Нобелівський комітет: Звання лауреата залишається за переможцем, навіть якщо медаль передано іншій людині

Нобелівський комітет роз’яснив правила володіння званням лауреата

Нобелівська премія миру назавжди залишається пов’язаною з особою або організацією, які її отримали, незалежно від подальшої долі медалі.

Про це заявили в Нобелівському комітеті, пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Статус лауреата неможливо передати 

У комітеті зазначили, що жодні дії з фізичними атрибутами премії не змінюють статусу нагородженого.

"Незалежно від того, що може статися з медаллю, дипломом чи призовими грошима, саме оригінальний лавреат увійде в історію як отримувач премії",- сказано в заяві.

Водночас у комітеті розповіли, що лауреати мають повну свободу розпоряджатися медаллю, дипломом і грошовою винагородою. Йдеться про можливість зберігати їх, дарувати, продавати або передавати на благодійність.

"Медаль та диплом є фізичними символами підтвердження того, що конкретну особу або організацію відзначили премією. Водночас сама нагорода - як честь і міжнародне визнання - нерозривно пов’язана з лауреатом, визначеним Норвезьким Нобелівським комітетом",- заявили у Нобелівському комітеті.

Комітет також додав, що не коментує заяви, рішення чи дії лауреатів після оголошення про вручення премії.

Що передувало?

  • Нагадаємо, що цьогоріч Нобелівську премію миру отримала лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо.
  • У Білому домі звинуватили Нобелівський комітет у тому, що він "ставить політику вище за мир" після того, як президент США Дональд Трамп не отримав Нобелівську премію миру.
  • Згодом лауреатка Нобелівської премії миру 2025 року, лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо висловила пропозицію передати нагороду президентові США Дональду Трампу.
  • Своєю чергою Норвезький Нобелівський комітет і Норвезький Нобелівський інститут на тлі дискусії про ймовірність передачі Нобелівської премії миру президенту США Дональду Трампу заявили, що премія не може бути передана від однієї особи до іншої.
  • Пізніше лідерка опозиції Венесуели та лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо заявила, що передала президенту США Дональду Трампу свою нагороду.

Топ коментарі
Да Тромбу насрати на нобелівський комітет. Він візьме свій олівець перекреслить і напише там своє ім'я і буде показувати який він молодець, а всі блазні які оточують Тромба будуть йому аплодувати і нахвалювати. Млять, куди світ котиться. І як америкоси вибрали такого шизоїда правити такою країною.
17.01.2026 00:21 Відповісти
Напевне, Нобелівський комітет "запам'ятав", як трамп видурив медальку. Другої не дасть.
17.01.2026 00:11 Відповісти
рудий введе пошліни на членів Нобелівського комітету

.
17.01.2026 02:03 Відповісти
Довго думали. Рудий покидьок вже увірував, що то йому медальку дали.
17.01.2026 00:07 Відповісти
рудий введе пошліни на членів Нобелівського комітету

