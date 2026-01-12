Насильство влади Ірану щодо протестувальників є "ознакою слабкості, а не сили", - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав насильство влади Ірану щодо протестувальників "ознакою слабкості, а не сили" та закликав захищати населення замість погроз.

Про це повідомляє DW, передає Цензор.НЕТ.

Мерц звернувся до керівництва Ірану із закликом "захищати своє населення замість того, щоб йому погрожувати".

"Ми найрішучішим чином засуджуємо насильство, яке керівництво в Тегерані спрямовує проти власного народу", - наголосив канцлер.

Він також відзначив мужність учасників протестів, зазначивши, що вони виходять на демонстрації заради свободи у своїй країні, що є їхнім невід’ємним правом.

Протести в Ірані

Причинами заворушень в Ірані стали економічні проблеми, санкції, дефіцит води, а також питання прав жінок і політичних свобод.

На цьому тлі курс місцевої валюти - ріала - нещодавно впав до рекордного рівня - близько 1,4 мільйона за долар США. Саме це викликало невдоволення серед місцевих жителів.

3 січня верховний лідер Ірану публічно заявив, що "заворушників слід поставити на місце", що, на думку спостерігачів, могло стати сигналом для силових структур діяти жорсткіше.

За даними правозахисників, масові протести в Ірані, які тривають уже другий тиждень, призвели до загибелі понад 500 людей та затримання понад 10 тисяч.

