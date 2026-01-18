Количество погибших на протестах в Иране возросло до пяти тысяч, - Reuters
Во время масштабных протестов в Иране, по официальным данным, погибли по меньшей мере пять тысяч человек, среди которых около 500 представителей силовых структур.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters.
Данные правозащитников и ситуация в регионах
Журналисты агентства ссылаются на заявления иранских властей. Официальный Тегеран заявляет, что ответственность за гибель "невинных иранцев" якобы несут террористы и вооруженные участники беспорядков. Власти настаивают, что ситуация находится под контролем, а количество жертв больше не будет существенно расти.
В то же время правозащитная организация HRANA, базирующаяся в США, приводит значительно более низкие, но подтвержденные цифры. По ее информации, в результате протестов погибли 3308 человек, еще более 4 тысяч случаев находятся на проверке. Также зафиксировано более 24 тысяч арестов.
По словам иранского чиновника, который общался с журналистами на условиях анонимности, самые жесткие столкновения происходили в курдских районах на западе страны.
"Ожидается, что окончательное количество жертв существенно не возрастет", - заявил представитель иранских властей.
Реакция властей и международный контекст
Режим аятоллы Али Хаменеи традиционно обвиняет в протестах внешних врагов, в частности - Израиль. В то же время, международное сообщество все чаще критикует действия иранских властей за жесткое подавление выступлений.
- Ранее президент США Дональд Трамп публично заявлял о необходимости смены власти в Иране и призывал продолжать протесты. В иранском Минюсте, со своей стороны, назвали участников акций преступниками и пообещали жесткое наказание для задержанных.
