка, Часов Яр.
На Константиновском направлении наши воины остановили 12 наступательных действий врага в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык и в сторону Степановки, Иванополья, Николаеполья и Софиевки.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 27 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филия и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Новое Шахово, Гришино. Силы обороны сдерживают натиск противника и уже остановили 22 атаки.
Сегодня на Александровском направлении противник шесть раз атаковал в районах населенных пунктов Александроград, Вербовое, Сладкое, Злагода и в сторону Алексеевки, Ивановки.
Бои на юге
- На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 23 атаки россиян в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Варваровки, Зеленого и Прилук. Еще 13 боевых столкновений продолжаются до сих пор. Авиаударам КАБами подверглось село Верхняя Терса.
- На Ореховском направлении пока вражеских наступательных действий не зафиксировано.
- На Приднепровском направлении пока вражеских наступательных действий не зафиксировано.
На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.
