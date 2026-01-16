Трамп про Нобелівську премію миру, яку йому віддала лідерка опозиції Венесуели Мачадо: Жест взаємоповаги

Президент США Дональд Трамп прокоментував те, що лідерка опозиції Венесуели та лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо передала йому свою нагороду, назвавши це "жестом взаємоповаги".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Що відомо?

Трамп зазначив, що для нього було великою честю зустрітися з Мачадо.

"Вона – чудова жінка, яка пройшла через багато випробувань. Марія передала мені свою Нобелівську премію миру за роботу, яку я зробив. Такий чудовий жест взаємної поваги. Дякую, Маріє!" – написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп подякував Путіну за підтримку на здобуття Нобелівської премії миру

Також читайте: Трамп може отримати Нобелівську премію миру, якщо зупинить війну, - Зеленський

Що передувало?

  • Нагадаємо, що цьогоріч Нобелівську премію миру отримала лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо.
  • У Білому домі звинуватили Нобелівський комітет у тому, що він "ставить політику вище за мир" після того, як президент США Дональд Трамп не отримав Нобелівську премію миру.
  • Згодом лауреатка Нобелівської премії миру 2025 року, лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо висловила пропозицію передати нагороду президентові США Дональду Трампу.
  • Своєю чергою Норвезький Нобелівський комітет і Норвезький Нобелівський інститут на тлі дискусії про ймовірність передачі Нобелівської премії миру президенту США Дональду Трампу заявили, що премія не може бути передана від однієї особи до іншої.
  • Пізніше лідерка опозиції Венесуели та лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо заявила, що передала президенту США Дональду Трампу свою нагороду.

Топ коментарі
+39
Це виглядає майже як якби Леонардо Ді Капріо подарував мені свого «Оскара», а я почав ходити з ним і виставляти себе як всесвітньо визнаного актора.
16.01.2026 07:01 Відповісти
+35
Ось і Нобелівську премію вже перетворили на фікцію. Світ занюрюється у нетрі абсурду і хаоса.
16.01.2026 06:59 Відповісти
+32
це все одно шо вживаний презерватив
16.01.2026 06:45 Відповісти
16.01.2026 06:45 Відповісти
16.01.2026 06:59 Відповісти
Уточнення - трамп перетворив.
16.01.2026 07:15 Відповісти
А ця Мачадо хіба ні? На тобі,каже, деменційний діду іграшку. Срати я на неї хотіла. Тільки не плач.
16.01.2026 07:27 Відповісти
Мачадо ні. Вона відчайдушно намагається допомогти своєму народу. Ми теж принижуємо ся перед цим мародером. І Данія. І Європа.
16.01.2026 09:29 Відповісти
Шкода Нобеля.
16.01.2026 07:55 Відповісти
Якого Нобеля? Того що придумав динаміт і на цьому заробив мільйони?
16.01.2026 11:27 Відповісти
НП вже давно була фікцією - її роздавали казна кому за казна що, бо Нобелівський комітет уперджений і заполітизований.
16.01.2026 09:56 Відповісти
Шнобелівську Трампу премію, а не Нобелівську.
16.01.2026 11:08 Відповісти
16.01.2026 07:01 Відповісти
Та він і сам гандон.
16.01.2026 09:36 Відповісти
Мені за цю премію миру даже крісло президента не шкода, забирай собі, тільки керувати країною будуть мої люди
16.01.2026 06:47 Відповісти
Щоб перетягти Трампа на нашу сторону остаточно треба діда задобрити - подати на НП в 2026 році до 31.01.26 від імені ВР України. Дід буде тішитися, маючи аж дві таких премії! Але наші телепні до такого не додумаються - подати його на НП авансом. І розумного нікого там нема, щоб підказали.
16.01.2026 10:01 Відповісти
Єдина премія, яку заслуговує Трамп - це премія Дарвіна. Але поки що Трамп не реалізував свій потенціал в цьому напрямі.
16.01.2026 15:24 Відповісти
Нагадує тричі героя радянського союзу героя соціалістичної ппаці дорогого оеоніда ілліча.
16.01.2026 06:48 Відповісти
уточнення - не тричі а чотирьох кратний герой СРСР + герой соц праці. Тальков співав - "пятикротному герою - кумиру дураков
16.01.2026 07:50 Відповісти
Ні, Брежнєва нагороджали повністю - цацкой та званням (яке належало самому Брежнєву)! Чи він заслуговував - велике питання, але кожного разу то була ЙОГО нагорода.
А трумп не став від цього лауреатом Нобелевської премії миру. Просто відчавив шматок металу. Але він цього не розуміє. Бо не сповна розуму нарцис.
Фу, яка ганьба! 🤮
16.01.2026 12:43 Відповісти
Цяцькой, вибачаюсь...
16.01.2026 12:45 Відповісти
Аналогічно, в Україні, різні шахраї і колишні шкільні неуки прикупилися професорством.
Хочуть виглядати розумними.
16.01.2026 06:52 Відповісти
Поправка - проФФесор!
16.01.2026 08:15 Відповісти
дитячий садок. хлопчик плаче на тобі цяцю. тьфу огидно.
16.01.2026 06:53 Відповісти
16.01.2026 06:56 Відповісти
Яке воно жалюгідне.🤮
16.01.2026 06:55 Відповісти
Повний писець
16.01.2026 06:56 Відповісти
гріх сміятись над убогим
16.01.2026 06:58 Відповісти
Ти мав щиро подякувати мужній жінці. Офіційно лауреатом тебе ніхто не визнає. А так ти виставив себе нікчемою
16.01.2026 06:58 Відповісти
Яке ж воно кончене...
16.01.2026 07:00 Відповісти
гріх глумитись над убогим
16.01.2026 07:05 Відповісти
це не глумління-це констатація факту...
16.01.2026 07:08 Відповісти
Трамбон цю премію передасть свому другу путіну, як естафетну палочку → ⛷
16.01.2026 07:06 Відповісти
обмін "палочками" у цих двох підофілів довно відпрцьований
16.01.2026 10:03 Відповісти
слідкуємо хто ще віддасть свою премію.
16.01.2026 07:14 Відповісти
за "девять " зупинених "війн по одній медальці
16.01.2026 08:03 Відповісти
Виклянчив та ще про якусь повагу до нього говорить.
16.01.2026 07:14 Відповісти
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
16.01.2026 07:38 Відповісти
Нобелівка стала розмінною монетою?
16.01.2026 07:42 Відповісти
Так давно. Тільки зараз більш очевидно.
16.01.2026 07:52 Відповісти
Не нобелевка. Тільки цяцька для збирання пилу. Якщо ти купив на ринку медаль олімпійського чемпіона, ти не став спроможним на спортивні рекорди. Просто маєш медальку. Чужу. І це тобі ганьба, а не слава! Але руда мавпа цього не розуміє.
16.01.2026 12:47 Відповісти
"На, тримай свою цяцьку і відчепися від нас."
16.01.2026 07:56 Відповісти
Так опустити США, міг тільки трампонутий, де поділася та країна зразок демократії, варта світу. Вже усі друзі втрачені, але придбані нові Сі, з його васалами ху....лом і бульбафюрером, Ким, ну може ще хтось з племен людоїдів. Європа вже, швидше терпить це створення, але вже трампонутий втрачає її

