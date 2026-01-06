Сьогодні відбудеться телефонна конференція G7 щодо України та Венесуели
Сьогодні відбудеться телефонна конференція G7 щодо України та Венесуели. Про це пише Le Monde з посиланням на французьке МЗС.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, міністри закордонних справ США, Франції, Канади, Італії, Німеччини, Великої Британії та Японії проведуть зустріч на прохання Парижа, який з 1 січня очолив G7.
Зустріч "Коаліції охочих"
Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив про значний прогрес у мирних зусиллях після зустрічі "Коаліції охочих", однак дискусії щодо територій продовжаться.
Про це він сказав після зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі.
"Сьогоднішня зустріч була важливою, і ми вважаємо, що досягли значного прогресу. Ми чули, як президент Зеленський та інші люди тут говорили про територіальні питання. Це буде найбільш критичним питанням, і ми продовжимо ці обговорення. Сподіваємося, ми зможемо досягти певних компромісів щодо цього".
- У вівторок, 6 січня, у Парижі була підписана декларація про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні. Документ завізували український, французький та британський лідери Володимир Зеленський, Емманюель Макрон і Кір Стармер.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом відбудуться підписання документів щодо гарантій безпеки для України.
Не всі члени ЄС оприлюднили заяву щодо Венесуели
Що стосується питання Венесуели, то 26 з 27 країн Європейського Союзу висловилися за те, що Ніколас Мадуро ніколи не мав легітимності демократично обраного президента.
Європейські держави підтримали за мирний та очолюваний самими венесуельцями перехід до демократії з повагою до суверенітету країни.
"ЄС поділяє пріоритет боротьби з транснаціональною організованою злочинністю та незаконним обігом наркотиків, які становлять значну загрозу безпеці в усьому світі".
Єдиною країною, що не підтримала заяву є Угорщина. Будапешт не надавав офіційних пояснень.
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