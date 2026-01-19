Повідомлено час проведення чергового засідання у справі Юлії Тимошенко

Чергове засідання ВАКС у справі Тимошенко

У понеділок, 19 січня, у приміщенні Вищого Антикорупційного суду України відбудеться чергове засідання в справі Юлії Тимошенко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт партії "Батьківщина". Початок засідання – о 9:00.

Підозра Юлії Тимошенко

  • Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.
  • Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.
  • Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.
  • НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.
  • Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 мільйонів гривень та певних обов'язків.

Топ коментарі
+5
Тимошенко в мене для себе квартиру знімала (коли я в Канаду виїхав). Платила зі скандалом.

Дружина приїхала в Україну, щоб вигнати квартирантку.

Я коли купив квартиру в Києві на Староноводницькій 4А (кв 95) на останньому 20 поверсі, то зробив ремонт і по тій моді вставив куленепробивні двері (вибити непросто). Дружина прилетіла в Україну без попередження. Замки ніхто не поміняв і в квартирі нікого в той час не було. Вона закрилася і визвала підмогу.

Тоді прибіг Вячеслав Труш, її управляющий і став умовляти та залякувати.

А в кінці Труш ще й кондиціонери покрав.

Я вже не згадую, про такі "дрібниці", як вкрадені книги з моєї бібліотеки.
19.01.2026 01:24 Відповісти
+4
Івашкевич... Я часто вживаю вислів: "Людям часто не подобається їсти "кашу", заварену за їх власними рецептами...". ВАНА усе життя прожила брехнею та продажністю, і тут попала на таких же жадібних брехунів, як сама... Але проблема, даний момент, в тому, що її противники - при владі, а ВАНА - ні... Конфлікт з Яником, та його наслідки, її нічому не навчив... Історія повторюється...
Останнє речення мого допису - це мої власні висновки, зроблені на підставі досвіду.(я професійний юрист, і вмію "читать між рядками"...)
19.01.2026 01:28 Відповісти
+4
Очевидно больше меня, вы разбираетесь в ситуации. Да только в этом случае Тимошенко не брала деньги, а как раз давала. Я её не защищаю. И , практически уверен, что она взятку давала. Меня одна фраза зацепила"надо грохнуть это большинство". А вот тут я полностью согласен. Это зелёное большинство давно пора выкинуть из Верховной рады. Какими методами-Как по мне любыми.
19.01.2026 01:42 Відповісти
Ігор Копитін pаніше був помічений у зв'язках із ГУР і має чимало спільних фото з Кирилом Будановим.

Це Буданов заслав до Юльки провокатора.
19.01.2026 00:33 Відповісти
Переживаєш за косату ?
19.01.2026 01:22 Відповісти
Етат таваріщь дуже турбується про поводження з військовополоненими рашистами, щоб все було чинно, сито, тепло і благородно. Черг із слуг до міндічів за конвертами цей принципіальний борець з корупцією не помічав на протязі 6 років.
19.01.2026 01:33 Відповісти
"Пастарела бабка"... "Нюх патеряла...". Пустила в хід звичний метод - "торгівля політичним впливом". Але не врахувала, що "Блазень" та його оточення запідозрять її в тому, що вона під них "копає". Почали шукать шляхи її "нейтралізації"... І тут вона сама "підставилася"... А, може, і "підставили", використавши її патологічну жадібність та скупердяйство...
19.01.2026 00:40 Відповісти
Копитін справа, якщо шо. Ця "бабка", як ви виразились, ще вставить пістон молокососам, як вставила штатівським юристам-фальсифікаторам, яких риги найняли, щоб її засадити. Про скупердяйство і патологічну жадібність самі видумали чи з методички вшпарили?
19.01.2026 01:13 Відповісти
"Дружина приїхала в Україну, щоб вигнати квартирантку. " А чому дружину крайньою зробив , сам жмульки злякався ? Так би надавав по наглій рябій пиці за покрадені книги , а то тепер звинувачуєш юлечку у всіх смертних гріхах , а вона ж свята , із сталінізмом бореться ........
19.01.2026 01:34 Відповісти
Я коли купив квартиру в Києві на Староноводницькій, то оформив її на дружину і сина.
Сам залишився прописаним в нашій старій сімейній квартирі на Євгенії Бош (біля ботсаду), я її використовував під офіс.
Пару років назад в неї попав шахед.
19.01.2026 01:43 Відповісти
Квартиру жаль , жаль також що у той момент там жмульки не було ((
19.01.2026 01:49 Відповісти
Пан Виктор. У меня Тимошенко квартиру не снимала. Хотя бы потому что я в Киеве не живу. Но из опыта-никогда в жизни не имел дело с людьми, либо из криминала, либо из власти. Насколько бы это ни казалось изначально выгодно. Рано или поздно это всегда заканчивалось проблемами. Как в вашем случае. Но я рад за вас, что вы смогли решить этот вопрос.
19.01.2026 01:37 Відповісти
Коли союз розпався, я був аспірантом і моя стипендія перетворилася в $20 і я як і більшість населення України паралельно з аспірантурою став займатися бізнесом і тут ви ніколи до кінця не знаєте з ким маєш справу. Але якимсь чином ніхто мене в ті мутні часи (крім Тимошенко) ніколи не на.бав.
19.01.2026 01:59 Відповісти
Я приймав участь у перших українських виборах і бачив, як кандидати дорожать своєю репутацією, незалежно від того це Кравчук, чи Чорновіл.

