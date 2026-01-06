Від початку доби відбулося 99 боєзіткнень: найбільше на Покровському і Гуляйпільському напрямках
Загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби відбулося 99 бойових зіткнень.
Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00, повідомляє Цензор.НЕТ.
Ворожі обстріли
Від артилерійських обстрілів з території РФ постраждали прикордонні населені пункти, зокрема Рижівка, Безсалівка, Іскрисківщина, Стара Гута, Уланове, Рогізне Сумської області; Семенівка Чернігівської області.
Бої на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 52 обстріли.
Бої на Харківщині
- На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили сім атак ворога в районі населених пунктів Вовчанськ, Стариця та Приліпка, два боєзіткнення тривають.
- На Куп’янському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.
- На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала шість разів поблизу Мирного, Зарічного та у напрямках населених пунктів Дробишеве, Ставки.
Бої на сході
На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивають дві атаки противника у бік Різниківки.
На Краматорському напрямку ворог тричі намагався йти вперед в районі населених пунктів Васюківка, Часів Яр.
На Костянтинівському напрямку наші воїни зупинили 12 наступальних дій ворога в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик та у бік Степанівки, Іванопілля, Миколайпілля й Софіївки.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 27 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Нове Шахове, Гришине. Сили оборони стримують натиск противника та вже зупинили 22 атаки.
Сьогодні на Олександрівському напрямку противник шість разів атакував у районах населених пунктів Олександроград, Вербове, Солодке, Злагода та у бік Олексіївки, Іванівки.
Бої на півдні
- На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки росіян у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Варварівки, Зеленого й Прилук. Ще 13 боєзіткнень тривають дотепер. Авіаударів КАБами зазнало село Верхня Терса.
- На Оріхівському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.
- На Придніпровському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.
На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.
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