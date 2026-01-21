УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14485 відвідувачів онлайн
Новини Розкрадання коштів
3 870 22

Розкрадання понад 141 млн грн на "зеленому" тарифі: на ТОТ Запоріжжя викрито діяльність енергокомпаній, - НАБУ

НАБУ та САП викрили схему заволодіння понад 141 млн грн державних коштів, призначених для виплат за "зеленим" тарифом, яку реалізували енергогенеруючі компанії на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НАБУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Учасники схеми

За даними слідства, у справі фігурують дев’ять підозрюваних, серед яких - колишній заступник керівника Офісу президента України та ексчлен наглядової ради НАК "Нафтогаз України", його брат - власник мережі українських та іноземних компаній, довірена особа ексвисокопосадовця, керівники і працівники підконтрольних підприємств, а також колишній комерційний директор АТ "Запоріжжяобленерго".

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Деталі схеми

Слідство встановило, що у 2019-2020 роках колишній депутат Донецької обласної ради разом із братом взяли під контроль низку підприємств, які виробляли електроенергію з альтернативних джерел.

У Василівському районі Запорізької області вони збудували сонячні електростанції загальною потужністю близько 60 МВт та уклали договори з ДП "Гарантований покупець" на продаж електроенергії за "зеленим" тарифом.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ і окупації частини Запорізької області ці сонячні електростанції втратили зв’язок з Об’єднаною енергетичною системою України, зазнали пошкоджень, а персонал був евакуйований.

Попри це, підконтрольні підозрюваним компанії продовжували декларувати виробництво електроенергії та отримувати оплату за "зеленим" тарифом, хоча фактично електроенергія до енергосистеми України не надходила.

За даними НАБУ і САП, підприємства подавали неправдиві відомості про обсяги генерації та технічну готовність станцій, зокрема й у періоди повного знеструмлення. Отримані кошти надалі виводили через пов’язані компанії.

Загальна сума завданих державі збитків становить 141,3 млн гривень.

Автор: 

НАБУ (5698) Зелений тариф (407) розкрадання (344)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
І знову жоден зеленський міністр енергетики ні сном, ні духом?
Швидше, в долі.
показати весь коментар
21.01.2026 14:25 Відповісти
+15
Дайте вгадаю -друг зеленського, один і патужних менеджерів, радник єрмака, шурма- нащадок махрового Рига шурми...
21.01.2026 14:38
показати весь коментар
21.01.2026 14:38 Відповісти
+4
Нарешті! Скількі часу про це писали і от нарешті за схему цього ОПЗЖшного крадія взялися. Чи може він вже всі гроши перевів в офшори і тепер йому не страшно? Судячи з того що жив він в Німеччині, а не виявився громадянином Ізраілю.
21.01.2026 14:51
показати весь коментар
21.01.2026 14:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І знову жоден зеленський міністр енергетики ні сном, ні духом?
Швидше, в долі.
показати весь коментар
21.01.2026 14:25 Відповісти
ЦПК

Є підозра Шурмі!
НАБУ та САП викрили схему розкрадання грошей на суму понад 140 млн грн, призначених для виплат за "зеленим" тарифом.
Серед підозрюваних - один із "5-6 ефективних менеджерів" президента Зеленського, колишній заступник Єрмака Ростислав Шурма, а також його брат.
показати весь коментар
21.01.2026 15:17 Відповісти
Дайте вгадаю -друг зеленського, один і патужних менеджерів, радник єрмака, шурма- нащадок махрового Рига шурми...
показати весь коментар
21.01.2026 14:38 Відповісти
Нарешті! Скількі часу про це писали і от нарешті за схему цього ОПЗЖшного крадія взялися. Чи може він вже всі гроши перевів в офшори і тепер йому не страшно? Судячи з того що жив він в Німеччині, а не виявився громадянином Ізраілю.
показати весь коментар
21.01.2026 14:51 Відповісти
А на Камчатці сніг ще не чистять по "зеленому тарихву"? За наші кошти?
21.01.2026 14:54
показати весь коментар
21.01.2026 14:54 Відповісти
Це Потужно.
А лохи на Херсонщині ( адміністрації ТОТ ) лише вулиці перейменовують ( не смійтеся тільки.... ) та презентації пишуть
показати весь коментар
21.01.2026 15:11 Відповісти
Службовець ОПи/нардеп "СН", який не крав - на пенсію йде по воді !
П.С.
Про Кірюху Тимошенка вже забули, скоро забудуть і про Шаурму...
показати весь коментар
21.01.2026 15:18 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2026 15:53 Відповісти
Вчасно не занесли, інакше все було б ок.
21.01.2026 16:56
показати весь коментар
21.01.2026 16:56 Відповісти
на є бу, раніше не бачили цих схем? Що доведено до суду,а де реальні вироки? Нуль?
21.01.2026 19:20
показати весь коментар
21.01.2026 19:20 Відповісти
Та Да, давай, поналивай на НАБУ.
От твії, зеленьського Нацпол має у штаті 140 тичяч поліцейських. Чому ваше, зеленьського МВс " нічого не бачило"?
У вас, у зеленьського 41 тис( до 22 року) СБУ шників. Чому ваше, зелееьського СБУ " нічого не бачило"?
От у вас, у зеленьського 15 тис. прокурорів.чому ваші зелені прокурори " нічого не бачили"?
От у вас, у Зеленьського, 2000 ДБР івіців. Чому ваші ДБРівці " нічого не бачили"?

