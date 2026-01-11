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Новини Обстріли Рівненщини
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Ворог атакував дронами Рівненщину: пошкоджено цивільну інфраструктуру

шахед над Рівненщиною

Рівненщина вночі 11 січня зазнала повітряної атаки ворога. Війська РФ атакували область ударними дронами.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

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Постраждалих немає

Люди, за попередньою інформацією, не постраждали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував дронами Рівненщину: минулося без наслідків

Пошкоджено цивільну інфраструктуру

На жаль, за даними ОВА, зафіксовано ушкодження цивільної інфраструктури.

Відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків.

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері суботи, 10 січня, Росія атакує Україну шахедами.
  • Також зазначалося, що росіяни вдарили дроном "Молнія" по інфраструктурному об’єкту в Харкові.
  • За даними Повітряних сил, загалом знешкоджено 125 ворожих БпЛА зі 154, є влучання на 18 локаціях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Електропостачання відновлено на Рівненщині: запроваджено аварійні відключення

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обстріл (35269) Шахед (2355) Рівненська область (1322)
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