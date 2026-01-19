РУС
Сообщено время проведения очередного заседания по делу Юлии Тимошенко

Очередное заседание ВАКС по делу Тимошенко

В понедельник, 19 января, в помещении Высшего антикоррупционного суда Украины состоится очередное заседание по делу Юлии Тимошенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт партии "Батьківщина". Начало заседания – в 9:00.

Подозрение Юлии Тимошенко

  • Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
  • Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькiвщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькiвщина" на Туровской в Киеве.
  • Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.
  • НАБУ подтвердило, что сообщило нардепу о подозрении.
  • Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить о мере пресечения для Тимошенко в виде залога в 50 миллионов гривен и определенных обязанностей.

Тимошенко в мене для себе квартиру знімала (коли я в Канаду виїхав). Платила зі скандалом.

Дружина приїхала в Україну, щоб вигнати квартирантку.

Я коли купив квартиру в Києві на Староноводницькій 4А (кв 95) на останньому 20 поверсі, то зробив ремонт і по тій моді вставив куленепробивні двері (вибити непросто). Дружина прилетіла в Україну без попередження. Замки ніхто не поміняв і в квартирі нікого в той час не було. Вона закрилася і визвала підмогу.

Тоді прибіг Вячеслав Труш, її управляющий і став умовляти та залякувати.

А в кінці Труш ще й кондиціонери покрав.

Я вже не згадую, про такі "дрібниці", як вкрадені книги з моєї бібліотеки.
19.01.2026 01:24 Ответить
Івашкевич... Я часто вживаю вислів: "Людям часто не подобається їсти "кашу", заварену за їх власними рецептами...". ВАНА усе життя прожила брехнею та продажністю, і тут попала на таких же жадібних брехунів, як сама... Але проблема, даний момент, в тому, що її противники - при владі, а ВАНА - ні... Конфлікт з Яником, та його наслідки, її нічому не навчив... Історія повторюється...
Останнє речення мого допису - це мої власні висновки, зроблені на підставі досвіду.(я професійний юрист, і вмію "читать між рядками"...)
19.01.2026 01:28 Ответить
Очевидно больше меня, вы разбираетесь в ситуации. Да только в этом случае Тимошенко не брала деньги, а как раз давала. Я её не защищаю. И , практически уверен, что она взятку давала. Меня одна фраза зацепила"надо грохнуть это большинство". А вот тут я полностью согласен. Это зелёное большинство давно пора выкинуть из Верховной рады. Какими методами-Как по мне любыми.
19.01.2026 01:42 Ответить
Ігор Копитін pаніше був помічений у зв'язках із ГУР і має чимало спільних фото з Кирилом Будановим.

Це Буданов заслав до Юльки провокатора.
19.01.2026 00:33 Ответить
Переживаєш за косату ?
19.01.2026 01:22 Ответить
Етат таваріщь дуже турбується про поводження з військовополоненими рашистами, щоб все було чинно, сито, тепло і благородно. Черг із слуг до міндічів за конвертами цей принципіальний борець з корупцією не помічав на протязі 6 років.
19.01.2026 01:33 Ответить
"Пастарела бабка"... "Нюх патеряла...". Пустила в хід звичний метод - "торгівля політичним впливом". Але не врахувала, що "Блазень" та його оточення запідозрять її в тому, що вона під них "копає". Почали шукать шляхи її "нейтралізації"... І тут вона сама "підставилася"... А, може, і "підставили", використавши її патологічну жадібність та скупердяйство...
19.01.2026 00:40 Ответить
Копитін справа, якщо шо. Ця "бабка", як ви виразились, ще вставить пістон молокососам, як вставила штатівським юристам-фальсифікаторам, яких риги найняли, щоб її засадити. Про скупердяйство і патологічну жадібність самі видумали чи з методички вшпарили?
19.01.2026 01:13 Ответить
Тимошенко в мене для себе квартиру знімала (коли я в Канаду виїхав). Платила зі скандалом.

Дружина приїхала в Україну, щоб вигнати квартирантку.

Я коли купив квартиру в Києві на Староноводницькій 4А (кв 95) на останньому 20 поверсі, то зробив ремонт і по тій моді вставив куленепробивні двері (вибити непросто). Дружина прилетіла в Україну без попередження. Замки ніхто не поміняв і в квартирі нікого в той час не було. Вона закрилася і визвала підмогу.

Тоді прибіг Вячеслав Труш, її управляющий і став умовляти та залякувати.

А в кінці Труш ще й кондиціонери покрав.

