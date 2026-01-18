Кількість загиблих на протестах в Ірані зросла до п’яти тисяч, - Reuters

Масові протести в Ірані: 5 тисяч загиблих

Під час масштабних протестів в Ірані, за офіційними даними, загинули щонайменше п’ять тисяч людей, серед яких близько 500 представників силових структур.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Reuters.

Дані правозахисників та ситуація в регіонах

Журналісти агентства посилаються на заяви іранської влади. Офіційний Тегеран заявляє, що відповідальність за загибель "невинних іранців" нібито несуть терористи та озброєні учасники заворушень. Влада наполягає, що ситуація перебуває під контролем, а кількість жертв більше не зростатиме суттєво.

Водночас правозахисна організація HRANA, яка базується у США, наводить значно нижчі, але підтверджені цифри. За її інформацією, внаслідок протестів загинули 3308 осіб, ще понад 4 тисячі випадків перебувають на перевірці. Також зафіксовано більш ніж 24 тисячі арештів.

За словами іранського посадовця, який спілкувався з журналістами на умовах анонімності, найжорсткіші сутички відбувалися в курдських районах на заході країни.

"Очікується, що остаточна кількість жертв істотно не зростатиме", — заявив представник іранської влади.

Читайте: Я сам себе переконав: Трамп заявив, що його ніхто не відмовляв атакувати Іран

Реакція влади та міжнародний контекст

Режим аятоли Алі Хаменеї традиційно звинувачує у протестах зовнішніх ворогів, зокрема Ізраїль. Водночас міжнародна спільнота дедалі частіше критикує дії іранської влади за жорстке придушення виступів.

  • Раніше президент США Дональд Трамп публічно заявляв про необхідність зміни влади в Ірані та закликав продовжувати протести. В іранському Мін’юсті, зі свого боку, назвали учасників акцій злочинцями та пообіцяли жорстке покарання для затриманих.

Також читайте: Вашингтон запровадив санкції проти іранських силовиків за придушення протестів

Топ коментарі
+27
Трамп підмогу обіцяв
І звичайно ... наїбав 🤔
18.01.2026 20:10 Відповісти
+18
Це суть Трампа - він брехун і злодій та любитель проституток і малолеток
18.01.2026 20:26 Відповісти
+12
Опозиція заявляє що вбитих в Ірані десятки тисяч. Поранених сотні тисяч. Наводилися фото і відео де демонстрантів вбивали даже в лікарнях які були поранені. Тромб пустив на м'ясо всії хто йому повірив. Скільки мільйонів жертв ще потрібно щоб світ зрозумів що сша це кидали і вбивці світового маштабу? Доречі венесуельська мавпа яка подарувала Тромбу ''премію міру'' так і не змогла пояснити який такий Тромб приніс мір в Венесуелу, якщо режим Мадуро продовжує працювати в Венесуелі і давити опозицію. Просто Тромб тепер бере з нього данину в вигляді нафти.
18.01.2026 20:26 Відповісти
і як завжди брехня
мусульманські терористи захопили Персію, насадили там дебільний шаріат і привселюдно страчують протестантів
на кранах хто людей повісив ?
18.01.2026 20:02 Відповісти
пікуй на іранців. Ці страчені приймали участь у виробництві шахедів, ракет і снарядів, а Україна і ЄС їх годували і досі годують. Тобто постачають харчі.
18.01.2026 23:39 Відповісти
Дела точно такие как у агента краснова. Сейчас задача легализация агрессии, легализация пу, развал Европы и сокращение помощи нам
19.01.2026 06:07 Відповісти
****** американьська "підмога" це нае%алово . приклад тому "підмога" 1) окупація кацапами Грузії у 2008 , 2)окупація Криму та Донбасу у 2014му , 3) Повномаштабна війна 2022 . США та кацапстан це союзники .
18.01.2026 22:25 Відповісти
Де «допомога вже в путі…»? Люди мали надію, але…. «Дякуючи путлеру скільки людей в Ірані загинуло (не говорячи про Україну), а Трамп тільки рахує прибутки…Робимо висновки!
18.01.2026 20:22 Відповісти
розстрілювали іранців впритул і мовчки...
ні слова...
як заслані росією кацапські омонівці
під час Майдану.
Це число можна сміло множити на три, а то і чотири. І трампаксові руки в крові цих людей!
Ось вам відповідь, що було б з допомогою Україні, якби у 2022 був трамп, а не Байден:

- "допомога вже в дорозі, мої 35 джавелінів"

- "мені повідомили дуже надійні джерела, що росіяни нікого не вбивають, тому я поки що заборонив використовувати 35 джавелінів"
Коли генерал КСІР спитав у рахбара Хомейні як відличити заколотників від звичайних іранців, то він відповів - вбивайте їх всіх, аллах признає своїх.
Caedite eos. Novit enim Dominus qui sunt eius» (буквально «Убейте их. Знает ибо Господь тех, кто его.
фраза, которую перед штурмом Безье 22 июля 1209 года произнёс командующий крестоносцев, направленных против альбигойцев
Трамп вбив близько 5000 іранців.
16 тисяч вбитими і біля 300 тисяч пораненими.
Протестувальників страчували навіть прямо у лікарнях.
Да по великому разунку байдуже скільки вбили іранців 16 000 чи 160 000. Аятоллу це вони народили, виховали і зростили. А нас така сама біда - зеленський і його шобла. Ось це лихо. А Трамп навмисно підбурював іранських ******** на протести, щоб їх скоріше виявили і ліквідували. Не здивуюся, якщо з часом виявиться, що він за це отримав гроші або якісь інші преференції від Аятолли.
Такая же правда,как от Хамаз и Кремля!На митингах в Германии и Лондоне,говорили очевидцы минимум о 12тыс.не говоря о раненых,пропавших и тех,кого собирались казнить и отложили Казнь не надолго!
Офіційні дані, що надав КСІР?

Ну-ну...
Рудий веде себе як агент впливу краснов, зараз завдання легалізація агресії
