Литва готує найближчими днями рішення про виділення Україні додаткової енергетичної допомоги, - Шмигаль

Перший віцепрем’єр-міністр України - міністр енергетики Денис Шмигаль провів телефонну розмову з міністром енергетики Литви Жигімантасом Вайчюнасом, за результатами якої повідомив, що Литва готує найближчими днями урядове рішення про виділення додаткової енергетичної допомоги Україні.

Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Допомога від Литви

"Подякував за допомогу, яку Литва надала Україні. За час повномасштабного вторгнення було отримано комплекти обладнання ТЕЦ та АЕС, що допомогло провести аварійні ремонти в кількох регіонах України. Крім того, отримали від наших литовських друзів уже понад 2 тисячі сонячних панелей, різне обладнання та техніку. Литва внесла 5,7 млн євро у Фонд підтримки енергетики України", - зазначив міністр.

Ситуація в українській енергетиці

Також Шмигаль поінформував Вайчюнаса про ситуацію в українській енергетиці, про злочини російського диктатора Володимира Путіна проти людяності.

Він наголосив, що в Україні не лишилося жодної електростанції, яка не зазнала російських ударів. Українські енергетики продовжують цілодобово ремонтувати й повертати електрику людям.

Нова енергетична допомога

"Литва готує найближчими днями урядове рішення про виділення додаткової енергетичної допомоги. Зокрема, обладнання для генерації електроенергії для вирішення проблем у Києві та найбільш критичних регіонах", - повідомив Шмигаль.

Що передувало?

Нині енергетична система країни перебуває у надзвичайно складних умовах через інтенсивні обстріли з боку Росії та найважчу за 20 років зиму.

15 січня президент Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор, на якому були присутні прем’єр-міністр, члени уряду та представники обласних та місцевих влад Києва, Харкова, Дніпропетровщини, Сумщини та Чернігівщини. На нараді обговорювали оперативні заходи для підтримки енергетики та підготовку до нових міжнародних ініціатив.

Шмигаль ще президента не імітував. А ****, хуже нібудєт
17.01.2026 16:59 Відповісти
Дякуємо.
17.01.2026 17:04 Відповісти
Харошая рабатьонка... сиди собі озвучівай)
17.01.2026 17:11 Відповісти
Зеленський: Головне завдання делегації у США - дати інформацію про наслідки ударів РФ
17.01.2026 16:55 Відповісти
Так він же все героічно подолав, які ще наслідки.
17.01.2026 16:58 Відповісти
гроші
17.01.2026 17:09 Відповісти
Грошей там навряд чи дадуть. Може після блекауту в Москві, хіба що.
17.01.2026 17:13 Відповісти
17.01.2026 16:59 Відповісти
17.01.2026 17:04 Відповісти
17.01.2026 17:11 Відповісти
Барабан Шмигалья не вщухає ніколи. Триндєть, триндєть і ісчо раз триндеть, вот заповіт Вови Зеленськага.
17.01.2026 17:14 Відповісти
Прям універсальний міністр.
17.01.2026 17:15 Відповісти
17.01.2026 18:01 Відповісти
Оскільки жоден приватний власник не може захистити енергогенеруючі та енергорозподільчі мережі через відсутність приватних систем ППО,всі енергооб'єкти повинні бути націоналізовані та передані державі,яка може їх захистити,це не стосується ******** України тому що для зеленої влади пріоритетом є що завгодно окрім ЗСУ.
17.01.2026 18:17 Відповісти
Гомо Шмигалюс
17.01.2026 18:18 Відповісти
Невже не бачать оті двушки на москву. Ні цента цій владі - зеленский все вкраде, а для українців буде тіки хріново - це вже аксіома.
17.01.2026 22:41 Відповісти
Гроші на вітер....ці виродки розкрадуть все....
18.01.2026 06:46 Відповісти
 
 