"...Поки європейські лідери щосили намагаються прикрасити військову операцію Трампу у Венесуелі та ігнорувати його вимоги щодо Гренландії, самі європейці вже зрозуміли, що Вашингтон для них скоріше ворог, ніж друг, зазначає автор.

Він посилається на дослідження Європейської заради з міжнародних відносин (ECFR) та Оксфордського університету, заснованої на опитуванні 26 тис. осіб у 21 країні.

За даними опитування, лише кожен шостий респондент у Європі вважає США союзником, тоді як кожен п'ятий сприймає Вашингтон як суперніка"

А наш ніяк цього не зрозуміє, бо як кажуть для них родина там де їх гроші
16.01.2026 07:57 Відповісти
Хтось сумнівався що це руде уйобище премію прийме, коли Мачадо пропонувала її йому віддати ? Ніякої скромністі, ніякої самоповаги, ніяких принципів, один суцільний нарцисизм. Чергове жалюгідне дно.
16.01.2026 08:11 Відповісти
Згадалося як він сам собі медальку від уефа на шию натягнув. На усіх нагородженнях лауреату це хтось із комітету робить, а цей швиденько сам собі -"моє !" Напевно теперь на Нобелівську медаль буде д#очити, як смеагорл на кільце з володаря перстнів.
16.01.2026 08:52 Відповісти
А гроші з цієї премії він також взяв?
16.01.2026 08:16 Відповісти
Та скільки там тих грошей? - як казав на суді відомий єврей, - Якихось жалюгідних 1,05 мільйона долларів.
16.01.2026 08:39 Відповісти
Це не жест доброі волі ,
а сором і ганьба для президента США
забрати те , що тобі не належить <<!!
16.01.2026 08:18 Відповісти
Пока живут на свете хвастуны,
Мы прославлять судьбу свою должны!
На хвастуна не нужен нож,
ему немного подпоешь -
И делай с ним, что хошь!
Покуда живы жадины вокруг,
Удачи мы не выпустим из рук!
На жадину не нужен нож,
Ему покажешь медный грош -
И делай с ним, что хошь!
Пока живут на свете дураки,
Обманывать нам , стало быть с руки.
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь -
И делай с ним, что хошь!
16.01.2026 08:18 Відповісти
"...Поки європейські лідери щосили намагаються прикрасити військову операцію Трампу у Венесуелі та ігнорувати його вимоги щодо Гренландії, самі європейці вже зрозуміли, що Вашингтон для них скоріше ворог, ніж друг, зазначає автор.

