Нобелівський комітет: Звання лауреата залишається за переможцем, навіть якщо медаль передано іншій людині
Нобелівська премія миру назавжди залишається пов’язаною з особою або організацією, які її отримали, незалежно від подальшої долі медалі.
Про це заявили в Нобелівському комітеті, пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Статус лауреата неможливо передати
У комітеті зазначили, що жодні дії з фізичними атрибутами премії не змінюють статусу нагородженого.
"Незалежно від того, що може статися з медаллю, дипломом чи призовими грошима, саме оригінальний лавреат увійде в історію як отримувач премії",- сказано в заяві.
Водночас у комітеті розповіли, що лауреати мають повну свободу розпоряджатися медаллю, дипломом і грошовою винагородою. Йдеться про можливість зберігати їх, дарувати, продавати або передавати на благодійність.
"Медаль та диплом є фізичними символами підтвердження того, що конкретну особу або організацію відзначили премією. Водночас сама нагорода - як честь і міжнародне визнання - нерозривно пов’язана з лауреатом, визначеним Норвезьким Нобелівським комітетом",- заявили у Нобелівському комітеті.
Комітет також додав, що не коментує заяви, рішення чи дії лауреатів після оголошення про вручення премії.
Що передувало?
- Нагадаємо, що цьогоріч Нобелівську премію миру отримала лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо.
- У Білому домі звинуватили Нобелівський комітет у тому, що він "ставить політику вище за мир" після того, як президент США Дональд Трамп не отримав Нобелівську премію миру.
- Згодом лауреатка Нобелівської премії миру 2025 року, лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо висловила пропозицію передати нагороду президентові США Дональду Трампу.
- Своєю чергою Норвезький Нобелівський комітет і Норвезький Нобелівський інститут на тлі дискусії про ймовірність передачі Нобелівської премії миру президенту США Дональду Трампу заявили, що премія не може бути передана від однієї особи до іншої.
- Пізніше лідерка опозиції Венесуели та лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо заявила, що передала президенту США Дональду Трампу свою нагороду.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.
(з якоїсь московитської опери, чи "Борис Годунов", чи інша... Забула геть...)
Жадібним дурнем.
Побачив колись фотку корейських генералів обвішаних нижче пупка орденами, потім якийсь свідомий Ченіст роз'яснив, що у Чена ордени передаються у спадщину і генерали носять і дідівські і батьківські ордени. Тому Нобелівський комітет роз'яснив, що Трамп може прибити медаль до лоба ( в потім його син) але лауреатом не буде.
Венесуэлка которая её получила , из лести , заискивания и угодничества(это национальное у латиносов) , без мыла залезла в ж@пу трумпу и подарила ему эту медальку. Тот придурок с трясущимися рука принял её !
А тут облом петрович, комитет сказал , что ты можешь делать что хочешь с игрушкой, но звание останется за тем, кому её дали .
Так шо траМпону подарили просто кусок драгметалла на верёвочке , не более …🤣
Бо заявив, що посадить за кермо Венесуели мадуру-2, а на опозицію і дивитися не буде, поки ота нобелевка не буде його!
І що було робити жіночці? Дивитись, як її народ страждає, чи хоча б поговорити з рудим бабуїном. А її платою за вхід у Білий Дім був саме цей шматочок металу.
Очевидно,в нас би віддали чимало зірок йому,якби вирішив проблеми країни.