Минкульт блокирует передачу костела Святого Николая религиозной общине, - Лубинец
Министерство культуры Украины блокирует передачу костела Святого Николая религиозной общине Киева. Омбудсмен требует немедленного исполнения решения суда.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Ко мне обратилась Римско-католическая парафия Святого Николая в Киеве из-за многолетнего блокирования им передачи костела Святого Николая. Они обеспокоены тем, что костел находится в критическом состоянии, никакие меры не принимаются, а его передача — саботируется! Положение дел настолько ужасно, что разрушения могут убить граждан Украины. А религиозный объект регулярно посещают более 600-700 человек", - рассказал омбудсмен.
Что известно?
Как отмечается, эта история тянется долгое время — почти 20 лет. В 2005 году Президент Украины поручил Правительству передать костел в пользование религиозной общине. В 2020 году уже Кабмин повторно определил такую задачу: но успеха так и не было, поручение не выполнено.
Отмечается, что даже несмотря на то, что между религиозной общиной и Минкультом подписан меморандум — фактическая передача так и не состоялась.
В этом году затягивание процесса продолжается
Днепропетровский окружной административный суд обязал передать религиозное сооружение общине. Это решение вступило в законную силу, было подтверждено апелляцией, а Верховный Суд отказал в открытии кассационного производства. То есть юридических препятствий больше нет.
Лубинец сообщил, что обратился в Министерство культуры Украины с запросом о состоянии выполнения судебного решения. Однако ведомство продолжает затягивать процесс, направляет в Государственную службу Украины по этнополитике и свободе совести дополнительные запросы о статусе костела, хотя этот факт уже установлен судом. То есть реальность такова: выполнение решения суда Министерством фактически саботируется.
Проведен мониторинг
По его словам, Офис омбудсмена провел мониторинговый визит в костел - зафиксировано критическое техническое состояние здания. Оно практически находится в аварийном состоянии, а также отсутствуют надлежащие меры пожарной и техногенной безопасности. Ежедневно сотни людей оказываются под реальной угрозой для жизни! И все это - бездействие владельца и балансодержателя, которое может иметь трагические последствия.
"Поскольку Министерство культуры Украины избегает диалога и отказывает во встрече представителям религиозной общины, это свидетельствует лишь о сознательном блокировании процесса.
Призываю Министерство культуры Украины незамедлительно приступить к исполнению решения суда, обеспечить соблюдение прав религиозной общины и устранить опасное техническое состояние костела Святого Николая!" — подчеркнул омбудсмен.
Костел Святого Николая в Киеве
- В сентябре 2021 года в костеле вспыхнул пожар. Возгорание произошло между первым и вторым этажами и быстро распространилось на кровлю здания. В конце января 2022 года противоаварийные работы были завершены. В целом, сумма, полученная от благотворителей, составила 21 704 389,31 грн.
- В ноябре 2023 года стало известно, что костел Святого Николая в Киеве будет передан в пользование приходу Римско-католической церкви после внесения необходимых изменений в законодательство и создания Национального дома музыки.
- 24 января 2025 года Днепропетровский окружной административный суд постановил вернуть здание костела Святого Николая в полноценное пользование религиозной общине Римско-католической церкви.
- В ответ на это МКСК официально заявило, что еще в 2022 году костел Святого Николая был передан в пользование римско-католической общине на основании договора, заключенного между этой религиозной общиной и Государственной организацией "Национальный дом органной и камерной музыки Украины" во исполнение поручения Президента Украины.
- 5 июня 2025 года суд в Днепре подтвердил право религиозной общины на пользование костелом Святого Николая.
Це культурна спадщина Держави-Україна, а не чиясь окрема, приватна забаганка!
- це найбільша гілка всесвітньої Католицької церкви, очолювана Папою Римським, яка використовує латинський обряд і має центр у Ватикані, відрізняючись від східних католицьких церков своєю централізованою структурою та західними традиціями, і є найбільшою християнською деномінацією у світі.
Бо ж впаде, зруйнується. І ще й людей може накрити.
І чого ж ти, дурнувате, репетуєш? Довести до руїн, бо культурна спадщина?
От **********...