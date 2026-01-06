Від початку доби відбулося 99 боєзіткнень: найбільше на Покровському і Гуляйпільському напрямках

Загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби відбулося 99 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Від артилерійських обстрілів з території РФ постраждали прикордонні населені пункти, зокрема Рижівка, Безсалівка, Іскрисківщина, Стара Гута, Уланове, Рогізне Сумської області; Семенівка Чернігівської області.

Бої на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 52 обстріли.

Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили сім атак ворога в районі населених пунктів Вовчанськ, Стариця та Приліпка, два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала шість разів поблизу Мирного, Зарічного та у напрямках населених пунктів Дробишеве, Ставки.

Читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 213 460 осіб (+940 за добу), 11 512 танків, 35 831 артсистема, 23 863 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Бої на сході

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивають дві атаки противника у бік Різниківки.

На Краматорському напрямку ворог тричі намагався йти вперед в районі населених пунктів Васюківка, Часів Яр.

На Костянтинівському напрямку наші воїни зупинили 12 наступальних дій ворога в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик та у бік Степанівки, Іванопілля, Миколайпілля й Софіївки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 27 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Нове Шахове, Гришине. Сили оборони стримують натиск противника та вже зупинили 22 атаки.

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Сьогодні на Олександрівському напрямку противник шість разів атакував у районах населених пунктів Олександроград, Вербове, Солодке, Злагода та у бік Олексіївки, Іванівки.

Бої на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки росіян у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Варварівки, Зеленого й Прилук. Ще 13 боєзіткнень тривають дотепер. Авіаударів КАБами зазнало село Верхня Терса.

На Оріхівському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

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