На фронті за добу - 171 боєзіткнення, понад 40 ворожих штурмів відбито на Покровському напрямку, - Генштаб. КАРТА

Загалом упродовж минулої доби, 9 січня 2025 року, на фронті було зафіксовано 171 бойове зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Обстріли

Вчора противник завдав двох ракетних та 28 авіаційних ударів, застосував 36 ракет та скинув 92 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3322 обстріли, зокрема 61 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6140 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Маломихайлівка Дніпропетровської області; Добропілля, Костянтинівка Донецької області; Різдв’янка, Самійлівка, Нове Поле, Григорівське, Юрківка, Юльївка Запорізької області.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

Генштаб нагадує, що втрати російських загарбників минулої доби становили 880 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, 16 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 653 безпілотних літальних апарати, 18 ракет, 84 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

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Обстановка на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 135 обстрілів, зокрема два - із реактивних систем залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

Як зазначається, на Південно-Слобожанському напрямку противник десять разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Вовчанськ та Зелене.

На Куп’янському напрямку противник здійснив сім спроб наступу у районі Степової Новоселівки та у бік Богуславки й Нової Кругляківки.

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Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районі населених пунктів Нововодяне, Новоєгорівка, Колодязі, Дробишеве та Мирне.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили наступальну дію загарбників у районі Платонівки.

На Краматорському напрямку минулої доби відбито атаку противника у бік Ступочок.

Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Софіївки.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Разіне, Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка та у бік Новопавлівки та Філії", - йдеться у повідомленні.

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Обстановка на Півдні

Як інформує Генштаб, на Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 20 атак в районах населених пунктів Піддубне, Соснівка, Вербове, Вишневе, Рибне, Єгорівка та Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 27 ворожих спроб просунутися вперед в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Варварівка та Зелене.

На Оріхівському напрямку ворог намагався провести наступ в районі Степового, отримав відсіч.

На Придніпровському напрямку противник один раз намагався покращити своє положення у районі Антонівського мосту - успіху не мав.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

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