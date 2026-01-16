Трамп о Нобелевской премии мира, которую ему отдала лидер оппозиции Венесуэлы Мачадо: Жест взаимного уважения

Президент США Дональд Трамп прокомментировал то, что лидер оппозиции Венесуэлы и лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо передала ему свою награду, назвав это "жестом взаимного уважения".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что для него было большой честью встретиться с Мачадо.

"Она – замечательная женщина, которая прошла через много испытаний. Мария передала мне свою Нобелевскую премию мира за работу, которую я сделал. Такой замечательный жест взаимного уважения. Спасибо, Мария!" – написал он.

Что предшествовало?