А хто автор? бо схожий на кацапського корисного ідіота чи просто на телепня. кацапи зараз по світу своїми наративами намагаються вбити розколоти Європу і США. а такі телепні, як той автор все більше їм підігрують..
16.01.2026 08:19 Відповісти
дніще
16.01.2026 08:19 Відповісти
... сором всесвітній.
16.01.2026 08:25 Відповісти
десятикласник отобрал у первоклашки конфету и хвастается перед всеми,а все в восторге.это какой то сюр.по ходу америка долго будет выхекивать трампона,он еще начудит.
16.01.2026 08:30 Відповісти
Да не конфету, а фантик от конфеты, а хвастается КОНФЕТОЙ - в этом-то и самая мякотка!!!
16.01.2026 12:51 Відповісти
санітари забули закрити двері
16.01.2026 08:42 Відповісти
Та там швидше жест- "тримай собако щось у зуби лише не кусай"
16.01.2026 08:45 Відповісти
Це скоріше жест "На вдавись, ****, тільки від'є*ись"!
16.01.2026 08:55 Відповісти
Бооо, яке позорисько. І яке нице, взяло ж таки і оком не змигнуло, фуу. Оце дожилися, хай Бог милує. Як казала моя бабця: стид і глум.
16.01.2026 09:06 Відповісти
Небо не бачило більш ганебного пацака.
16.01.2026 09:25 Відповісти
Гнилі штати омерікі
16.01.2026 09:28 Відповісти
хочеться ригати.

79 річна дитинка захотіла медальку, але їй ніхто не дав, бо за красіві очі - медальки не дають.

але дитинка була настирною, і видерла з рук чужу медальку, хоч і не заслужила.
16.01.2026 09:32 Відповісти
А Усману Дембеле передать Золотой мяч Трампу, сделав его лучшим игроком и обладателем Золотого мяча 2025 года.
16.01.2026 09:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=LBB6gdwje_s
16.01.2026 09:37 Відповісти
Це просто якась люта крінжатина, зупиніть вже хто-небудь цього старого довбо...оба.
16.01.2026 09:39 Відповісти
Із Трампом все зрозуміло. Ніби сам старіє, а його маразм молодшає.) А от вчинок цієї Мачадо не зрозуміти.Таке можливе у нашому побутовому житті. Подарували якусь річ, а вона не подобається і віддарили іншому. Але це не той рівень. Виходить, що їй начхати на цю премію і на рішення нобелівського комітету. Вона не важлива для неї. Якась дитяча гра.
16.01.2026 09:53 Відповісти
Дід геть вижив з розуму-одягне копію чемпіонського пояса Усика,яку йому привіз Зегевара,мачадовську медальку та піде виступати у Конгрес,щоб його там похвалили.
16.01.2026 09:55 Відповісти
Ще труси свої в придачу теж віддай.
16.01.2026 10:18 Відповісти
Америка, вам не соромно за такий вибір?!!
16.01.2026 10:20 Відповісти
@ (в перекладі):
Трамп як сорока, тягне звідусіль все блискуче собі в "гніздо". Ви бачили, у що він Білий дім перетворив? Це ж справнісінький двір циганського барона!
Тепер у людей став нагороди чужі відбирати: "дайте, дайте Барсику медальку..." - інакше і не назвеш.
16.01.2026 11:47 Відповісти
Виклянчив.
16.01.2026 11:50 Відповісти
Ганьба Мачадо. Так вилизати дупу рудій паскудні. Ганьба.
16.01.2026 12:26 Відповісти
Прикольно буде, якщо рудий віддасть цю премію *****, щоб той зупинив війну на тиждень.
16.01.2026 13:00 Відповісти
 
 