У НАБУ- гранична чисельність співробітників -ОДНА ТИСЯЧА ОСІБ.
Вали зелений, все на НАБУ.
показати весь коментар
21.01.2026 23:31 Відповісти
Зелений тариф це ярмо на шиї держави, читай - народу.
21.01.2026 16:57
показати весь коментар
21.01.2026 16:57 Відповісти
Яка оперативність-і 3 роки не пройшло-бабло на заході,жив в Німеччині,прийшли з обиском,перебрався в Австрію(це тіпа євроІзраїль)-браво набу,працють а виході 0(зеро)
21.01.2026 17:49
показати весь коментар
21.01.2026 17:49 Відповісти
4 года воровали деньги, не постовляя электроэнергии в огромных масштабах. И никто это не заметил???
21.01.2026 18:16
показати весь коментар
21.01.2026 18:16 Відповісти
Дві шаурми вже у Хайфі чи у Відні?
Елітне таксі,троє дітей,непридатні інваліди?
Черговий відосік НАБУ просто черговий?
показати весь коментар
21.01.2026 19:18 Відповісти
Та Да, давай, поналивай на НАБУ.
От твії, зеленьського Нацпол має у штаті 140 тичяч поліцейських. Чому ваше, зеленьського МВс " нічого не бачило"?
У вас, у зеленьського 41 тис( до 22 року) СБУ шників. Чому ваше, зелееьського СБУ " нічого не бачило"?
От у вас, у зеленьського 15 тис. прокурорів.чому ваші зелені прокурори " нічого не бачили"?
От у вас, у Зеленьського, 2000 ДБР івіців. Чому ваші ДБРівці " нічого не бачили"?

У НАБУ- гранична чисельність співробітників -ОДНА ТИСЯЧА ОСІБ.
Вали зелений, все на НАБУ.
показати весь коментар
21.01.2026 23:32 Відповісти
зеленський це помилка й одна з найбільших проблем українців,злочинця необхідно усунути з посади і в тюрму
21.01.2026 19:45
показати весь коментар
21.01.2026 19:45 Відповісти
Где-то в Ростове Янукович обгрызает локти.. "а шо, так можно было?!"
21.01.2026 20:31
показати весь коментар
21.01.2026 20:31 Відповісти
40 млрд. дол. в рік отримують клоуни.... за це бабло в кожному селі можна було збудувати ВЕС СЕС БЕС, но гниди недорозвинуті навіть укриття на підстанціях умудрились ********
21.01.2026 23:57
показати весь коментар
21.01.2026 23:57 Відповісти
А шаурма, який вже декілька разів переїжджав з однієї країни в іншу, як закінчений аферист, продовжує керувати потоками в нас! Отакої!
22.01.2026 00:35
показати весь коментар
22.01.2026 00:35 Відповісти
Це ж брати -злодії шурми! Їм треба вже пам'ятник ставити. Вони крадуть вже роки чотири та їх ніяк спіймати не можуть.
22.01.2026 05:59
показати весь коментар
22.01.2026 05:59 Відповісти
Так це було вже. Так сказав колись Кучма. Ця історія сплила ще у 2023 році. Потрібно було три роки, щоб розібратися та не викидати гроші на вітер? Брата Шурму насилу звільнили з ОПи у вересні 2024 року. Але справа його жила аж до звільнення Єрмака.
22.01.2026 06:33
показати весь коментар
22.01.2026 06:33 Відповісти
 
 