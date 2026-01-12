Насилие властей Ирана в отношении протестующих является "признаком слабости, а не силы", - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал насилие властей Ирана в отношении протестующих "признаком слабости, а не силы" и призвал защищать население вместо угроз.

Мерц обратился к руководству Ирана с призывом "защищать свое население вместо того, чтобы ему угрожать".

"Мы самым решительным образом осуждаем насилие, которое руководство в Тегеране направляет против собственного народа", - подчеркнул канцлер.

Он также отметил мужество участников протестов, отметив, что они выходят на демонстрации ради свободы в своей стране, что является их неотъемлемым правом.

Протесты в Иране

Причинами беспорядков в Иране стали экономические проблемы, санкции, дефицит воды, а также вопросы прав женщин и политических свобод.

На этом фоне курс местной валюты - риала недавно упал до рекордного уровня - около 1,4 миллиона за доллар США. Именно это вызвало недовольство среди местных жителей.

3 января верховный лидер Ирана публично заявил, что "бунтарей следует поставить на место", что, по мнению наблюдателей, могло стать сигналом для силовых структур действовать жестче.

По данным правозащитников, массовые протесты в Иране, которые продолжаются уже вторую неделю, привели к гибели более 500 человек и более 10 тысяч задержанных.

