Литва готує найближчими днями рішення про виділення Україні додаткової енергетичної допомоги, - Шмигаль

Перший віцепрем’єр-міністр України - міністр енергетики Денис Шмигаль провів телефонну розмову з міністром енергетики Литви Жигімантасом Вайчюнасом, за результатами якої повідомив, що Литва готує найближчими днями урядове рішення про виділення додаткової енергетичної допомоги Україні.

Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Допомога від Литви

"Подякував за допомогу, яку Литва надала Україні. За час повномасштабного вторгнення було отримано комплекти обладнання ТЕЦ та АЕС, що допомогло провести аварійні ремонти в кількох регіонах України. Крім того, отримали від наших литовських друзів уже понад 2 тисячі сонячних панелей, різне обладнання та техніку. Литва внесла 5,7 млн євро у Фонд підтримки енергетики України", - зазначив міністр.

Ситуація в українській енергетиці

Також Шмигаль поінформував Вайчюнаса про ситуацію в українській енергетиці, про злочини російського диктатора Володимира Путіна проти людяності.

Він наголосив, що в Україні не лишилося жодної електростанції, яка не зазнала російських ударів. Українські енергетики продовжують цілодобово ремонтувати й повертати електрику людям.

Нова енергетична допомога

"Литва готує найближчими днями урядове рішення про виділення додаткової енергетичної допомоги. Зокрема, обладнання для генерації електроенергії для вирішення проблем у Києві та найбільш критичних регіонах", - повідомив Шмигаль.

Що передувало?

Нині енергетична система країни перебуває у надзвичайно складних умовах через інтенсивні обстріли з боку Росії та найважчу за 20 років зиму.

15 січня президент Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор, на якому були присутні прем’єр-міністр, члени уряду та представники обласних та місцевих влад Києва, Харкова, Дніпропетровщини, Сумщини та Чернігівщини. На нараді обговорювали оперативні заходи для підтримки енергетики та підготовку до нових міжнародних ініціатив.