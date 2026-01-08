БЭБ предлагает запустить процедуру досудебного налогового урегулирования, - Цивинский

Бюро экономической безопасности предлагает бизнесу модель нового механизма, который поможет избежать многолетних судов и уголовного преследования.

Об этом в своей статье для Цензор.НЕТ пишет директор БЭБ Александр Цивинский.

Подробности

Он отметил, что подобные механизмы применяются правоохранительными органами в ряде других стран.

Цивинский привел пример, когда работал в НАБУ. Тогда детективы расследовали глобальный международный кейс, где украинский чиновник требовал взятку от французской компании за продление контракта.

"Мы создали совместную следственную группу с Францией и Эстонией, каждая из которых расследовала действия в своей юрисдикции. В результате французский суд оштрафовал французскую компанию на 18 миллионов евро и обязал компенсировать Украине 3,37 миллиона.

Без многолетних судебных баталий компания признала нарушение, уплатила штраф и компенсацию Украине. Деньги уже поступили в бюджет Украины. Но ключ не в сумме, а в механизме: решение принято не через годы судов, а благодаря процедуре CJIP — Convention judiciaire d’intérêt public", — пояснил он.

Преимущества CJIP

По словам директора БЭБ, это будет легальной альтернативой длительному судебному противостоянию с потерями ресурсов и неопределенным результатом для обеих сторон.

Таким образом, государство сможет быстро вернуть решение без "договоренностей за кулисами".

А бизнес получит четкие правила игры, предсказуемость и возможность продолжать работу после исправления нарушений, а не после лет судебных баталий.

"То есть для компании это контролируемый и законный способ выйти из кризисной ситуации без уголовного приговора и без клейма преступника. В рамках CJIP компания признает нарушение, платит штраф и возмещает убытки, а у ее владельцев, руководителей или сотрудников нет судимости и других последствий, типичных для уголовного преследования.

Благодаря этому компания может сохранить свой правовой статус и продолжать работу, иметь доступ к международным рынкам, финансированию и партнерам, избегая серьезных репутационных потерь, автоматических санкций и многолетней неопределенности. В то же время она публично берет на себя конкретные обязательства изменить систему комплаенса, выполнение которых находится под строгим надзором компетентных органов", - рассказал Цивинский.

Как это будет работать?

В БЭБ предлагают запустить процедуру досудебного налогового урегулирования, основанную на прозрачной медиации между государством и бизнесом.

Цивинский объяснил, что кейс, который он приводил, обнажил системную проблему: даже когда у государства есть аргументы, сама логика уголовного процесса подталкивает стороны не к восстановлению справедливости, а к затягиванию, торгу и поиску неформальных решений.

"Модель простая и справедливая. Если компания признает факт неуплаты, возмещает налоги, штраф и уплачивает дополнительный взнос - например, в фонд Вооруженных Сил Украины, - производство закрывается по достижении налогового компромисса. Это не амнистия, это - экономическое восстановление справедливости.

Но действовать это может только один раз - "право первой ошибки". Повторишь - получишь полную уголовную ответственность. Такой подход дает государству быстрый финансовый результат, бизнесу - легальный выход, а обществу - сигнал, что честность наконец-то выгоднее, чем коррупция", - подчеркнул глава Бюро.

Подход существенно отличается от положений ч. 4 ст. 212 УК Украины, ведь не несет уголовного аспекта и не предусматривает изменения статуса участников уголовного производства от свидетеля к подозреваемому.

"Здесь речь не идет об освобождении от уголовной ответственности - мы не доходим до этой стадии, предлагая разумный и прагматичный компромисс как для государства, так и для бизнеса", - добавил он.

По мнению Цивинского, идея досудебного урегулирования, когда сумма возмещения идет в государственный бюджет, а штраф направляется в специальный фонд Вооруженных Сил Украины, имеет не только экономический, но и моральный смысл.

Все это позволит перевести проблему из кулуаров в публичную плоскость и сделать невозможным использование "теневого рынка правосудия".

