Хищение более 141 млн грн на "зеленом" тарифе: на ТОТ Запорожье разоблачена деятельность энергокомпаний, - НАБУ
НАБУ и САП раскрыли схему завладения более 141 млн грн государственных средств, предназначенных для выплат по "зеленому" тарифу, которую реализовали энергогенерирующие компании на временно оккупированной территории Запорожской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НАБУ.
Участники схемы
По данным следствия, в деле фигурируют девять подозреваемых, среди которых - бывший заместитель руководителя Офиса президента Украины и экс-член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", его брат - владелец сети украинских и иностранных компаний, доверенное лицо экс-высокопоставленного чиновника, руководители и работники подконтрольных предприятий, а также бывший коммерческий директор АО "Запорожьеоблэнерго".
Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
Детали схемы
Следствие установило, что в 2019-2020 годах бывший депутат Донецкого областного совета вместе с братом взяли под контроль ряд предприятий, которые производили электроэнергию из альтернативных источников.
В Васильевском районе Запорожской области они построили солнечные электростанции общей мощностью около 60 МВт и заключили договоры с ГП "Гарантированный покупатель" на продажу электроэнергии по "зеленому" тарифу.
После начала полномасштабного вторжения РФ и оккупации части Запорожской области эти солнечные электростанции потеряли связь с Объединенной энергетической системой Украины, были повреждены, а персонал был эвакуирован.
Несмотря на это, подконтрольные подозреваемым компании продолжали декларировать производство электроэнергии и получать оплату по "зеленому" тарифу, хотя фактически электроэнергия в энергосистему Украины не поступала.
По данным НАБУ и САП, предприятия подавали ложные сведения об объемах генерации и технической готовности станций, в том числе и в периоды полного обесточивания. Полученные средства в дальнейшем выводились через связанные компании.
Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет 141,3 млн гривен.
НАБУ та САП викрили схему розкрадання грошей на суму понад 140 млн грн, призначених для виплат за "зеленим" тарифом.
Серед підозрюваних - один із "5-6 ефективних менеджерів" президента Зеленського, колишній заступник Єрмака Ростислав Шурма, а також його брат.
А лохи на Херсонщині ( адміністрації ТОТ ) лише вулиці перейменовують ( не смійтеся тільки.... ) та презентації пишуть
П.С.
Про Кірюху Тимошенка вже забули, скоро забудуть і про Шаурму...
От твії, зеленьського Нацпол має у штаті 140 тичяч поліцейських. Чому ваше, зеленьського МВс " нічого не бачило"?
У вас, у зеленьського 41 тис( до 22 року) СБУ шників. Чому ваше, зелееьського СБУ " нічого не бачило"?
От у вас, у зеленьського 15 тис. прокурорів.чому ваші зелені прокурори " нічого не бачили"?
От у вас, у Зеленьського, 2000 ДБР івіців. Чому ваші ДБРівці " нічого не бачили"?
У НАБУ- гранична чисельність співробітників -ОДНА ТИСЯЧА ОСІБ.
Вали зелений, все на НАБУ.
