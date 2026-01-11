РУС
Новости Обстрелы Ривненщины
598 1

Враг атаковал дронами Ривненскую область: повреждена гражданская инфраструктура

шахед над Ровенской областью

Ривненская область ночью 11 января подверглась воздушной атаке врага. Войска РФ атаковали область ударными дронами.

Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Александр Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

Пострадавших нет

Люди, по предварительной информации, не пострадали.

Повреждена гражданская инфраструктура

К сожалению, по данным ОВА, зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.

Соответствующие службы уже работают над ликвидацией последствий.

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером субботы, 10 января, Россия атакует Украину шахедами.
  • Также отмечалось, что россияне нанесли удар дроном "Молния" по инфраструктурному объекту в Харькове.
  • По данным Воздушных сил, в общей сложности обезврежено 125 вражеских БПЛА из 154, есть попадания в 18 локациях.

Автор: 

обстрел (31274) Шахед (1801) Ровенская область (1303)
вся мета ОВА зводиться до підміни місцевої влади і фіксування пошкоджень інфраструктури.

чергові Zельоні гниди на наші податки
показать весь комментарий
11.01.2026 09:19 Ответить
 
 