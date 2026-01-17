Литва готовит в ближайшие дни решение о выделении Украине дополнительной энергетической помощи, - Шмыгаль

Первый вице-премьер-министр Украины - министр энергетики Денис Шмыгаль провел телефонный разговор с министром энергетики Литвы Жигимантасом Вайчюнасом, по результатам которого сообщил, что Литва готовит в ближайшие дни правительственное решение о выделении дополнительной энергетической помощи Украине.

передает Цензор.НЕТ.

Помощь от Литвы

"Поблагодарил за помощь, которую Литва оказала Украине. За время полномасштабного вторжения были получены комплекты оборудования ТЭЦ и АЭС, что помогло провести аварийные ремонты в нескольких регионах Украины. Кроме того, получили от наших литовских друзей уже более 2 тысяч солнечных панелей, различное оборудование и технику. Литва внесла 5,7 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины", - отметил министр.

Ситуация в украинской энергетике

Также Шмыгаль проинформировал Вайчюнаса о ситуации в украинской энергетике, о преступлениях российского диктатора Владимира Путина против человечности.

Он подчеркнул, что в Украине не осталось ни одной электростанции, которая не подверглась российским ударам. Украинские энергетики продолжают круглосуточно ремонтировать и возвращать электричество людям.

Новая энергетическая помощь

"Литва готовит в ближайшие дни правительственное решение о выделении дополнительной энергетической помощи. В частности, оборудование для генерации электроэнергии для решения проблем в Киеве и наиболее критических регионах", - сообщил Шмыгаль.

Что предшествовало?

Сейчас энергетическая система страны находится в чрезвычайно сложных условиях из-за интенсивных обстрелов со стороны России и самой тяжелой за 20 лет зимы.

15 января президент Зеленский провел специальный энергетический селектор, на котором присутствовали премьер-министр, члены правительства и представители областных и местных властей Киева, Харькова, Днепропетровщины, Сумщины и Черниговщины. На совещании обсуждались оперативные меры для поддержки энергетики и подготовка к новым международным инициативам.