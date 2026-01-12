РУС
Новости Смена режима в Иране
421 10

Насилие властей Ирана в отношении протестующих является "признаком слабости, а не силы", - Мерц

Фридрих Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал насилие властей Ирана в отношении протестующих "признаком слабости, а не силы" и призвал защищать население вместо угроз.

Об этом сообщает DW, передает Цензор.НЕТ.

Мерц обратился к руководству Ирана с призывом "защищать свое население вместо того, чтобы ему угрожать".

"Мы самым решительным образом осуждаем насилие, которое руководство в Тегеране направляет против собственного народа", - подчеркнул канцлер.

Он также отметил мужество участников протестов, отметив, что они выходят на демонстрации ради свободы в своей стране, что является их неотъемлемым правом.

Протесты в Иране

Причинами беспорядков в Иране стали экономические проблемы, санкции, дефицит воды, а также вопросы прав женщин и политических свобод.

  • На этом фоне курс местной валюты - риала недавно упал до рекордного уровня - около 1,4 миллиона за доллар США. Именно это вызвало недовольство среди местных жителей.
  • 3 января верховный лидер Ирана публично заявил, что "бунтарей следует поставить на место", что, по мнению наблюдателей, могло стать сигналом для силовых структур действовать жестче.
  • По данным правозащитников, массовые протесты в Иране, которые продолжаются уже вторую неделю, привели к гибели более 500 человек и более 10 тысяч задержанных.

Автор: 

Иран (2107) протест (5933) Фридрих Мерц (353)
Топ комментарии
+2
"насильство тцк щодо народу є "ознакою слабкості, а не сили"" - так також можна )))
показать весь комментарий
12.01.2026 14:20 Ответить
+1
Дивне твердження 🤔
показать весь комментарий
12.01.2026 14:01 Ответить
+1
класика жанру - "держава - це машина для підтримки панування одного класу над іншим.". винятків не існує
показать весь комментарий
12.01.2026 14:06 Ответить
Дивне твердження 🤔
показать весь комментарий
12.01.2026 14:01 Ответить
класика жанру - "держава - це машина для підтримки панування одного класу над іншим.". винятків не існує
показать весь комментарий
12.01.2026 14:06 Ответить
Мощное заявление, бо заявить надо. Когда восставших перебьют, будет еще, типа "власть Ирана стала еще слабее, как видите".
показать весь комментарий
12.01.2026 14:12 Ответить
Мультяшним голосом: Хореей гер Урсула! В нас нова іграшка! Йа йа пан Мерц!
показать весь комментарий
12.01.2026 14:17 Ответить
"насильство тцк щодо народу є "ознакою слабкості, а не сили"" - так також можна )))
показать весь комментарий
12.01.2026 14:20 Ответить
Так и есть. Поведение тцк - признак слабости консолидации общества в вопросе службы в армии, вызванной отсутствием обоснованного желания. Разве в этом есть какое-то противоречие?
показать весь комментарий
12.01.2026 14:34 Ответить
а яка може бути у людей консолідація та обгрунтування бажання добровільно йти захищати власне рабство? дійсно - ніякого протиріччя.
показать весь комментарий
12.01.2026 14:45 Ответить
Лисий куколд, з твоєї Гермашки вже всі сміються.
показать весь комментарий
12.01.2026 14:22 Ответить
У вас там проблем немає? Чув німецька економіка в найбільшій дупі за всю історію. Іранських дітей рятуєте?
показать весь комментарий
12.01.2026 14:40 Ответить
 
 