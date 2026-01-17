Нобелевский комитет: Звание лауреата остается за победителем, даже если медаль передана другому человеку
Нобелевская премия мира навсегда остается связанной с лицом или организацией, которые ее получили, независимо от дальнейшей судьбы медали.
Об этом заявили в Нобелевском комитете, пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
Статус лауреата невозможно передать
В комитете отметили, что никакие действия с физическими атрибутами премии не меняют статус награжденного.
"Независимо от того, что может случиться с медалью, дипломом или призовыми деньгами, именно оригинальный лауреат войдет в историю как получатель премии", - говорится в заявлении.
В то же время в комитете рассказали, что лауреаты имеют полную свободу распоряжаться медалью, дипломом и денежным вознаграждением. Речь идет о возможности хранить их, дарить, продавать или передавать на благотворительность.
"Медаль и диплом являются физическими символами подтверждения того, что конкретное лицо или организация были отмечены премией. В то же время сама награда - как честь и международное признание - неразрывно связана с лауреатом, определенным Норвежским Нобелевским комитетом", - заявили в Нобелевском комитете.
Комитет также добавил, что не комментирует заявления, решения или действия лауреатов после объявления о вручении премии.
Что предшествовало?
- Напомним, что в этом году Нобелевскую премию мира получила лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо.
- В Белом доме обвинили Нобелевский комитет в том, что он "ставит политику выше мира" после того, как президент США Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира.
- Впоследствии лауреат Нобелевской премии мира 2025 года, лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо высказала предложение передать награду президенту США Дональду Трампу.
- В свою очередь Норвежский Нобелевский комитет и Норвежский Нобелевский институт на фоне дискуссии о вероятности передачи Нобелевской премии мира президенту США Дональду Трампу заявили, что премия не может быть передана от одного лица другому.
- Позже лидер оппозиции Венесуэлы и лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо заявила, что передала президенту США Дональду Трампу свою награду.
(з якоїсь московитської опери, чи "Борис Годунов", чи інша... Забула геть...)
Жадібним дурнем.
Побачив колись фотку корейських генералів обвішаних нижче пупка орденами, потім якийсь свідомий Ченіст роз'яснив, що у Чена ордени передаються у спадщину і генерали носять і дідівські і батьківські ордени. Тому Нобелівський комітет роз'яснив, що Трамп може прибити медаль до лоба ( в потім його син) але лауреатом не буде.
Венесуэлка которая её получила , из лести , заискивания и угодничества(это национальное у латиносов) , без мыла залезла в ж@пу трумпу и подарила ему эту медальку. Тот придурок с трясущимися рука принял её !
А тут облом петрович, комитет сказал , что ты можешь делать что хочешь с игрушкой, но звание останется за тем, кому её дали .
Так шо траМпону подарили просто кусок драгметалла на верёвочке , не более …🤣
у фізиці та хімії!!!!!
****** лєвакі толєрасти збоченці, вже ротім додали літературу!
і вже зовсім потім мир!
який, у сраку, мир? мир де? чи, я визначити найкращі революційні досягнення миру?
трамп красавчик!
перший хто вивернув навиворіт всю цю гамніну: оон, вооз, нато ..... нобелівську мєдальку!
вже мовчу про червоний хрест, права людини.
нероби дармоїди!!!!
трамп, закрий остаточно фінансування!