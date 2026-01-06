Костел Святого Николая в Киеве вернули религиозной общине
Костел Святого Николая в Киеве официально передали в пользование религиозной общине прихода. Это произошло после многолетнего невыполнения судебного решения и вмешательства Офиса Уполномоченного по правам человека, который зафиксировал аварийное состояние здания и опасные условия проведения богослужений.
Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.
Место молитвы, а не концертная площадка
"Ко мне обратилась религиозная община прихода Святого Николая в Киеве из-за невыполнения Министерством культуры Украины судебного решения о передаче костела в пользование приходу. Несмотря на поручение Президента Украины и подписанный с Министерством культуры Украины меморандум, костел годами оставался концертной площадкой, а не полноценным местом молитвы", - говорится в сообщении.
Для выяснения обстоятельств были направлены соответствующие запросы в Министерство культуры Украины и Государственную службу Украины по этнополитике и свободе совести. Выяснилось, что процесс передачи затягивался из-за перемещения Национального дома органной и камерной музыки и отсутствия четких управленческих решений.
Мониторинговый визит в костел
Представители нашего Офиса осуществили мониторинговый визит в костел, во время которого зафиксировали, что здание находится в аварийном состоянии, а богослужения, которые посещают сотни людей, проходят в потенциально опасных условиях. По результатам мониторинга определена необходимость в неотложных мерах для безопасного использования здания и сохранения памятника. Соответствующие рекомендации были предоставлены Министерству культуры Украины и Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
Мой представитель по равным правам и свободам, правам национальных меньшинств, политическим и религиозным взглядам Александр Осипов держал этот вопрос на постоянном контроле, находился в непрерывном контакте с религиозной общиной, информировал о ходе дела, способствовал прохождению процедур и поддерживал рабочий диалог между всеми вовлеченными сторонами.
"И сегодня во время праздничной мессы по случаю праздника Богоявления Господня костел Святого Николая наконец-то передан религиозному приходу. Также мой представитель присоединился к этому мероприятию", - отметил Лубинец.
Омбудсмен подчеркнул, что это решение является проявлением справедливости, уважения к верующим и реального обеспечения свободы совести в Украине.
Костел Святого Николая в Киеве
- В сентябре 2021 года в костеле вспыхнул пожар. Возгорание произошло между первым и вторым этажами и быстро распространилось на кровлю здания. В конце января 2022 года противоаварийные работы были завершены. В целом, сумма, полученная от благотворителей, составила 21 704 389,31 грн.
- В ноябре 2023 года стало известно, что костел Святого Николая в Киеве будет передан в пользование приходу Римско-католической церкви после внесения необходимых изменений в законодательство и создания Национального дома музыки.
- 24 января 2025 года Днепропетровский окружной административный суд постановил вернуть здание костела Святого Николая в полноценное пользование религиозной общине Римско-католической церкви.
- В ответ на это МКСК официально заявило, что еще в 2022 году костел Святого Николая был передан в пользование римско-католической общине на основании договора, заключенного между этой религиозной общиной и Государственной организацией "Национальный дом органной и камерной музыки Украины" во исполнение поручения Президента Украины.
- 5 июня 2025 года суд в Днепре подтвердил право религиозной общины на пользование костелом Святого Николая.
Там мормони щонеділі роблять світовий бродкестінг-концерт (оркестр з органом і хор ).
Рівень - Віденської Опери. Вхід вільний.
Приходили трошки раніше, щоб вибрати кращі місця (я атеїст). Зранку послухали і сімейство їхало далі.