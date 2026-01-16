2 899 41
Трамп о Нобелевской премии мира, которую ему отдала лидер оппозиции Венесуэлы Мачадо: Жест взаимного уважения
Президент США Дональд Трамп прокомментировал то, что лидер оппозиции Венесуэлы и лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо передала ему свою награду, назвав это "жестом взаимного уважения".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.
Трамп отметил, что для него было большой честью встретиться с Мачадо.
"Она – замечательная женщина, которая прошла через много испытаний. Мария передала мне свою Нобелевскую премию мира за работу, которую я сделал. Такой замечательный жест взаимного уважения. Спасибо, Мария!" – написал он.
Что предшествовало?
- Напомним, что в этом году Нобелевскую премию мира получила лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо.
- В Белом доме обвинили Нобелевский комитет в том, что он "ставит политику выше мира" после того, как президент США Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира.
- Впоследствии лауреат Нобелевской премии мира 2025 года, лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо высказала предложение передать награду президенту США Дональду Трампу.
- В свою очередь Норвежский Нобелевский комитет и Норвежский Нобелевский институт на фоне дискуссии о вероятности передачи Нобелевской премии мира президенту США Дональду Трампу заявили, что премия не может быть передана от одного лица другому.
- Позже лидер оппозиции Венесуэлы и лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо заявила, что передала президенту США Дональду Трампу свою награду.
Хочуть виглядати розумними.
"...Поки європейські лідери щосили намагаються прикрасити військову операцію Трампу у Венесуелі та ігнорувати його вимоги щодо Гренландії, самі європейці вже зрозуміли, що Вашингтон для них скоріше ворог, ніж друг, зазначає автор.
Він посилається на дослідження Європейської заради з міжнародних відносин (ECFR) та Оксфордського університету, заснованої на опитуванні 26 тис. осіб у 21 країні.
За даними опитування, лише кожен шостий респондент у Європі вважає США союзником, тоді як кожен п'ятий сприймає Вашингтон як суперніка"
А наш ніяк цього не зрозуміє, бо як кажуть для них родина там де їх гроші
а сором і ганьба для президента США
забрати те , що тобі не належить <<!!
Мы прославлять судьбу свою должны!
На хвастуна не нужен нож,
ему немного подпоешь -
И делай с ним, что хошь!
Покуда живы жадины вокруг,
Удачи мы не выпустим из рук!
На жадину не нужен нож,
Ему покажешь медный грош -
И делай с ним, что хошь!
Пока живут на свете дураки,
Обманывать нам , стало быть с руки.
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь -
И делай с ним, что хошь!
А хто автор? бо схожий на кацапського корисного ідіота чи просто на телепня. кацапи зараз по світу своїми наративами намагаються вбити розколоти Європу і США. а такі телепні, як той автор все більше їм підігрують..