РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10250 посетителей онлайн
Новости Смена режима в Иране
1 711 17

Количество погибших на протестах в Иране возросло до пяти тысяч, - Reuters

Массовые протесты в Иране: 5 тысяч погибших

Во время масштабных протестов в Иране, по официальным данным, погибли по меньшей мере пять тысяч человек, среди которых около 500 представителей силовых структур.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Данные правозащитников и ситуация в регионах

Журналисты агентства ссылаются на заявления иранских властей. Официальный Тегеран заявляет, что ответственность за гибель "невинных иранцев" якобы несут террористы и вооруженные участники беспорядков. Власти настаивают, что ситуация находится под контролем, а количество жертв больше не будет существенно расти.

В то же время правозащитная организация HRANA, базирующаяся в США, приводит значительно более низкие, но подтвержденные цифры. По ее информации, в результате протестов погибли 3308 человек, еще более 4 тысяч случаев находятся на проверке. Также зафиксировано более 24 тысяч арестов.

По словам иранского чиновника, который общался с журналистами на условиях анонимности, самые жесткие столкновения происходили в курдских районах на западе страны.

"Ожидается, что окончательное количество жертв существенно не возрастет", - заявил представитель иранских властей.

Читайте: Я сам себя убедил: Трамп заявил, что его никто не отговаривал атаковать Иран

Реакция властей и международный контекст

Режим аятоллы Али Хаменеи традиционно обвиняет в протестах внешних врагов, в частности - Израиль. В то же время, международное сообщество все чаще критикует действия иранских властей за жесткое подавление выступлений.

  • Ранее президент США Дональд Трамп публично заявлял о необходимости смены власти в Иране и призывал продолжать протесты. В иранском Минюсте, со своей стороны, назвали участников акций преступниками и пообещали жесткое наказание для задержанных.

Читайте также: Вашингтон ввел санкции против иранских силовиков за подавление протестов

Автор: 

Иран (2144) протест (5951) убийство (6669) жертвы (2239)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Трамп підмогу обіцяв
І звичайно ... наїбав 🤔
показать весь комментарий
18.01.2026 20:10 Ответить
+11
Це суть Трампа - він брехун і злодій та любитель проституток і малолеток
показать весь комментарий
18.01.2026 20:26 Ответить
+6
Опозиція заявляє що вбитих в Ірані десятки тисяч. Поранених сотні тисяч. Наводилися фото і відео де демонстрантів вбивали даже в лікарнях які були поранені. Тромб пустив на м'ясо всії хто йому повірив. Скільки мільйонів жертв ще потрібно щоб світ зрозумів що сша це кидали і вбивці світового маштабу? Доречі венесуельська мавпа яка подарувала Тромбу ''премію міру'' так і не змогла пояснити який такий Тромб приніс мір в Венесуелу, якщо режим Мадуро продовжує працювати в Венесуелі і давити опозицію. Просто Тромб тепер бере з нього данину в вигляді нафти.
показать весь комментарий
18.01.2026 20:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
і як завжди брехня
мусульманські терористи захопили Персію, насадили там дебільний шаріат і привселюдно страчують протестантів
на кранах хто людей повісив ?
показать весь комментарий
18.01.2026 20:02 Ответить
Трамп підмогу обіцяв
І звичайно ... наїбав 🤔
показать весь комментарий
18.01.2026 20:10 Ответить
Це суть Трампа - він брехун і злодій та любитель проституток і малолеток
показать весь комментарий
18.01.2026 20:26 Ответить
І ще великий любитель диктаторів, бо і сам такий.
показать весь комментарий
18.01.2026 21:14 Ответить
рудий збоченець яйцями у гольф грає на своєму ранчо,перо йому в дупу
показать весь комментарий
18.01.2026 21:24 Ответить
Где то читал,шо цей рудий хер по молодости в москве придушил насмерть ГЭБнявую простипому,специализировавшейся на необычных утехах с гипоксией партнера во время секаса...ну и Дони как всегда с кривыми руками и мозгами не рассчитал трошки....и с тех пор на крючке...что собственно и видно по делам его,за последний год лобызания куйла...
показать весь комментарий
18.01.2026 21:26 Ответить
****** американьська "підмога" це нае%алово . приклад тому "підмога" 1) окупація кацапами Грузії у 2008 , 2)окупація Криму та Донбасу у 2014му , 3) Повномаштабна війна 2022 . США та кацапстан це союзники .
показать весь комментарий
18.01.2026 22:25 Ответить
Де «допомога вже в путі…»? Люди мали надію, але…. «Дякуючи путлеру скільки людей в Ірані загинуло (не говорячи про Україну), а Трамп тільки рахує прибутки…Робимо висновки!
показать весь комментарий
18.01.2026 20:22 Ответить
Опозиція заявляє що вбитих в Ірані десятки тисяч. Поранених сотні тисяч. Наводилися фото і відео де демонстрантів вбивали даже в лікарнях які були поранені. Тромб пустив на м'ясо всії хто йому повірив. Скільки мільйонів жертв ще потрібно щоб світ зрозумів що сша це кидали і вбивці світового маштабу? Доречі венесуельська мавпа яка подарувала Тромбу ''премію міру'' так і не змогла пояснити який такий Тромб приніс мір в Венесуелу, якщо режим Мадуро продовжує працювати в Венесуелі і давити опозицію. Просто Тромб тепер бере з нього данину в вигляді нафти.
показать весь комментарий
18.01.2026 20:26 Ответить
А Україна - порноакторка, тому не треба втручатись, коли її гвалтують, бо професія у неї така. 73% не дадуть збрехати.
показать весь комментарий
18.01.2026 20:33 Ответить
пі* рило під* фільне трамп , тільки за таку брехню та провокацію ,його вже можно знищити як політика !!! базарна шл* ха президент США !!!...
показать весь комментарий
18.01.2026 20:31 Ответить
розстрілювали іранців впритул і мовчки...
ні слова...
як заслані росією кацапські омонівці
під час Майдану.
показать весь комментарий
18.01.2026 20:42 Ответить
Це число можна сміло множити на три, а то і чотири. І трампаксові руки в крові цих людей!
показать весь комментарий
18.01.2026 21:16 Ответить
Ось вам відповідь, що було б з допомогою Україні, якби у 2022 був трамп, а не Байден:

- "допомога вже в дорозі, мої 35 джавелінів"

- "мені повідомили дуже надійні джерела, що росіяни нікого не вбивають, тому я поки що заборонив використовувати 35 джавелінів"
показать весь комментарий
18.01.2026 21:16 Ответить
Коли генерал КСІР спитав у рахбара Хомейні як відличити заколотників від звичайних іранців, то він відповів - вбивайте їх всіх, аллах признає своїх.
показать весь комментарий
18.01.2026 22:07 Ответить
Трамп вбив близько 5000 іранців.
показать весь комментарий
18.01.2026 22:08 Ответить
 
 