Тому, коли я вибирав, кому здавати квартиру - бізнесмену з Індії, чи Тимошенко, я вибрав "газову принцесу" і парламентарія Тимошенко (яка повинна булa дорожити своєю репутацією).
19.01.2026 02:50 Відповісти
Кульмінація цієї історії стала тоді, коли Лазаренко втік в США, а Юлька зі своїм кодлом стала ховатись.
19.01.2026 15:15 Відповісти
Віктор це ви пишите про ті часи коли вона 11000000000 вкрала, чи з 10000000- 20000000 в літак сідала, чи коли всю стратегічну авіацію покрала, чи коли жила на всьому готовому за державний кошт, чи коли електроенергію всю покрала, чи коли газ покрала, чи коли всі танки покрала ?
19.01.2026 07:46 Відповісти
вОна весь час щось крала, а треба бути співучасником, щоб знати що і коли в конкретний період часу.
19.01.2026 11:02 Відповісти
"як вставила штатівським юристам-фальсифікаторам, яких риги найняли, щоб її засадити. " Це коли вставила , як у качанівці по двокімнатній камері на шпильках стрибала , чи як завдяки Майдану на волю випустили ?
19.01.2026 01:24 Відповісти
Класно тебе ковбасить. Як вставила не знаю, не був присутній, а на скільки розкажу - на 11 лямів зелених, навіть по американських мірках це до гландів.
19.01.2026 01:49 Відповісти
Не знаю кого ковбасить , мабуть тебе , от правда про лями ніде не писали , мабуть це десь у справі лазаренка у частині конфіскації на користь США , тому у нас і не чутно було
19.01.2026 01:54 Відповісти
А ти на яких базарах чутки збираєш? На Гугл сходи.
19.01.2026 03:01 Відповісти
Там таких як ти ******* Ти мені не про "соцдопомогу колясочниці ", на яку жмуля посилається згадуючи таємниці юриспуденції американської , а про судові рішення розкажи згідно яким "пістони вставлені ". А до того єдиний "пістон" - це як вона два з гаком роки дуркувала у колонії , а потім ВР її звільнила , а не суд , бо якби до суду дісталося то потрібно було довічне давати . Я іще пам'ятаю її дурнувате хихотіння під коментар кацапського ***** про "не такого " Ющенка . Ще тоді варто було посадити сучку !
19.01.2026 03:25 Відповісти
Свого часу мене звела доля з людиною, що керувала її охороною і я мав всі підстави йому вірити. "Вона завжди дотримується свого слова і виконує обіцяне" це його резюме про Юльку. Судячи по її обіцянках на Майдані 2004-го, то вона їх виконувала, в Гуглі всі ходи записані. Маєте факти де збрехала, коли, про що викладайте. а то як юристу вам повинно бути соромно дискутувати на рівні Соні з Привозу. Про продажність ви в точку, але не вона, а її Ющ двічі зрадив і продав. На рахунок підкупу голосів, то з вовками жити по вовчому вити - якщо зарубала хоч один паскудний зебільний законопроект (як юрист ви знаєте - ні одного толкового арахамівські корабельні сосни за 6 років не народили, хіба я щось пропустив? ), то дякувати треба. Хоч якась опозиція якось діє (вибачте за каламбур), а то на всім не на часі - ждуни ждуть кінця війни, незважаючи, що весь цей час їх нагло і цинічно ї...
19.01.2026 02:57 Відповісти
Ивашкевич! Я бачу, вислів " С волками жить - по-волчьи выть...", тобі відомий А тут ще й слова "прислуги"... Само-собою, така людина буде її хвалить - бо охоронців завжди гарно "годують". Годують гарно не тому, що "твло охоронюване" таке "чесне та справедливе, а тому, що це "тіло" забезпечує собі лояльність охорони, та береже свою шкуру...Ти мене звинувачуєш у відсутності аргументації... А як справи з аргументацією ТВОЄЮ? Ти посилаєшся на свідчення ЗАЦІКАВЛЕНОЇ особи...
19.01.2026 03:19 Відповісти
По перше Гугл в поміч - там є записи її виступів на Майдані і що було зроблено її урядом (хоча б за перший рік поцікався), порівняти обіцянки і виконання не важко. По друге я не своїми домислами ділюсь і не з базару, а сужу по справах - повернула в державну власність Криворіжсталь і Чорноморський шельф, доступне розмитнення без хабарів, мінімальні зарплати і пенсії вище прожиткового мінімуму - при ній сім'ї пенсіонерів вистачало на комуналку, ліки, продукти одної пенсії, іншу відкладали в заощадження. В кого були батьки чи діди пенсіонери в 2005-2010 роках, знають скільки предки "на смерть" поназбирували. По третє ця розмова між нами відбулась при обставинах, де брехні місця нема, а згадуєш, що давно до сповіді ходив. По четверте, в мене на протязі десятка років було +/- 500 підлеглих з повним комлектом проблем, навіть сімейних і навіть у вихідні, тобто множте як мінімум на три. Маєте кращий досвід, щоб прочитати людину?
