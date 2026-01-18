Кількість загиблих на протестах в Ірані зросла до п’яти тисяч, - Reuters
Під час масштабних протестів в Ірані, за офіційними даними, загинули щонайменше п’ять тисяч людей, серед яких близько 500 представників силових структур.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Reuters.
Дані правозахисників та ситуація в регіонах
Журналісти агентства посилаються на заяви іранської влади. Офіційний Тегеран заявляє, що відповідальність за загибель "невинних іранців" нібито несуть терористи та озброєні учасники заворушень. Влада наполягає, що ситуація перебуває під контролем, а кількість жертв більше не зростатиме суттєво.
Водночас правозахисна організація HRANA, яка базується у США, наводить значно нижчі, але підтверджені цифри. За її інформацією, внаслідок протестів загинули 3308 осіб, ще понад 4 тисячі випадків перебувають на перевірці. Також зафіксовано більш ніж 24 тисячі арештів.
За словами іранського посадовця, який спілкувався з журналістами на умовах анонімності, найжорсткіші сутички відбувалися в курдських районах на заході країни.
"Очікується, що остаточна кількість жертв істотно не зростатиме", — заявив представник іранської влади.
Реакція влади та міжнародний контекст
Режим аятоли Алі Хаменеї традиційно звинувачує у протестах зовнішніх ворогів, зокрема Ізраїль. Водночас міжнародна спільнота дедалі частіше критикує дії іранської влади за жорстке придушення виступів.
- Раніше президент США Дональд Трамп публічно заявляв про необхідність зміни влади в Ірані та закликав продовжувати протести. В іранському Мін’юсті, зі свого боку, назвали учасників акцій злочинцями та пообіцяли жорстке покарання для затриманих.
мусульманські терористи захопили Персію, насадили там дебільний шаріат і привселюдно страчують протестантів
Протестувальників страчували навіть прямо у лікарнях.
