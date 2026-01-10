На фронте за сутки - 171 боестолкновение, более 40 вражеских штурмов отбито на Покровском направлении, - Генштаб. КАРТА

Всего за прошедшие сутки, 9 января 2025 года, на фронте было зафиксировано 171 боевое столкновение.

Обстрелы

Вчера противник нанес два ракетных и 28 авиационных ударов, применил 36 ракет и сбросил 92 управляемые авиабомбы. Кроме этого, осуществил 3322 обстрела, в том числе 61 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6140 дронов-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Маломихайловка Днепропетровской области; Доброполье, Константиновка Донецкой области; Рождественка, Самойловка, Новое Поле, Григоровское, Юрковка, Юлиевка Запорожской области.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Генштаб напоминает, что потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 880 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, 16 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 653 беспилотных летательных аппарата, 18 ракет, 84 единицы автомобильной и две единицы специальной техники оккупантов.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник осуществил 135 обстрелов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка в Харьковской области

Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении противник десять раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Прилепка, Старица, Волчанск и Зеленое.

На Купянском направлении противник осуществил семь попыток наступления в районе Степовой Новоселовки и в сторону Богуславки и Новой Кругляковки.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 14 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районе населенных пунктов Нововодяное, Новоегоровка, Колодязи, Дробышево и Мирное.

На Славянском направлении Силы обороны остановили наступательные действия захватчиков в районе Платоновки.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки отбита атака противника в сторону Ступочек.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг осуществил 20 атак вблизи Константиновки, Александро-Шультиного, Плещиевки, Иванополья, Русина Яра, Яблоновки и в сторону Софиевки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 43 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Разино, Шахово, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергиевка и в сторону Новопавловки и Филии", - говорится в сообщении.

Обстановка на юге

Как сообщает Генштаб, на Александровском направлении противник вчера совершил 20 атак в районах населенных пунктов Поддубное, Сосновка, Вербовое, Вишневое, Рыбное, Егоровка и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 27 попыток противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе, Варваровка и Зеленое.

На Ореховском направлении враг пытался провести наступление в районе Степового, получил отпор.

На Приднепровском направлении противник один раз пытался улучшить свое положение в районе Антоновского моста - успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