.
17.01.2026 02:03 Відповісти
А зверху відполірує санкціями.
17.01.2026 05:26 Відповісти
Рудий жлоб. Лише не знаю, хто більший жлоб - рудий чи зелений. Змішував рудий RGB=145,48,43 і зелений СН RGB = 164, 198, 57. Вийшов колір гівна RGB = 154, 123, 50
17.01.2026 11:04 Відповісти
Напевне, Нобелівський комітет "запам'ятав", як трамп видурив медальку. Другої не дасть.
17.01.2026 00:11 Відповісти
він Трамп просто прикалується з вузьколобих ідіотів, я його приколи чудово розумію, адекватніший за будь-якого іншого політика, відчепив вже від вісі зла Сирію і Венесуелу, а вузколобі навіть не доганяють що він з них преться такими витівками.
17.01.2026 02:08 Відповісти
За такі "приколи" у порядному суспільстві морду б'ють.
17.01.2026 11:06 Відповісти
чим би дитина не тішилася...
17.01.2026 00:13 Відповісти
Лиш би не вішалася
17.01.2026 01:57 Відповісти
Погано, що йому премію не дадуть ще довго. Бо це б означало, що він зміг змусити росію закінчити війну. А росію важко змусити, якщо він не дає нам зброю, як це робив Байден. Подяка Байден, він Людина. Трамп нам би нічого не давав, якби був замість Байдена.
17.01.2026 00:14 Відповісти
Та не в тій довбаній премії діло. Це просто тупий придлог футболити України поки х*йло її бамбить
17.01.2026 00:48 Відповісти
То діду як серпом по фаберже - чекайте норвеги тарифів 500%
17.01.2026 00:19 Відповісти
Да Тромбу насрати на нобелівський комітет. Він візьме свій олівець перекреслить і напише там своє ім'я і буде показувати який він молодець, а всі блазні які оточують Тромба будуть йому аплодувати і нахвалювати. Млять, куди світ котиться. І як америкоси вибрали такого шизоїда правити такою країною.
17.01.2026 00:21 Відповісти
Саме цікаве в тому що Тромб так і не повалив режим Мадуро в Венесуелі а просто взяв в заручники їхнього лідера. І тепер просто режим Мадуро платить Тромбу данину але продовжує своє діло
17.01.2026 00:24 Відповісти
А як під час війни можна було клоуна вибрати?
18.01.2026 05:54 Відповісти
Подаровані фантики не передарювати!
17.01.2026 00:22 Відповісти
Та хай вже цяцькою програється.
17.01.2026 14:48 Відповісти
Хаха, нарцис всерівно буде пишатись цим😀
17.01.2026 00:26 Відповісти
Цьому придурку пофіг. Головне, щоб блищало і на шию можно було повісити.
17.01.2026 00:26 Відповісти
Абііідєлі юродівава, капєєчку атабрааалі
(з якоїсь московитської опери, чи "Борис Годунов", чи інша... Забула геть...)
17.01.2026 00:32 Відповісти
Трамп знову виставив себе дурнем.
Жадібним дурнем.
17.01.2026 00:37 Відповісти
Так премію миру Трамп отримав, саме час тепер переходити до війни і постачання нам томагавків і топити лоханки ***** по всьому світу
17.01.2026 00:42 Відповісти
Любить, поважає цацкі старий Рудий бордельний Лев.
Побачив колись фотку корейських генералів обвішаних нижче пупка орденами, потім якийсь свідомий Ченіст роз'яснив, що у Чена ордени передаються у спадщину і генерали носять і дідівські і батьківські ордени. Тому Нобелівський комітет роз'яснив, що Трамп може прибити медаль до лоба ( в потім його син) але лауреатом не буде.
17.01.2026 00:52 Відповісти
Навіщо далеко ходити
17.01.2026 08:27 Відповісти
Дали дурнику цукерку...
17.01.2026 00:55 Відповісти
Скорей всего отобрали …🤪
Венесуэлка которая её получила , из лести , заискивания и угодничества(это национальное у латиносов) , без мыла залезла в ж@пу трумпу и подарила ему эту медальку. Тот придурок с трясущимися рука принял её !
А тут облом петрович, комитет сказал , что ты можешь делать что хочешь с игрушкой, но звание останется за тем, кому её дали .
Так шо траМпону подарили просто кусок драгметалла на верёвочке , не более …🤣
17.01.2026 08:12 Відповісти
хвора людина. Хвороба Альцгеймера на обличчі. Деменція незабаром
17.01.2026 01:15 Відповісти
Невдовзі цій лауреатці стане соромно за свій вчинок.
17.01.2026 01:23 Відповісти
Вона не винна. Дід її змусив фактично зі зброєю коло її голови.
Бо заявив, що посадить за кермо Венесуели мадуру-2, а на опозицію і дивитися не буде, поки ота нобелевка не буде його!
І що було робити жіночці? Дивитись, як її народ страждає, чи хоча б поговорити з рудим бабуїном. А її платою за вхід у Білий Дім був саме цей шматочок металу.
17.01.2026 10:15 Відповісти
яке їхало, таке й здибало!
17.01.2026 01:52 Відповісти
нагадаю, що нобель запові свої статкаи для визначення досягнень у фізиці та хімії!!!!!
у фізиці та хімії!!!!!
****** лєвакі толєрасти збоченці, вже ротім додали літературу!
і вже зовсім потім мир!
який, у сраку, мир? мир де? чи, я визначити найкращі революційні досягнення миру?
трамп красавчик!
перший хто вивернув навиворіт всю цю гамніну: оон, вооз, нато ..... нобелівську мєдальку!
вже мовчу про червоний хрест, права людини.
нероби дармоїди!!!!
трамп, закрий остаточно фінансування!
17.01.2026 08:26 Відповісти
Той комітет Нобеля нє оказьиваєт должного уважєнія такому пупу всєй планєти як Трампу
17.01.2026 08:35 Відповісти
Нобелівські гроші залишились в Мочадо,а передача медальки -символічний знак,знак вдячності амер.лідеру,що порішав їх проблеми одним махом.Звання залишається за лауреатом.
Очевидно,в нас би віддали чимало зірок йому,якби вирішив проблеми країни.
17.01.2026 12:16 Відповісти
 
 