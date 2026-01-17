Нобелівський комітет: Звання лауреата залишається за переможцем, навіть якщо медаль передано іншій людині

Нобелівська премія миру назавжди залишається пов’язаною з особою або організацією, які її отримали, незалежно від подальшої долі медалі.

Про це заявили в Нобелівському комітеті, пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Статус лауреата неможливо передати

У комітеті зазначили, що жодні дії з фізичними атрибутами премії не змінюють статусу нагородженого.

"Незалежно від того, що може статися з медаллю, дипломом чи призовими грошима, саме оригінальний лавреат увійде в історію як отримувач премії",- сказано в заяві.

Водночас у комітеті розповіли, що лауреати мають повну свободу розпоряджатися медаллю, дипломом і грошовою винагородою. Йдеться про можливість зберігати їх, дарувати, продавати або передавати на благодійність.

"Медаль та диплом є фізичними символами підтвердження того, що конкретну особу або організацію відзначили премією. Водночас сама нагорода - як честь і міжнародне визнання - нерозривно пов’язана з лауреатом, визначеним Норвезьким Нобелівським комітетом",- заявили у Нобелівському комітеті.

Комітет також додав, що не коментує заяви, рішення чи дії лауреатів після оголошення про вручення премії.

Читайте також: Лідерка опозиції Венесуели Мачадо віддала Трампу свою Нобелівську премію миру

Що передувало?

Нагадаємо, що цьогоріч Нобелівську премію миру отримала лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо.

У Білому домі звинуватили Нобелівський комітет у тому, що він "ставить політику вище за мир" після того, як президент США Дональд Трамп не отримав Нобелівську премію миру.

Згодом лауреатка Нобелівської премії миру 2025 року, лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо висловила пропозицію передати нагороду президентові США Дональду Трампу.

Своєю чергою Норвезький Нобелівський комітет і Норвезький Нобелівський інститут на тлі дискусії про ймовірність передачі Нобелівської премії миру президенту США Дональду Трампу заявили, що премія не може бути передана від однієї особи до іншої.

Пізніше лідерка опозиції Венесуели та лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо заявила, що передала президенту США Дональду Трампу свою нагороду.

Читайте також: Трамп про Нобелівську премію миру, яку йому віддала лідерка опозиції Венесуели Мачадо: Жест взаємоповаги