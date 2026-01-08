БЕБ пропонує запустити процедуру досудового податкового врегулювання, - Цивінський

Бюро економічної безпеки пропонує бізнесу модель нового механізму, що допоможе уникнути багаторічних судів та кримінального переслідування.

Про це у своїй статті для Цензор.НЕТ пише директор БЕБ Олександр Цивінський.

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Подробиці

Він зазначив, що схожі механізми застосовуються правоохоронними органами в низці інших країн.

Цивінський навів приклад, коли працював у НАБУ. Тоді детективи розслідували глобальний міжнародний кейс, де український посадовець вимагав хабар від французької компанії за продовження контракту.

"Ми створили спільну слідчу групу з Францією та Естонією, кожна з яких розслідувала дії у своїй юрисдикції. У результаті французький суд оштрафував французьку компанію на 18 мільйонів євро і зобов’язав компенсувати Україні 3,37 мільйона.

Без багаторічних судових баталій компанія визнала порушення, сплатила штраф та компенсацію Україні. Гроші вже надійшли до бюджету України. Але ключ не в сумі, а в механізмі: рішення ухвалене не через роки судів, а завдяки процедурі CJIP — Convention judiciaire d’intérêt public", - пояснив він.

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Переваги CJIP

За словами директора БЕБ це буде легальною альтернативою довготривалому судовому протистоянню з втратами ресурсів та невизначеним результатом для обох сторін.

Відтак, держава зможе швидко повернути рішення без "домовленостей за лаштунками".

А бізнес отримає чіткі правила гри, передбачуваність і можливість продовжувати роботу після виправлення порушень, а не після років судових баталій.

"Тобто для компанії — це контрольований і законний спосіб вийти з кризової ситуації без кримінального вироку та без клейма злочинця. У межах CJIP компанія визнає порушення, сплачує штраф і відшкодовує збитки, а у її власників, керівників чи співробітників немає судимості й інших наслідків, типових для кримінального переслідування.

Завдяки цьому компанія може зберегти свій правовий статус і продовжувати роботу, мати доступ до міжнародних ринків, фінансування й партнерів, уникаючи серйозних репутаційних втрат, автоматичних санкцій і багаторічної невизначеності. Водночас вона публічно бере на себе конкретні зобов’язання змінити систему комплаєнсу, виконання яких перебуває під суворим наглядом компетентних органів", - пояснив Цивінський.

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Як це працюватиме?

У БЕБ пропонують запустити процедуру досудового податкового врегулювання, засновану на прозорій медіації між державою і бізнесом.

Цивінський пояснив, що кейс, який він наводив, оголив системну проблему: навіть коли держава має аргументи, сама логіка кримінального процесу штовхає сторони не до відновлення справедливості, а до затягування, торгу й пошуку неформальних рішень.

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"Модель проста й справедлива. Якщо компанія визнає факт несплати, відшкодовує податки, штраф і сплачує додатковий внесок - наприклад, до фонду Збройних Сил України, - провадження закривається за досягненням податкового компромісу. Це не амністія, це - економічне відновлення справедливості.

Але діяти це може лише один раз - "право першої помилки". Повториш - отримаєш повну кримінальну відповідальність. Такий підхід дає державі швидкий фінансовий результат, бізнесу - легальний вихід, а суспільству - сигнал, що чесність нарешті вигідніша, ніж корупція", - наголосив очільник Бюро.

Підхід суттєво відрізняється від положень ч. 4 ст. 212 КК України, адже не несе кримінального аспекту та не передбачає зміни статусу учасників кримінального провадження від свідка до підозрюваного.

"Тут не йдеться про звільнення від кримінальної відповідальності - ми не доходимо до цієї стадії, пропонуючи розумний і прагматичний компроміс як для держави, так і для бізнесу", - додав він.

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На думку Цивінського, ідея досудового врегулювання, коли сума відшкодування йде до державного бюджету, а штраф спрямовується до спеціального фонду Збройних Сил України, має не лише економічний, а й моральний зміст.

Все це дозволить перевести проблему з кулуарів у публічну площину та унеможливити використання "тіньового ринку правосуддя".

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