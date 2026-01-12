УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15413 відвідувачів онлайн
Новини Зміна режиму в Ірані
788 12

Насильство влади Ірану щодо протестувальників є "ознакою слабкості, а не сили", - Мерц

Фрідріх Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав насильство влади Ірану щодо протестувальників "ознакою слабкості, а не сили" та закликав захищати населення замість погроз.

Про це повідомляє DW, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Мерц звернувся до керівництва Ірану із закликом "захищати своє населення замість того, щоб йому погрожувати".

"Ми найрішучішим чином засуджуємо насильство, яке керівництво в Тегерані спрямовує проти власного народу", - наголосив канцлер.

Він також відзначив мужність учасників протестів, зазначивши, що вони виходять на демонстрації заради свободи у своїй країні, що є їхнім невід’ємним правом.

Протести в Ірані

Причинами заворушень в Ірані стали економічні проблеми, санкції, дефіцит води, а також питання прав жінок і політичних свобод.

  • На цьому тлі курс місцевої валюти - ріала - нещодавно впав до рекордного рівня - близько 1,4 мільйона за долар США. Саме це викликало невдоволення серед місцевих жителів.
  • 3 січня верховний лідер Ірану публічно заявив, що "заворушників слід поставити на місце", що, на думку спостерігачів, могло стати сигналом для силових структур діяти жорсткіше.
  • За даними правозахисників, масові протести в Ірані, які тривають уже другий тиждень, призвели до загибелі понад 500 людей та затримання понад 10 тисяч.

Автор: 

Іран (3276) протест (2418) Мерц Фрідріх (418)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Мощное заявление, бо заявить надо. Когда восставших перебьют, будет еще, типа "власть Ирана стала еще слабее, как видите".
показати весь коментар
12.01.2026 14:12 Відповісти
+2
"насильство тцк щодо народу є "ознакою слабкості, а не сили"" - так також можна )))
показати весь коментар
12.01.2026 14:20 Відповісти
+1
Дивне твердження 🤔
показати весь коментар
12.01.2026 14:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дивне твердження 🤔
показати весь коментар
12.01.2026 14:01 Відповісти
класика жанру - "держава - це машина для підтримки панування одного класу над іншим.". винятків не існує
показати весь коментар
12.01.2026 14:06 Відповісти
Мощное заявление, бо заявить надо. Когда восставших перебьют, будет еще, типа "власть Ирана стала еще слабее, как видите".
показати весь коментар
12.01.2026 14:12 Відповісти
Мультяшним голосом: Хореей гер Урсула! В нас нова іграшка! Йа йа пан Мерц!
показати весь коментар
12.01.2026 14:17 Відповісти
"насильство тцк щодо народу є "ознакою слабкості, а не сили"" - так також можна )))
показати весь коментар
12.01.2026 14:20 Відповісти
Так и есть. Поведение тцк - признак слабости консолидации общества в вопросе службы в армии, вызванной отсутствием обоснованного желания. Разве в этом есть какое-то противоречие?
показати весь коментар
12.01.2026 14:34 Відповісти
а яка може бути у людей консолідація та обгрунтування бажання добровільно йти захищати власне рабство? дійсно - ніякого протиріччя.
показати весь коментар
12.01.2026 14:45 Відповісти
Ваше рабство у вас в голове. У меня есть множество знакомых, которые по собственному желанию пошли защищать Украину с оружием в руках. Множество моих знакомых такого обоснования для риска не нашли, и не служат в армии.
То что вы свалили и не хотите защищать Украину не делает вас ни уникальным, ни правым.
Я не защищаю Украину потому, что я боюсь за свою жизнь больше, чем за судьбу страны. Но это не делает Украину рабской, или не достойной того, чтоб не защищали.
Думаю, это постсовковые комплексы, когда виноваты окружающие, обстоятельства и страна. Один вы - "дон-помидор".
показати весь коментар
12.01.2026 23:37 Відповісти
Лисий куколд, з твоєї Гермашки вже всі сміються.
показати весь коментар
12.01.2026 14:22 Відповісти
У вас там проблем немає? Чув німецька економіка в найбільшій дупі за всю історію. Іранських дітей рятуєте?
показати весь коментар
12.01.2026 14:40 Відповісти
Владі Ірану стало нестерпно соромно...
показати весь коментар
12.01.2026 15:14 Відповісти
 
 