Розкрадання понад 141 млн грн на "зеленому" тарифі: на ТОТ Запоріжжя викрито діяльність енергокомпаній, - НАБУ

НАБУ та САП викрили схему заволодіння понад 141 млн грн державних коштів, призначених для виплат за "зеленим" тарифом, яку реалізували енергогенеруючі компанії на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НАБУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Учасники схеми

За даними слідства, у справі фігурують дев’ять підозрюваних, серед яких - колишній заступник керівника Офісу президента України та ексчлен наглядової ради НАК "Нафтогаз України", його брат - власник мережі українських та іноземних компаній, довірена особа ексвисокопосадовця, керівники і працівники підконтрольних підприємств, а також колишній комерційний директор АТ "Запоріжжяобленерго".

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тимошенко готує заяву про злочин з боку НАБУ і САП

Деталі схеми

Слідство встановило, що у 2019-2020 роках колишній депутат Донецької обласної ради разом із братом взяли під контроль низку підприємств, які виробляли електроенергію з альтернативних джерел.

У Василівському районі Запорізької області вони збудували сонячні електростанції загальною потужністю близько 60 МВт та уклали договори з ДП "Гарантований покупець" на продаж електроенергії за "зеленим" тарифом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАБУ зареєструвало провадження щодо системної корупції Баканова і Наумова, - ЗМІ

Після початку повномасштабного вторгнення РФ і окупації частини Запорізької області ці сонячні електростанції втратили зв’язок з Об’єднаною енергетичною системою України, зазнали пошкоджень, а персонал був евакуйований.

Попри це, підконтрольні підозрюваним компанії продовжували декларувати виробництво електроенергії та отримувати оплату за "зеленим" тарифом, хоча фактично електроенергія до енергосистеми України не надходила.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повідомлено час проведення чергового засідання у справі Юлії Тимошенко

За даними НАБУ і САП, підприємства подавали неправдиві відомості про обсяги генерації та технічну готовність станцій, зокрема й у періоди повного знеструмлення. Отримані кошти надалі виводили через пов’язані компанії.

Загальна сума завданих державі збитків становить 141,3 млн гривень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нардепи звернулися до правоохоронних органів через заяви про системну корупцію Баканова і Наумова