Повідомлено час проведення чергового засідання у справі Юлії Тимошенко

У понеділок, 19 січня, у приміщенні Вищого Антикорупційного суду України відбудеться чергове засідання в справі Юлії Тимошенко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт партії "Батьківщина". Початок засідання – о 9:00.

Підозра Юлії Тимошенко

Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.

Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.

Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.

НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 мільйонів гривень та певних обов'язків.

