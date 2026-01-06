Сегодня состоится телефонная конференция G7 относительно Украины и Венесуэлы. Об этом пишет Le Monde со ссылкой на французский МИД.

Как сообщает Цензор.НЕТ, министры иностранных дел США, Франции, Канады, Италии, Германии, Великобритании и Японии проведут встречу по просьбе Парижа, который с 1 января возглавил G7.

Встреча "Коалиции желающих"

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил о значительном прогрессе в мирных усилиях после встречи "Коалиции желающих", однако дискуссии по территориям продолжатся.

Об этом он сказал после встречи "Коалиции желающих" в Париже.

"Сегодняшняя встреча была важной, и мы считаем, что достигли значительного прогресса. Мы слышали, как президент Зеленский и другие люди здесь говорили о территориальных вопросах. Это будет наиболее критическим вопросом, и мы продолжим эти обсуждения. Надеемся, мы сможем достичь определенных компромиссов по этому поводу".

Во вторник, 6 января, в Париже была подписана декларация о намерениях по будущему развертыванию многонациональных сил в Украине. Документ завизировали украинский, французский и британский лидеры Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время состоится подписание документов о гарантиях безопасности для Украины.

Не все члены ЕС обнародовали заявление по Венесуэле

Что касается вопроса Венесуэлы, то 26 из 27 стран Европейского Союза высказались за то, что Николас Мадуро никогда не имел легитимности демократически избранного президента.

Европейские государства поддержали мирный и возглавляемый самими венесуэльцами переход к демократии с уважением к суверенитету страны.

"ЕС разделяет приоритет борьбы с транснациональной организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков, которые представляют значительную угрозу безопасности во всем мире".

Единственной страной, которая не поддержала заявление, является Венгрия. Будапешт не давал официальных объяснений.

