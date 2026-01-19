Сообщено время проведения очередного заседания по делу Юлии Тимошенко

В понедельник, 19 января, в помещении Высшего антикоррупционного суда Украины состоится очередное заседание по делу Юлии Тимошенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт партии "Батьківщина". Начало заседания – в 9:00.

Подозрение Юлии Тимошенко

Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.

Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькiвщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькiвщина" на Туровской в Киеве.

Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.

НАБУ подтвердило, что сообщило нардепу о подозрении.

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить о мере пресечения для Тимошенко в виде залога в 50 миллионов гривен и определенных обязанностей.

