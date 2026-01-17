РУС
Новости Нобелевская премия мира
2 426 29

Нобелевский комитет: Звание лауреата остается за победителем, даже если медаль передана другому человеку

Нобелевский комитет разъяснил правила владения званием лауреата

Нобелевская премия мира навсегда остается связанной с лицом или организацией, которые ее получили, независимо от дальнейшей судьбы медали.

Об этом заявили в Нобелевском комитете, пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Статус лауреата невозможно передать 

В комитете отметили, что никакие действия с физическими атрибутами премии не меняют статус награжденного.

"Независимо от того, что может случиться с медалью, дипломом или призовыми деньгами, именно оригинальный лауреат войдет в историю как получатель премии", - говорится в заявлении.

В то же время в комитете рассказали, что лауреаты имеют полную свободу распоряжаться медалью, дипломом и денежным вознаграждением. Речь идет о возможности хранить их, дарить, продавать или передавать на благотворительность.

"Медаль и диплом являются физическими символами подтверждения того, что конкретное лицо или организация были отмечены премией. В то же время сама награда - как честь и международное признание - неразрывно связана с лауреатом, определенным Норвежским Нобелевским комитетом", - заявили в Нобелевском комитете.

Комитет также добавил, что не комментирует заявления, решения или действия лауреатов после объявления о вручении премии.

Что предшествовало?

  • Напомним, что в этом году Нобелевскую премию мира получила лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо.
  • В Белом доме обвинили Нобелевский комитет в том, что он "ставит политику выше мира" после того, как президент США Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира.
  • Впоследствии лауреат Нобелевской премии мира 2025 года, лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо высказала предложение передать награду президенту США Дональду Трампу.
  • В свою очередь Норвежский Нобелевский комитет и Норвежский Нобелевский институт на фоне дискуссии о вероятности передачи Нобелевской премии мира президенту США Дональду Трампу заявили, что премия не может быть передана от одного лица другому.
  • Позже лидер оппозиции Венесуэлы и лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо заявила, что передала президенту США Дональду Трампу свою награду.

+15
Да Тромбу насрати на нобелівський комітет. Він візьме свій олівець перекреслить і напише там своє ім'я і буде показувати який він молодець, а всі блазні які оточують Тромба будуть йому аплодувати і нахвалювати. Млять, куди світ котиться. І як америкоси вибрали такого шизоїда правити такою країною.
17.01.2026 00:21 Ответить
+11
Напевне, Нобелівський комітет "запам'ятав", як трамп видурив медальку. Другої не дасть.
17.01.2026 00:11 Ответить
+10
рудий введе пошліни на членів Нобелівського комітету

.
17.01.2026 02:03 Ответить
Довго думали. Рудий покидьок вже увірував, що то йому медальку дали.
17.01.2026 00:07 Ответить
рудий введе пошліни на членів Нобелівського комітету

