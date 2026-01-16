Трамп про Нобелівську премію миру, яку йому віддала лідерка опозиції Венесуели Мачадо: Жест взаємоповаги
Президент США Дональд Трамп прокоментував те, що лідерка опозиції Венесуели та лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо передала йому свою нагороду, назвавши це "жестом взаємоповаги".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.
Що відомо?
Трамп зазначив, що для нього було великою честю зустрітися з Мачадо.
"Вона – чудова жінка, яка пройшла через багато випробувань. Марія передала мені свою Нобелівську премію миру за роботу, яку я зробив. Такий чудовий жест взаємної поваги. Дякую, Маріє!" – написав він.
Що передувало?
- Нагадаємо, що цьогоріч Нобелівську премію миру отримала лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо.
- У Білому домі звинуватили Нобелівський комітет у тому, що він "ставить політику вище за мир" після того, як президент США Дональд Трамп не отримав Нобелівську премію миру.
- Згодом лауреатка Нобелівської премії миру 2025 року, лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо висловила пропозицію передати нагороду президентові США Дональду Трампу.
- Своєю чергою Норвезький Нобелівський комітет і Норвезький Нобелівський інститут на тлі дискусії про ймовірність передачі Нобелівської премії миру президенту США Дональду Трампу заявили, що премія не може бути передана від однієї особи до іншої.
- Пізніше лідерка опозиції Венесуели та лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо заявила, що передала президенту США Дональду Трампу свою нагороду.
А трумп не став від цього лауреатом Нобелевської премії миру. Просто відчавив шматок металу. Але він цього не розуміє. Бо не сповна розуму нарцис.
Фу, яка ганьба! 🤮
Хочуть виглядати розумними.
"...Поки європейські лідери щосили намагаються прикрасити військову операцію Трампу у Венесуелі та ігнорувати його вимоги щодо Гренландії, самі європейці вже зрозуміли, що Вашингтон для них скоріше ворог, ніж друг, зазначає автор.
Він посилається на дослідження Європейської заради з міжнародних відносин (ECFR) та Оксфордського університету, заснованої на опитуванні 26 тис. осіб у 21 країні.
За даними опитування, лише кожен шостий респондент у Європі вважає США союзником, тоді як кожен п'ятий сприймає Вашингтон як суперніка"
А наш ніяк цього не зрозуміє, бо як кажуть для них родина там де їх гроші
а сором і ганьба для президента США
забрати те , що тобі не належить <<!!
Мы прославлять судьбу свою должны!
На хвастуна не нужен нож,
ему немного подпоешь -
И делай с ним, что хошь!
Покуда живы жадины вокруг,
Удачи мы не выпустим из рук!
На жадину не нужен нож,
Ему покажешь медный грош -
И делай с ним, что хошь!
Пока живут на свете дураки,
Обманывать нам , стало быть с руки.
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь -
И делай с ним, что хошь!
А хто автор? бо схожий на кацапського корисного ідіота чи просто на телепня. кацапи зараз по світу своїми наративами намагаються вбити розколоти Європу і США. а такі телепні, як той автор все більше їм підігрують..
79 річна дитинка захотіла медальку, але їй ніхто не дав, бо за красіві очі - медальки не дають.
але дитинка була настирною, і видерла з рук чужу медальку, хоч і не заслужила.
Трамп як сорока, тягне звідусіль все блискуче собі в "гніздо". Ви бачили, у що він Білий дім перетворив? Це ж справнісінький двір циганського барона!
Тепер у людей став нагороди чужі відбирати: "дайте, дайте Барсику медальку..." - інакше і не назвеш.