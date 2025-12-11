Минкульт блокирует передачу костела Святого Николая религиозной общине, - Лубинец

Министерство культуры Украины блокирует передачу костела Святого Николая религиозной общине Киева. Омбудсмен требует немедленного исполнения решения суда.

"Ко мне обратилась Римско-католическая парафия Святого Николая в Киеве из-за многолетнего блокирования им передачи костела Святого Николая. Они обеспокоены тем, что костел находится в критическом состоянии, никакие меры не принимаются, а его передача — саботируется! Положение дел настолько ужасно, что разрушения могут убить граждан Украины. А религиозный объект регулярно посещают более 600-700 человек", - рассказал омбудсмен.

Что известно?

Как отмечается, эта история тянется долгое время — почти 20 лет. В 2005 году Президент Украины поручил Правительству передать костел в пользование религиозной общине. В 2020 году уже Кабмин повторно определил такую задачу: но успеха так и не было, поручение не выполнено.

Отмечается, что даже несмотря на то, что между религиозной общиной и Минкультом подписан меморандум — фактическая передача так и не состоялась.

В этом году затягивание процесса продолжается

Днепропетровский окружной административный суд обязал передать религиозное сооружение общине. Это решение вступило в законную силу, было подтверждено апелляцией, а Верховный Суд отказал в открытии кассационного производства. То есть юридических препятствий больше нет.



Лубинец сообщил, что обратился в Министерство культуры Украины с запросом о состоянии выполнения судебного решения. Однако ведомство продолжает затягивать процесс, направляет в Государственную службу Украины по этнополитике и свободе совести дополнительные запросы о статусе костела, хотя этот факт уже установлен судом. То есть реальность такова: выполнение решения суда Министерством фактически саботируется.

Проведен мониторинг

По его словам, Офис омбудсмена провел мониторинговый визит в костел - зафиксировано критическое техническое состояние здания. Оно практически находится в аварийном состоянии, а также отсутствуют надлежащие меры пожарной и техногенной безопасности. Ежедневно сотни людей оказываются под реальной угрозой для жизни! И все это - бездействие владельца и балансодержателя, которое может иметь трагические последствия.

"Поскольку Министерство культуры Украины избегает диалога и отказывает во встрече представителям религиозной общины, это свидетельствует лишь о сознательном блокировании процесса.



Призываю Министерство культуры Украины незамедлительно приступить к исполнению решения суда, обеспечить соблюдение прав религиозной общины и устранить опасное техническое состояние костела Святого Николая!" — подчеркнул омбудсмен.

Костел Святого Николая в Киеве