.
17.01.2026 02:03 Ответить
А зверху відполірує санкціями.
17.01.2026 05:26 Ответить
Напевне, Нобелівський комітет "запам'ятав", як трамп видурив медальку. Другої не дасть.
17.01.2026 00:11 Ответить
він Трамп просто прикалується з вузьколобих ідіотів, я його приколи чудово розумію, адекватніший за будь-якого іншого політика, відчепив вже від вісі зла Сирію і Венесуелу, а вузколобі навіть не доганяють що він з них преться такими витівками.
17.01.2026 02:08 Ответить
чим би дитина не тішилася...
17.01.2026 00:13 Ответить
Лиш би не вішалася
17.01.2026 01:57 Ответить
Погано, що йому премію не дадуть ще довго. Бо це б означало, що він зміг змусити росію закінчити війну. А росію важко змусити, якщо він не дає нам зброю, як це робив Байден. Подяка Байден, він Людина. Трамп нам би нічого не давав, якби був замість Байдена.
17.01.2026 00:14 Ответить
Та не в тій довбаній премії діло. Це просто тупий придлог футболити України поки х*йло її бамбить
17.01.2026 00:48 Ответить
То діду як серпом по фаберже - чекайте норвеги тарифів 500%
17.01.2026 00:19 Ответить
Да Тромбу насрати на нобелівський комітет. Він візьме свій олівець перекреслить і напише там своє ім'я і буде показувати який він молодець, а всі блазні які оточують Тромба будуть йому аплодувати і нахвалювати. Млять, куди світ котиться. І як америкоси вибрали такого шизоїда правити такою країною.
17.01.2026 00:21 Ответить
Саме цікаве в тому що Тромб так і не повалив режим Мадуро в Венесуелі а просто взяв в заручники їхнього лідера. І тепер просто режим Мадуро платить Тромбу данину але продовжує своє діло
17.01.2026 00:24 Ответить
Подаровані фантики не передарювати!
17.01.2026 00:22 Ответить
Хаха, нарцис всерівно буде пишатись цим😀
17.01.2026 00:26 Ответить
Цьому придурку пофіг. Головне, щоб блищало і на шию можно було повісити.
17.01.2026 00:26 Ответить
Абііідєлі юродівава, капєєчку атабрааалі
(з якоїсь московитської опери, чи "Борис Годунов", чи інша... Забула геть...)
17.01.2026 00:32 Ответить
Трамп знову виставив себе дурнем.
Жадібним дурнем.
17.01.2026 00:37 Ответить
Так премію миру Трамп отримав, саме час тепер переходити до війни і постачання нам томагавків і топити лоханки ***** по всьому світу
17.01.2026 00:42 Ответить
Любить, поважає цацкі старий Рудий бордельний Лев.
Побачив колись фотку корейських генералів обвішаних нижче пупка орденами, потім якийсь свідомий Ченіст роз'яснив, що у Чена ордени передаються у спадщину і генерали носять і дідівські і батьківські ордени. Тому Нобелівський комітет роз'яснив, що Трамп може прибити медаль до лоба ( в потім його син) але лауреатом не буде.
17.01.2026 00:52 Ответить
Навіщо далеко ходити
17.01.2026 08:27 Ответить
Дали дурнику цукерку...
17.01.2026 00:55 Ответить
Скорей всего отобрали …🤪
Венесуэлка которая её получила , из лести , заискивания и угодничества(это национальное у латиносов) , без мыла залезла в ж@пу трумпу и подарила ему эту медальку. Тот придурок с трясущимися рука принял её !
А тут облом петрович, комитет сказал , что ты можешь делать что хочешь с игрушкой, но звание останется за тем, кому её дали .
Так шо траМпону подарили просто кусок драгметалла на верёвочке , не более …🤣
17.01.2026 08:12 Ответить
хвора людина. Хвороба Альцгеймера на обличчі. Деменція незабаром
17.01.2026 01:15 Ответить
Невдовзі цій лауреатці стане соромно за свій вчинок.
17.01.2026 01:23 Ответить
Політична печенька. До речі, найбільш політизована медалька це медалька з літератури. Тупуваті шведи.
17.01.2026 01:25 Ответить
яке їхало, таке й здибало!
17.01.2026 01:52 Ответить
нагадаю, що нобель запові свої статкаи для визначення досягнень у фізиці та хімії!!!!!
у фізиці та хімії!!!!!
****** лєвакі толєрасти збоченці, вже ротім додали літературу!
і вже зовсім потім мир!
який, у сраку, мир? мир де? чи, я визначити найкращі революційні досягнення миру?
трамп красавчик!
перший хто вивернув навиворіт всю цю гамніну: оон, вооз, нато ..... нобелівську мєдальку!
вже мовчу про червоний хрест, права людини.
нероби дармоїди!!!!
трамп, закрий остаточно фінансування!
17.01.2026 08:26 Ответить
Той комітет Нобеля нє оказьиваєт должного уважєнія такому пупу всєй планєти як Трампу
17.01.2026 08:35 Ответить
 
 