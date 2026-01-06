Костел Святого Николая в Киеве вернули религиозной общине

Костел Святого Николая в Киеве официально передали в пользование религиозной общине прихода. Это произошло после многолетнего невыполнения судебного решения и вмешательства Офиса Уполномоченного по правам человека, который зафиксировал аварийное состояние здания и опасные условия проведения богослужений.

Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Место молитвы, а не концертная площадка

"Ко мне обратилась религиозная община прихода Святого Николая в Киеве из-за невыполнения Министерством культуры Украины судебного решения о передаче костела в пользование приходу. Несмотря на поручение Президента Украины и подписанный с Министерством культуры Украины меморандум, костел годами оставался концертной площадкой, а не полноценным местом молитвы", - говорится в сообщении.

Читайте также: Минкульт блокирует передачу костела Святого Николая религиозной общине, - Лубинец

Для выяснения обстоятельств были направлены соответствующие запросы в Министерство культуры Украины и Государственную службу Украины по этнополитике и свободе совести. Выяснилось, что процесс передачи затягивался из-за перемещения Национального дома органной и камерной музыки и отсутствия четких управленческих решений.

Мониторинговый визит в костел

Представители нашего Офиса осуществили мониторинговый визит в костел, во время которого зафиксировали, что здание находится в аварийном состоянии, а богослужения, которые посещают сотни людей, проходят в потенциально опасных условиях. По результатам мониторинга определена необходимость в неотложных мерах для безопасного использования здания и сохранения памятника. Соответствующие рекомендации были предоставлены Министерству культуры Украины и Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Читайте также: Суд в Днепре подтвердил право религиозной общины на пользование костелом Святого Николая

Мой представитель по равным правам и свободам, правам национальных меньшинств, политическим и религиозным взглядам Александр Осипов держал этот вопрос на постоянном контроле, находился в непрерывном контакте с религиозной общиной, информировал о ходе дела, способствовал прохождению процедур и поддерживал рабочий диалог между всеми вовлеченными сторонами.

"И сегодня во время праздничной мессы по случаю праздника Богоявления Господня костел Святого Николая наконец-то передан религиозному приходу. Также мой представитель присоединился к этому мероприятию", - отметил Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что это решение является проявлением справедливости, уважения к верующим и реального обеспечения свободы совести в Украине.

Читайте: Костел Святого Николая в Киеве передан римско-католической общине с 2022 года, - МКСК

Костел Святого Николая в Киеве