Я вже не згадую, про такі "дрібниці", як вкрадені книги з моєї бібліотеки.
19.01.2026 01:24 Ответить
"Дружина приїхала в Україну, щоб вигнати квартирантку. " А чому дружину крайньою зробив , сам жмульки злякався ? Так би надавав по наглій рябій пиці за покрадені книги , а то тепер звинувачуєш юлечку у всіх смертних гріхах , а вона ж свята , із сталінізмом бореться ........
19.01.2026 01:34 Ответить
Я коли купив квартиру в Києві на Староноводницькій, то оформив її на дружину і сина.
Сам залишився прописаним в нашій старій сімейній квартирі на Євгенії Бош (біля ботсаду), я її використовував під офіс.
Пару років назад в неї попав шахед.
19.01.2026 01:43 Ответить
Квартиру жаль , жаль також що у той момент там жмульки не було ((
19.01.2026 01:49 Ответить
Пан Виктор. У меня Тимошенко квартиру не снимала. Хотя бы потому что я в Киеве не живу. Но из опыта-никогда в жизни не имел дело с людьми, либо из криминала, либо из власти. Насколько бы это ни казалось изначально выгодно. Рано или поздно это всегда заканчивалось проблемами. Как в вашем случае. Но я рад за вас, что вы смогли решить этот вопрос.
19.01.2026 01:37 Ответить
Коли союз розпався, я був аспірантом і моя стипендія перетворилася в $20 і я як і більшість населення України паралельно з аспірантурою став займатися бізнесом і тут ви ніколи до кінця не знаєте з ким маєш справу. Але якимсь чином ніхто мене в ті мутні часи (крім Тимошенко) ніколи не на.бав.
19.01.2026 01:59 Ответить
Я приймав участь у перших українських виборах і бачив, як кандидати дорожать своєю репутацією, незалежно від того це Кравчук, чи Чорновіл.

