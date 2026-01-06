Костел Святого Миколая у Києві повернули релігійній громаді, - Лубінець

Костел Святого Миколая у Києві офіційно передали у користування релігійній громаді парафії. Це сталося після багаторічного невиконання судового рішення та втручання Офісу Уповноваженого з прав людини, який зафіксував аварійний стан будівлі й небезпечні умови проведення богослужінь.

Про це розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

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Місце молитви, а не концертний майданчик

"До мене звернулася релігійна громада парафії Святого Миколая в Києві через невиконання Міністерством культури України судового рішення про передачу Костелу у користування парафії. Попри доручення Президента України та підписаний із Міністерством культури України меморандум, Костел роками залишався концертним майданчиком, а не повноцінним місцем молитви", - ідеться в повідомленні.

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Для з’ясування обставин було направлено відповідні запити до Міністерства культури України та Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. Зʼясувалося, що процес передачі затягувався через переміщення Національного будинку органної і камерної музики та відсутність чітких управлінських рішень.

Моніторинговий візит до костелу

Представники нашого Офісу здійснили моніторинговий візит до Костелу, під час якого зафіксували, що будівля перебуває в аварійному стані, а богослужіння, які відвідують сотні людей, відбуваються в потенційно небезпечних умовах. За результатами моніторингу визначено потребу в невідкладних заходах для безпечного використання будівлі та збереження пам’ятки. Відповідні рекомендації надали Міністерству культури України та Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

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Мій Представник з рівних прав і свобод, прав національних меншин, політичних та релігійних поглядів Олександр Осіпов тримав це питання на постійному контролі, перебував у безперервному контакті з релігійною громадою, інформував про перебіг справи, сприяв проходженню процедур та підтримував робочий діалог між всіма залученими сторонами.

І сьогодні під час святкової меси з нагоди свята Богоявлення Господнього Костел Святого Миколая нарешті передано релігійній парафії. Також мій Представник долучився до цього заходу", - зазначив Лубінець.

Омбудсман наголосив, що це рішення є проявом справедливості, поваги до віруючих і реального забезпечення свободи совісті в Україні.

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Костел Святого Миколая у Києві