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Ворог атакував дронами Рівненщину: пошкоджено цивільну інфраструктуру
Рівненщина вночі 11 січня зазнала повітряної атаки ворога. Війська РФ атакували область ударними дронами.
Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
Постраждалих немає
Люди, за попередньою інформацією, не постраждали.
Пошкоджено цивільну інфраструктуру
На жаль, за даними ОВА, зафіксовано ушкодження цивільної інфраструктури.
Відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері суботи, 10 січня, Росія атакує Україну шахедами.
- Також зазначалося, що росіяни вдарили дроном "Молнія" по інфраструктурному об’єкту в Харкові.
- За даними Повітряних сил, загалом знешкоджено 125 ворожих БпЛА зі 154, є влучання на 18 локаціях.
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