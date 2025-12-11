Мінкульт блокує передачу Костелу Святого Миколая релігійній громаді, - Лубінець

Міністерство культури України блокує передачу Костелу Святого Миколая релігійній громаді Києва. Омбудсмен вимагає негайного виконання рішення суду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

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"До мене звернулася Римсько-католицька парафія Святого Миколая в Києві через багаторічне блокування їм передачі Костелу Святого Миколая. Вони занепокоєні тим, що Костел перебуває у критичному стані, ніякі заходи не здійснюються, а його передача — саботується! Стан справ наскільки жахливий, що руйнування можуть вбити громадян України. А релігійний об'єкт регулярно відвідують понад 600-700 людей", - розповів омбудсмен.

Що відомо?

Як зазначається, ця історія тягнеться довгий час - майже 20 років. У 2005 році Президент України доручив Уряду передати Костел у користування релігійній громаді. У 2020 році вже Кабмін повторно визначив таке завдання: але успіху так і не було, доручення не виконане.

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Наголошується, що навіть попри те, що між релігійною громадою і Мінкультом підписаний меморандум — фактична передача так і не відбулася.

Цього року затягування процесу продовжується

Дніпропетровський окружний адміністративний суд зобов’язав передати релігійну споруду громаді. Це рішення набуло законної сили, було підтверджене апеляцією, а Верховний Суд відмовив у відкритті касаційного провадження. Тобто юридичних перешкод більше немає.



Лубінець повідомив, що звернувся до Міністерства культури України із запитом щодо стану виконання судового рішення. Проте відомство продовжує затягувати процес, надсилає до Державної служби України з етнополітики та свободи совісті додаткові запити щодо статусу Костелу, хоча цей факт уже встановлений судом. Тобто реальність така: виконання рішення суду Міністерством фактично саботується.

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Проведено моніторинг

За його словами, Офіс омбудсмена провів моніторинговий візит до Костелу - зафіксовано критичний технічний стан будівлі. Вона практично перебуває в аварійному стані, а також відсутні належні заходи пожежної та техногенної безпеки. Щодня сотні людей опиняються під реальною загрозою для життя! І все це — бездіяльність власника та балансоутримувача, яка може мати трагічні наслідки.

"Оскільки Міністерство культури України уникає діалогу й відмовляє у зустрічі представникам релігійної громади, це свідчить лише про свідоме блокування процесу.



Закликаю Міністерство культури України невідкладно розпочати виконання рішення суду, забезпечити дотримання прав релігійної громади та усунути небезпечний технічний стан Костелу Святого Миколая!" - наголосив омбудсмен.

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Костел Святого Миколая у Києві