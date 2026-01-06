УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11999 відвідувачів онлайн
Новини Зведення Генштабу
382 0

Від початку доби відбулося 99 боєзіткнень: найбільше на Покровському і Гуляйпільському напрямках

зсу

Загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби відбулося 99 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ворожі обстріли

Від артилерійських обстрілів з території РФ постраждали прикордонні населені пункти, зокрема Рижівка, Безсалівка, Іскрисківщина, Стара Гута, Уланове, Рогізне Сумської області; Семенівка Чернігівської області.

Бої на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 52 обстріли.

Бої на Харківщині

  • На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили сім атак ворога в районі населених пунктів Вовчанськ, Стариця та Приліпка, два боєзіткнення тривають.
  • На Куп’янському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.
  • На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала шість разів поблизу Мирного, Зарічного та у напрямках населених пунктів Дробишеве, Ставки.

Читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 213 460 осіб (+940 за добу), 11 512 танків, 35 831 артсистема, 23 863 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Бої на сході

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивають дві атаки противника у бік Різниківки.

На Краматорському напрямку ворог тричі намагався йти вперед в районі населених пунктів Васюківка, Часів Яр.

На Костянтинівському напрямку наші воїни зупинили 12 наступальних дій ворога в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик та у бік Степанівки, Іванопілля, Миколайпілля й Софіївки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 27 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Нове Шахове, Гришине. Сили оборони стримують натиск противника та вже зупинили 22 атаки.

Читайте: У РФ вже були спроби зайти до Малокатеринівки на Запоріжжі по дну водосховища, - Сили оборони Півдня

Сьогодні на Олександрівському напрямку противник шість разів атакував у районах населених пунктів Олександроград, Вербове, Солодке, Злагода та у бік Олексіївки, Іванівки.

Бої на півдні

  • На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки росіян у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Варварівки, Зеленого й Прилук. Ще 13 боєзіткнень тривають дотепер. Авіаударів КАБами зазнало село Верхня Терса.
  • На Оріхівському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.
  • На Придніпровському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

Також читайте: Ворог почав використовувати важкі бомбери на Костянтинівському напрямку, - 44 ОМБр

Автор: 

Генштаб ЗС (8683) бойові дії (6133)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 