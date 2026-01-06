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Новини Судова справа щодо костелу Святого Миколая
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Костел Святого Миколая у Києві повернули релігійній громаді, - Лубінець

костел святого миколая в києві

Костел Святого Миколая у Києві офіційно передали у користування релігійній громаді парафії. Це сталося після багаторічного невиконання судового рішення та втручання Офісу Уповноваженого з прав людини, який зафіксував аварійний стан будівлі й небезпечні умови проведення богослужінь.

Про це розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

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Місце молитви, а не концертний майданчик

"До мене звернулася релігійна громада парафії Святого Миколая в Києві через невиконання Міністерством культури України судового рішення про передачу Костелу у користування парафії. Попри доручення Президента України та підписаний із Міністерством культури України меморандум, Костел роками залишався концертним майданчиком, а не повноцінним місцем молитви", - ідеться в повідомленні.

Також читайте: Мінкульт блокує передачу Костелу Святого Миколая релігійній громаді, - Лубінець

Для з’ясування обставин було направлено відповідні запити до Міністерства культури України та Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. Зʼясувалося, що процес передачі затягувався через переміщення Національного будинку органної і камерної музики та відсутність чітких управлінських рішень.

Моніторинговий візит до костелу

Представники нашого Офісу здійснили моніторинговий візит до Костелу, під час якого зафіксували, що будівля перебуває в аварійному стані, а богослужіння, які відвідують сотні людей, відбуваються в потенційно небезпечних умовах. За результатами моніторингу визначено потребу в невідкладних заходах для безпечного використання будівлі та збереження пам’ятки. Відповідні рекомендації надали Міністерству культури України та Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Також читайте: Суд у Дніпрі підтвердив право релігійної громади на користування костелом Святого Миколая

Мій Представник з рівних прав і свобод, прав національних меншин, політичних та релігійних поглядів Олександр Осіпов тримав це питання на постійному контролі, перебував у безперервному контакті з релігійною громадою, інформував про перебіг справи, сприяв проходженню процедур та підтримував робочий діалог між всіма залученими сторонами.

І сьогодні під час святкової меси з нагоди свята Богоявлення Господнього Костел Святого Миколая нарешті передано релігійній парафії. Також мій Представник долучився до цього заходу", - зазначив Лубінець.

Омбудсман наголосив, що це рішення є проявом справедливості, поваги до віруючих і реального забезпечення свободи совісті в Україні.

Читайте: Костел святого Миколая у Києві переданий римо-католицькій громаді з 2022 року, - МКСК

Костел Святого Миколая у Києві

  • У вересні 2021 року в костелі спалахнула пожежа. Загорання сталось між першим і другим поверхами та швидко поширилось на покрівлю будівлі. Наприкінці січня 2022-го протиаварійні роботи завершили. Загалом, сума отримана від благодійників становила 21 704 389,31 грн.
  • У листопаді 2023 року стало відомо, що костел Святого Миколая в Києві буде передано в користування парафії Римсько-католицької церкви після внесення необхідних змін до законодавства і створення Національного будинку музики.
  • 24 січня 2025 року в Дніпропетровський окружний адміністративний суд постановив повернути будівлю костелу святого Миколая у повноцінне користування релігійній громаді Римсько-Католицької Церкви.
  • У відповідь на це МКСК офіційно заявило, що ще у 2022 році костел Святого Миколая був переданий у користування римо-католицькій громаді на підставі договору, укладеного між цією релігійною громадою та Державною організацією "Національний будинок органної та камерної музики України" на виконання доручення Президента України.
  • 5 червня 2025 року суд у Дніпрі підтвердив право релігійної громади на користування костелом Святого Миколая

Автор: 

Київ (21142) Лубінець Дмитро (754) костел (17)
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