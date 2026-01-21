3 870 22

Хищение более 141 млн грн на "зеленом" тарифе: на ТОТ Запорожье разоблачена деятельность энергокомпаний, - НАБУ

НАБУ и САП раскрыли схему завладения более 141 млн грн государственных средств, предназначенных для выплат по "зеленому" тарифу, которую реализовали энергогенерирующие компании на временно оккупированной территории Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НАБУ.

Участники схемы

По данным следствия, в деле фигурируют девять подозреваемых, среди которых - бывший заместитель руководителя Офиса президента Украины и экс-член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", его брат - владелец сети украинских и иностранных компаний, доверенное лицо экс-высокопоставленного чиновника, руководители и работники подконтрольных предприятий, а также бывший коммерческий директор АО "Запорожьеоблэнерго".

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тимошенко готовит заявление о преступлении со стороны НАБУ и САП

Детали схемы

Следствие установило, что в 2019-2020 годах бывший депутат Донецкого областного совета вместе с братом взяли под контроль ряд предприятий, которые производили электроэнергию из альтернативных источников.

В Васильевском районе Запорожской области они построили солнечные электростанции общей мощностью около 60 МВт и заключили договоры с ГП "Гарантированный покупатель" на продажу электроэнергии по "зеленому" тарифу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАБУ зарегистрировало производство по системной коррупции Баканова и Наумова, - СМИ

После начала полномасштабного вторжения РФ и оккупации части Запорожской области эти солнечные электростанции потеряли связь с Объединенной энергетической системой Украины, были повреждены, а персонал был эвакуирован.

Несмотря на это, подконтрольные подозреваемым компании продолжали декларировать производство электроэнергии и получать оплату по "зеленому" тарифу, хотя фактически электроэнергия в энергосистему Украины не поступала.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сообщено время проведения очередного заседания по делу Юлии Тимошенко

По данным НАБУ и САП, предприятия подавали ложные сведения об объемах генерации и технической готовности станций, в том числе и в периоды полного обесточивания. Полученные средства в дальнейшем выводились через связанные компании.

Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет 141,3 млн гривен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нардепы обратились в правоохранительные органы из-за заявлений о системной коррупции Баканова и Наумова

І знову жоден зеленський міністр енергетики ні сном, ні духом?
Швидше, в долі.
21.01.2026 14:25 Ответить
Дайте вгадаю -друг зеленського, один і патужних менеджерів, радник єрмака, шурма- нащадок махрового Рига шурми...
21.01.2026 14:38 Ответить
Нарешті! Скількі часу про це писали і от нарешті за схему цього ОПЗЖшного крадія взялися. Чи може він вже всі гроши перевів в офшори і тепер йому не страшно? Судячи з того що жив він в Німеччині, а не виявився громадянином Ізраілю.
21.01.2026 14:51 Ответить
Є підозра Шурмі!
НАБУ та САП викрили схему розкрадання грошей на суму понад 140 млн грн, призначених для виплат за "зеленим" тарифом.
Серед підозрюваних - один із "5-6 ефективних менеджерів" президента Зеленського, колишній заступник Єрмака Ростислав Шурма, а також його брат.
21.01.2026 15:17 Ответить
А на Камчатці сніг ще не чистять по "зеленому тарихву"? За наші кошти?
21.01.2026 14:54
Це Потужно.
А лохи на Херсонщині ( адміністрації ТОТ ) лише вулиці перейменовують ( не смійтеся тільки.... ) та презентації пишуть
21.01.2026 15:11
Службовець ОПи/нардеп "СН", який не крав - на пенсію йде по воді !
П.С.
Про Кірюху Тимошенка вже забули, скоро забудуть і про Шаурму...
21.01.2026 15:18
21.01.2026 15:53
Вчасно не занесли, інакше все було б ок.
21.01.2026 16:56
на є бу, раніше не бачили цих схем? Що доведено до суду,а де реальні вироки? Нуль?
21.01.2026 19:20
Та Да, давай, поналивай на НАБУ.
От твії, зеленьського Нацпол має у штаті 140 тичяч поліцейських. Чому ваше, зеленьського МВс " нічого не бачило"?
У вас, у зеленьського 41 тис( до 22 року) СБУ шників. Чому ваше, зелееьського СБУ " нічого не бачило"?
От у вас, у зеленьського 15 тис. прокурорів.чому ваші зелені прокурори " нічого не бачили"?
От у вас, у Зеленьського, 2000 ДБР івіців. Чому ваші ДБРівці " нічого не бачили"?

У НАБУ- гранична чисельність співробітників -ОДНА ТИСЯЧА ОСІБ.
Вали зелений, все на НАБУ.
21.01.2026 23:31
Зелений тариф це ярмо на шиї держави, читай - народу.
показать весь комментарий
21.01.2026 16:57
Яка оперативність-і 3 роки не пройшло-бабло на заході,жив в Німеччині,прийшли з обиском,перебрався в Австрію(це тіпа євроІзраїль)-браво набу,працють а виході 0(зеро)
21.01.2026 17:49
4 года воровали деньги, не постовляя электроэнергии в огромных масштабах. И никто это не заметил???
21.01.2026 18:16
Дві шаурми вже у Хайфі чи у Відні?
Елітне таксі,троє дітей,непридатні інваліди?
Черговий відосік НАБУ просто черговий?
21.01.2026 19:18
зеленський це помилка й одна з найбільших проблем українців,злочинця необхідно усунути з посади і в тюрму
21.01.2026 19:45
Где-то в Ростове Янукович обгрызает локти.. "а шо, так можно было?!"
21.01.2026 20:31
40 млрд. дол. в рік отримують клоуни.... за це бабло в кожному селі можна було збудувати ВЕС СЕС БЕС, но гниди недорозвинуті навіть укриття на підстанціях умудрились ********
21.01.2026 23:57
А шаурма, який вже декілька разів переїжджав з однієї країни в іншу, як закінчений аферист, продовжує керувати потоками в нас! Отакої!
22.01.2026 00:35
Це ж брати -злодії шурми! Їм треба вже пам'ятник ставити. Вони крадуть вже роки чотири та їх ніяк спіймати не можуть.
22.01.2026 05:59
Так це було вже. Так сказав колись Кучма. Ця історія сплила ще у 2023 році. Потрібно було три роки, щоб розібратися та не викидати гроші на вітер? Брата Шурму насилу звільнили з ОПи у вересні 2024 року. Але справа його жила аж до звільнення Єрмака.
