Литва готовит в ближайшие дни решение о выделении Украине дополнительной энергетической помощи, - Шмыгаль
Первый вице-премьер-министр Украины - министр энергетики Денис Шмыгаль провел телефонный разговор с министром энергетики Литвы Жигимантасом Вайчюнасом, по результатам которого сообщил, что Литва готовит в ближайшие дни правительственное решение о выделении дополнительной энергетической помощи Украине.
Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Помощь от Литвы
"Поблагодарил за помощь, которую Литва оказала Украине. За время полномасштабного вторжения были получены комплекты оборудования ТЭЦ и АЭС, что помогло провести аварийные ремонты в нескольких регионах Украины. Кроме того, получили от наших литовских друзей уже более 2 тысяч солнечных панелей, различное оборудование и технику. Литва внесла 5,7 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины", - отметил министр.
Ситуация в украинской энергетике
Также Шмыгаль проинформировал Вайчюнаса о ситуации в украинской энергетике, о преступлениях российского диктатора Владимира Путина против человечности.
Он подчеркнул, что в Украине не осталось ни одной электростанции, которая не подверглась российским ударам. Украинские энергетики продолжают круглосуточно ремонтировать и возвращать электричество людям.
Новая энергетическая помощь
"Литва готовит в ближайшие дни правительственное решение о выделении дополнительной энергетической помощи. В частности, оборудование для генерации электроэнергии для решения проблем в Киеве и наиболее критических регионах", - сообщил Шмыгаль.
Что предшествовало?
Сейчас энергетическая система страны находится в чрезвычайно сложных условиях из-за интенсивных обстрелов со стороны России и самой тяжелой за 20 лет зимы.
15 января президент Зеленский провел специальный энергетический селектор, на котором присутствовали премьер-министр, члены правительства и представители областных и местных властей Киева, Харькова, Днепропетровщины, Сумщины и Черниговщины. На совещании обсуждались оперативные меры для поддержки энергетики и подготовка к новым международным инициативам.
- Ранее сообщалось, что в районах с чрезвычайным положением в энергетике разрешили ослабление комендантского часа, в частности для доступа граждан к "Пунктам несокрушимости" и пунктам обогрева.
- Украина инициирует новый международный формат поддержки энергетики для привлечения помощи от партнеров - энергетический "Рамштайн".