19.01.2026 20:00 Відповісти
"Ивашкевич"... Тобі ВАНА платить, чи ти пишеш, опираючись на власний ідіотизм? Одного її вислову, в часи її прем"єрства, достатньо, щоб "повісить за ноги": "Мне нужна такая армия, каторая паместится на стадионе...". Саме вона підписувала документи на продаж та утилізацію найбільшого обсягу озброєння, та на скорочення військ... Попродавали найновіші танки, БМП, ЗРК, вертольоти... Я сам був цьому свідком...
Ти пишеш брехні про "пенсії" - а армія "*** без солі гризла"!... А згадай її "промову" про "голубів миру", на засіданні РНБО, після окупації Криму кацапами!
Коротше кажучи, "Іди лісом!" Бо ти мені своїм "лизанням червоної сраки, на білому полотнищі", осточортів!...
19.01.2026 21:16 Відповісти
сам ти підюрист
21.01.2026 00:40 Відповісти
Ну от ти сам себе, і "охарактеризував"... Бо коли опонент пише "сам ти такий" (а я тебе так не обзивав) - ти визначаєшся з ВЛАСНОЮ характеристикою.... Тобто,ти сам собі вилив лайно на голову...
21.01.2026 06:25 Відповісти
не ющ продав, а тЮлька продала. нагадай скільки законопроектів подала тЮлька і її фракція
19.01.2026 17:16 Відповісти
по нормальному, ця бабка вже давно має сидіти з конфіскацією. по хорошому давним давно здриснути з країни і витрачати крадене "зароблене" щоб вОною тут і не смерділо. а так на старість ще отримає обвинувальний.
Тільки не чергове засідання, бо справу ще в суд не передали мабуть якісь арешти будуть розглядати
19.01.2026 10:56 Відповісти
Розумієш, є такий вислів: "Коли кажуть, що "політика - брудна штука...", вони неправі... Сама собою політика "ніяка"... "Брудною" вона стає тоді, коли нею починають займаться люди з брудною репутацією, та брудними руками...". Так от, одним з принципів політики є "обмін грошей, на політичний вплив", і навпаки... Саме цим ВАНА і спробувала скористаться. Спроба її підкупить депутатів - це саме втілення цього принципу - ВАНА гроші пробувала обмінять на отримання політичного впливу...
Про те, що "зелених" треба "викинуть", я згоден. Більш того, ще весною 2019 року я "криком кричав", що їх до влали допускать не можна... Методи - це не не наше... Тут "павуки зчепилися в банці". Нам зараз треба діять за китайським висловом: "Мудра мавпа сидить на вершині гори, і спостерігає за битвою двох тигрів, у долині...".
19.01.2026 01:54 Відповісти
Галина-трижды сплюньте)
19.01.2026 01:43 Відповісти
Несе Галя воду 🤣
19.01.2026 01:57 Відповісти
Де коса, ***? Це не Юля 😁
19.01.2026 01:55 Відповісти
"пропало все " ... сорок тисяч американських імпортних , коса накладна імпортна одна штука .... три штуки .....
19.01.2026 02:22 Відповісти
Вот почему с ней Ющенко разругался. Юля ж воровка бестыжая!
19.01.2026 04:22 Відповісти
Поматросять і забудуть...
Все для людей шоу має тривати...
І не переживайте доживатиме свого віку ,десь на далеких теплих островах.
19.01.2026 05:13 Відповісти
Справа не в юлькэ а в тому що зевиродки роблять з правосуддям...зрадник бакланов гуляє в конче заспі.міндіча випустили до жидовні,а вони для лохів шоу устроїли..
19.01.2026 06:06 Відповісти
Фракція Тимошенко в липні 2025 року майже в повному складі голосувала «за» законопроєкт про ліквідацію незалежності НАБУ і САП.

31 липня вона була однією з небагатьох депутатів, які не голосували за відновлення повноважень антикорупціонерів.
19.01.2026 06:45 Відповісти
Ти почитай хто майданчик против цього замутив....будеш ще більше здивований...нелох просто грається в ігри з вогнем..в ці виродки за бабло мати рідну продадуть....не то що країну....
19.01.2026 13:40 Відповісти
Перша ходка завжди пробна )
19.01.2026 06:38 Відповісти
Не даремно Тимошенко разом з депутатами своєї фракції голосувала за позбавлення незалежності антикорупційних органів. Ой, ця московська зозуля відчувала, що попадеться......
19.01.2026 06:46 Відповісти
Жюлька - верни Копитіну 40000!
19.01.2026 07:36 Відповісти
Черговий бенефіс незламної аферистки.
19.01.2026 08:54 Відповісти
 
 