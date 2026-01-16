РУС
Новости Нобелевская премия мира
2 899 41

Трамп о Нобелевской премии мира, которую ему отдала лидер оппозиции Венесуэлы Мачадо: Жест взаимного уважения

Трамп о Нобелевской премии мира

Президент США Дональд Трамп прокомментировал то, что лидер оппозиции Венесуэлы и лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо передала ему свою награду, назвав это "жестом взаимного уважения".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что для него было большой честью встретиться с Мачадо.

"Она – замечательная женщина, которая прошла через много испытаний. Мария передала мне свою Нобелевскую премию мира за работу, которую я сделал. Такой замечательный жест взаимного уважения. Спасибо, Мария!" – написал он.



Что предшествовало?

  • Напомним, что в этом году Нобелевскую премию мира получила лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо.
  • В Белом доме обвинили Нобелевский комитет в том, что он "ставит политику выше мира" после того, как президент США Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира.
  • Впоследствии лауреат Нобелевской премии мира 2025 года, лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо высказала предложение передать награду президенту США Дональду Трампу.
  • В свою очередь Норвежский Нобелевский комитет и Норвежский Нобелевский институт на фоне дискуссии о вероятности передачи Нобелевской премии мира президенту США Дональду Трампу заявили, что премия не может быть передана от одного лица другому.
  • Позже лидер оппозиции Венесуэлы и лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо заявила, что передала президенту США Дональду Трампу свою награду.

Автор: 

Венесуэла (288) Нобелевская премия (221) Трамп Дональд (7479)
Топ комментарии
+19
це все одно шо вживаний презерватив
показать весь комментарий
16.01.2026 06:45 Ответить
+17
Ось і Нобелівську премію вже перетворили на фікцію. Світ занюрюється у нетрі абсурду і хаоса.
показать весь комментарий
16.01.2026 06:59 Ответить
+16
дитячий садок. хлопчик плаче на тобі цяцю. тьфу огидно.
показать весь комментарий
16.01.2026 06:53 Ответить
це все одно шо вживаний презерватив
показать весь комментарий
16.01.2026 06:45 Ответить
Ось і Нобелівську премію вже перетворили на фікцію. Світ занюрюється у нетрі абсурду і хаоса.
показать весь комментарий
16.01.2026 06:59 Ответить
Уточнення - трамп перетворив.
показать весь комментарий
16.01.2026 07:15 Ответить
А ця Мачадо хіба ні? На тобі,каже, деменційний діду іграшку. Срати я на неї хотіла. Тільки не плач.
показать весь комментарий
16.01.2026 07:27 Ответить
Шкода Нобеля.
показать весь комментарий
16.01.2026 07:55 Ответить
Це виглядає майже як якби Леонардо Ді Капріо подарував мені свого «Оскара», а я почав ходити з ним і виставляти себе як всесвітньо визнаного актора.
показать весь комментарий
16.01.2026 07:01 Ответить
Мені за цю премію миру даже крісло президента не шкода, забирай собі, тільки керувати країною будуть мої люди
показать весь комментарий
16.01.2026 06:47 Ответить
Нагадує тричі героя радянського союзу героя соціалістичної ппаці дорогого оеоніда ілліча.
показать весь комментарий
16.01.2026 06:48 Ответить
уточнення - не тричі а чотирьох кратний герой СРСР + герой соц праці. Тальков співав - "пятикротному герою - кумиру дураков
показать весь комментарий
16.01.2026 07:50 Ответить
Аналогічно, в Україні, різні шахраї і колишні шкільні неуки прикупилися професорством.
Хочуть виглядати розумними.
показать весь комментарий
16.01.2026 06:52 Ответить
Поправка - проФФесор!
показать весь комментарий
16.01.2026 08:15 Ответить
дитячий садок. хлопчик плаче на тобі цяцю. тьфу огидно.
показать весь комментарий
16.01.2026 06:53 Ответить
показать весь комментарий
16.01.2026 06:56 Ответить
Яке воно жалюгідне.🤮
показать весь комментарий
16.01.2026 06:55 Ответить
Повний писець
показать весь комментарий
16.01.2026 06:56 Ответить
гріх сміятись над убогим
показать весь комментарий
16.01.2026 06:58 Ответить
Ти мав щиро подякувати мужній жінці. Офіційно лауреатом тебе ніхто не визнає. А так ти виставив себе нікчемою
показать весь комментарий
16.01.2026 06:58 Ответить
Яке ж воно кончене...
показать весь комментарий
16.01.2026 07:00 Ответить
гріх глумитись над убогим
показать весь комментарий
16.01.2026 07:05 Ответить
це не глумління-це констатація факту...
показать весь комментарий
16.01.2026 07:08 Ответить
Трамбон цю премію передасть свому другу путіну, як естафетну палочку → ⛷
показать весь комментарий
16.01.2026 07:06 Ответить
слідкуємо хто ще віддасть свою премію.
показать весь комментарий
16.01.2026 07:14 Ответить
за "девять " зупинених "війн по одній медальці
показать весь комментарий
16.01.2026 08:03 Ответить
Виклянчив та ще про якусь повагу до нього говорить.
показать весь комментарий
16.01.2026 07:14 Ответить
"На свою цяцьку і відчепися від нас."
показать весь комментарий
16.01.2026 07:37 Ответить
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
показать весь комментарий
16.01.2026 07:38 Ответить
Нобелівка стала розмінною монетою?
показать весь комментарий
16.01.2026 07:42 Ответить
Так давно. Тільки зараз більш очевидно.
показать весь комментарий
16.01.2026 07:52 Ответить
"На, тримай свою цяцьку і відчепися від нас."
показать весь комментарий
16.01.2026 07:56 Ответить
Так опустити США, міг тільки трампонутий, де поділася та країна зразок демократії, варта світу. Вже усі друзі втрачені, але придбані нові Сі, з його васалами ху....лом і бульбафюрером, Ким, ну може ще хтось з племен людоїдів. Європа вже, швидше терпить це створення, але вже трампонутий втрачає її

