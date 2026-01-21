Розкрадання понад 141 млн грн на "зеленому" тарифі: на ТОТ Запоріжжя викрито діяльність енергокомпаній, - НАБУ
НАБУ та САП викрили схему заволодіння понад 141 млн грн державних коштів, призначених для виплат за "зеленим" тарифом, яку реалізували енергогенеруючі компанії на тимчасово окупованій території Запорізької області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НАБУ.
Учасники схеми
За даними слідства, у справі фігурують дев’ять підозрюваних, серед яких - колишній заступник керівника Офісу президента України та ексчлен наглядової ради НАК "Нафтогаз України", його брат - власник мережі українських та іноземних компаній, довірена особа ексвисокопосадовця, керівники і працівники підконтрольних підприємств, а також колишній комерційний директор АТ "Запоріжжяобленерго".
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Деталі схеми
Слідство встановило, що у 2019-2020 роках колишній депутат Донецької обласної ради разом із братом взяли під контроль низку підприємств, які виробляли електроенергію з альтернативних джерел.
У Василівському районі Запорізької області вони збудували сонячні електростанції загальною потужністю близько 60 МВт та уклали договори з ДП "Гарантований покупець" на продаж електроенергії за "зеленим" тарифом.
Після початку повномасштабного вторгнення РФ і окупації частини Запорізької області ці сонячні електростанції втратили зв’язок з Об’єднаною енергетичною системою України, зазнали пошкоджень, а персонал був евакуйований.
Попри це, підконтрольні підозрюваним компанії продовжували декларувати виробництво електроенергії та отримувати оплату за "зеленим" тарифом, хоча фактично електроенергія до енергосистеми України не надходила.
За даними НАБУ і САП, підприємства подавали неправдиві відомості про обсяги генерації та технічну готовність станцій, зокрема й у періоди повного знеструмлення. Отримані кошти надалі виводили через пов’язані компанії.
Загальна сума завданих державі збитків становить 141,3 млн гривень.
Є підозра Шурмі!
НАБУ та САП викрили схему розкрадання грошей на суму понад 140 млн грн, призначених для виплат за "зеленим" тарифом.
Серед підозрюваних - один із "5-6 ефективних менеджерів" президента Зеленського, колишній заступник Єрмака Ростислав Шурма, а також його брат.
А лохи на Херсонщині ( адміністрації ТОТ ) лише вулиці перейменовують ( не смійтеся тільки.... ) та презентації пишуть
П.С.
Про Кірюху Тимошенка вже забули, скоро забудуть і про Шаурму...
От твії, зеленьського Нацпол має у штаті 140 тичяч поліцейських. Чому ваше, зеленьського МВс " нічого не бачило"?
У вас, у зеленьського 41 тис( до 22 року) СБУ шників. Чому ваше, зелееьського СБУ " нічого не бачило"?
От у вас, у зеленьського 15 тис. прокурорів.чому ваші зелені прокурори " нічого не бачили"?
От у вас, у Зеленьського, 2000 ДБР івіців. Чому ваші ДБРівці " нічого не бачили"?
У НАБУ- гранична чисельність співробітників -ОДНА ТИСЯЧА ОСІБ.
Вали зелений, все на НАБУ.
Елітне таксі,троє дітей,непридатні інваліди?
Черговий відосік НАБУ просто черговий?