Тому, коли я вибирав, кому здавати квартиру - бізнесмену з Індії, чи Тимошенко, я вибрав "газову принцесу" і парламентарія Тимошенко (яка повинна булa дорожити своєю репутацією).
19.01.2026 02:50 Ответить
Віктор це ви пишите про ті часи коли вона 11000000000 вкрала, чи з 10000000- 20000000 в літак сідала, чи коли всю стратегічну авіацію покрала, чи коли жила на всьому готовому за державний кошт, чи коли електроенергію всю покрала, чи коли газ покрала, чи коли всі танки покрала ?
19.01.2026 07:46 Ответить
"як вставила штатівським юристам-фальсифікаторам, яких риги найняли, щоб її засадити. " Це коли вставила , як у качанівці по двокімнатній камері на шпильках стрибала , чи як завдяки Майдану на волю випустили ?
19.01.2026 01:24 Ответить
Класно тебе ковбасить. Як вставила не знаю, не був присутній, а на скільки розкажу - на 11 лямів зелених, навіть по американських мірках це до гландів.
19.01.2026 01:49 Ответить
Не знаю кого ковбасить , мабуть тебе , от правда про лями ніде не писали , мабуть це десь у справі лазаренка у частині конфіскації на користь США , тому у нас і не чутно було
19.01.2026 01:54 Ответить
А ти на яких базарах чутки збираєш? На Гугл сходи.
19.01.2026 03:01 Ответить
Там таких як ти ******* Ти мені не про "соцдопомогу колясочниці ", на яку жмуля посилається згадуючи таємниці юриспуденції американської , а про судові рішення розкажи згідно яким "пістони вставлені ". А до того єдиний "пістон" - це як вона два з гаком роки дуркувала у колонії , а потім ВР її звільнила , а не суд , бо якби до суду дісталося то потрібно було довічне давати . Я іще пам'ятаю її дурнувате хихотіння під коментар кацапського ***** про "не такого " Ющенка . Ще тоді варто було посадити сучку !
19.01.2026 03:25 Ответить
Івашкевич... Я часто вживаю вислів: "Людям часто не подобається їсти "кашу", заварену за їх власними рецептами...". ВАНА усе життя прожила брехнею та продажністю, і тут попала на таких же жадібних брехунів, як сама... Але проблема, даний момент, в тому, що її противники - при владі, а ВАНА - ні... Конфлікт з Яником, та його наслідки, її нічому не навчив... Історія повторюється...
Останнє речення мого допису - це мої власні висновки, зроблені на підставі досвіду.(я професійний юрист, і вмію "читать між рядками"...)
19.01.2026 01:28 Ответить
Свого часу мене звела доля з людиною, що керувала її охороною і я мав всі підстави йому вірити. "Вона завжди дотримується свого слова і виконує обіцяне" це його резюме про Юльку. Судячи по її обіцянках на Майдані 2004-го, то вона їх виконувала, в Гуглі всі ходи записані. Маєте факти де збрехала, коли, про що викладайте. а то як юристу вам повинно бути соромно дискутувати на рівні Соні з Привозу. Про продажність ви в точку, але не вона, а її Ющ двічі зрадив і продав. На рахунок підкупу голосів, то з вовками жити по вовчому вити - якщо зарубала хоч один паскудний зебільний законопроект (як юрист ви знаєте - ні одного толкового арахамівські корабельні сосни за 6 років не народили, хіба я щось пропустив? ), то дякувати треба. Хоч якась опозиція якось діє (вибачте за каламбур), а то на всім не на часі - ждуни ждуть кінця війни, незважаючи, що весь цей час їх нагло і цинічно ї...
19.01.2026 02:57 Ответить
Ивашкевич! Я бачу, вислів " С волками жить - по-волчьи выть...", тобі відомий А тут ще й слова "прислуги"... Само-собою, така людина буде її хвалить - бо охоронців завжди гарно "годують". Годують гарно не тому, що "твло охоронюване" таке "чесне та справедливе, а тому, що це "тіло" забезпечує собі лояльність охорони, та береже свою шкуру...Ти мене звинувачуєш у відсутності аргументації... А як справи з аргументацією ТВОЄЮ? Ти посилаєшся на свідчення ЗАЦІКАВЛЕНОЇ особи...
19.01.2026 03:19 Ответить
Очевидно больше меня, вы разбираетесь в ситуации. Да только в этом случае Тимошенко не брала деньги, а как раз давала. Я её не защищаю. И , практически уверен, что она взятку давала. Меня одна фраза зацепила"надо грохнуть это большинство". А вот тут я полностью согласен. Это зелёное большинство давно пора выкинуть из Верховной рады. Какими методами-Как по мне любыми.
19.01.2026 01:42 Ответить
Розумієш, є такий вислів: "Коли кажуть, що "політика - брудна штука...", вони неправі... Сама собою політика "ніяка"... "Брудною" вона стає тоді, коли нею починають займаться люди з брудною репутацією, та брудними руками...". Так от, одним з принципів політики є "обмін грошей, на політичний вплив", і навпаки... Саме цим ВАНА і спробувала скористаться. Спроба її підкупить депутатів - це саме втілення цього принципу - ВАНА гроші пробувала обмінять на отримання політичного впливу...
Про те, що "зелених" треба "викинуть", я згоден. Більш того, ще весною 2019 року я "криком кричав", що їх до влали допускать не можна... Методи - це не не наше... Тут "павуки зчепилися в банці". Нам зараз треба діять за китайським висловом: "Мудра мавпа сидить на вершині гори, і спостерігає за битвою двох тигрів, у долині...".
19.01.2026 01:54 Ответить
Галина-трижды сплюньте)
19.01.2026 01:43 Ответить
Несе Галя воду 🤣
19.01.2026 01:57 Ответить
Де коса, ***? Це не Юля 😁
19.01.2026 01:55 Ответить
"пропало все " ... сорок тисяч американських імпортних , коса накладна імпортна одна штука .... три штуки .....
19.01.2026 02:22 Ответить
Вот почему с ней Ющенко разругался. Юля ж воровка бестыжая!
19.01.2026 04:22 Ответить
Поматросять і забудуть...
Все для людей шоу має тривати...
І не переживайте доживатиме свого віку ,десь на далеких теплих островах.
19.01.2026 05:13 Ответить
Справа не в юлькэ а в тому що зевиродки роблять з правосуддям...зрадник бакланов гуляє в конче заспі.міндіча випустили до жидовні,а вони для лохів шоу устроїли..
19.01.2026 06:06 Ответить
Фракція Тимошенко в липні 2025 року майже в повному складі голосувала «за» законопроєкт про ліквідацію незалежності НАБУ і САП.

31 липня вона була однією з небагатьох депутатів, які не голосували за відновлення повноважень антикорупціонерів.
19.01.2026 06:45 Ответить
Перша ходка завжди пробна )
19.01.2026 06:38 Ответить
Не даремно Тимошенко разом з депутатами своєї фракції голосувала за позбавлення незалежності антикорупційних органів. Ой, ця московська зозуля відчувала, що попадеться......
19.01.2026 06:46 Ответить
Жюлька - верни Копитіну 40000!
19.01.2026 07:36 Ответить
Черговий бенефіс незламної аферистки.
19.01.2026 08:54 Ответить
 
 