"...Поки європейські лідери щосили намагаються прикрасити військову операцію Трампу у Венесуелі та ігнорувати його вимоги щодо Гренландії, самі європейці вже зрозуміли, що Вашингтон для них скоріше ворог, ніж друг, зазначає автор.

Він посилається на дослідження Європейської заради з міжнародних відносин (ECFR) та Оксфордського університету, заснованої на опитуванні 26 тис. осіб у 21 країні.

За даними опитування, лише кожен шостий респондент у Європі вважає США союзником, тоді як кожен п'ятий сприймає Вашингтон як суперніка"

А наш ніяк цього не зрозуміє, бо як кажуть для них родина там де їх гроші
показать весь комментарий
16.01.2026 07:57 Ответить
Хтось сумнівався що це руде уйобище премію прийме, коли Мачадо пропонувала її йому віддати ? Ніякої скромністі, ніякої самоповаги, ніяких принципів, один суцільний нарцисизм. Чергове жалюгідне дно.
показать весь комментарий
16.01.2026 08:11 Ответить
А гроші з цієї премії він також взяв?
показать весь комментарий
16.01.2026 08:16 Ответить
Та скільки там тих грошей? - як казав на суді відомий єврей, - Якихось жалюгідних 1,05 мільйона долларів.
показать весь комментарий
16.01.2026 08:39 Ответить
Це не жест доброі волі ,
а сором і ганьба для президента США
забрати те , що тобі не належить <<!!
показать весь комментарий
16.01.2026 08:18 Ответить
Пока живут на свете хвастуны,
Мы прославлять судьбу свою должны!
На хвастуна не нужен нож,
ему немного подпоешь -
И делай с ним, что хошь!
Покуда живы жадины вокруг,
Удачи мы не выпустим из рук!
На жадину не нужен нож,
Ему покажешь медный грош -
И делай с ним, что хошь!
Пока живут на свете дураки,
Обманывать нам , стало быть с руки.
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь -
И делай с ним, что хошь!
показать весь комментарий
16.01.2026 08:18 Ответить
"...Поки європейські лідери щосили намагаються прикрасити військову операцію Трампу у Венесуелі та ігнорувати його вимоги щодо Гренландії, самі європейці вже зрозуміли, що Вашингтон для них скоріше ворог, ніж друг, зазначає автор.

А хто автор? бо схожий на кацапського корисного ідіота чи просто на телепня. кацапи зараз по світу своїми наративами намагаються вбити розколоти Європу і США. а такі телепні, як той автор все більше їм підігрують..
показать весь комментарий
16.01.2026 08:19 Ответить
дніще
показать весь комментарий
16.01.2026 08:19 Ответить
... сором всесвітній.
показать весь комментарий
16.01.2026 08:25 Ответить
десятикласник отобрал у первоклашки конфету и хвастается перед всеми,а все в восторге.это какой то сюр.по ходу америка долго будет выхекивать трампона,он еще начудит.
показать весь комментарий
16.01.2026 08:30 Ответить
 
 