Даже после увольнения и расследований Шурма продолжает строить станции в Запорожской области, - Железняк

Несмотря на увольнение и журналистские расследования, экс-заместитель Офиса президента Ростислав Шурма продолжает строить новые энергетические станции в Запорожской области.

Об этом в соцсети Facebook написал народный депутат Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Вот я не знаю, как нормально воспринимать факт, что:

  • - профильный заместитель из ОП по энергетике
  • - министр энергетики
  • - руководители почти всех энергетических компаний

Это люди, которые не только воровали вместе с Миндичем на этом во время полномасштабной войны, они еще прямо сотрудничали с оккупантами и имели с ними вот такие "экономические отношения".... У Шурмы бизнес на оккупированной территории, у Галущенко кураторство Деркача, у Миндича "двушка на Москву"", - написал парламентарий.

Кроме этого, он отметил, что только в конце 2025 года Шурму уволили из наблюдательного совета "Нафтогаза".

"До начала этого года Шурма был в наблюдательном совете "Нафтогаза"…. Не просто, а представитель государства. Кстати, даже после увольнения в Запорожской области он продолжает строить свои станции. Новые. Несмотря на все факты. Как???!!! Как это стало возможно?!!!! Во время полномасштабной войны! А потом узнаем, подготовили ли они энергетику страны к атакам", - заключает Железняк.

  • Напомним, что 21 января сообщалось, что НАБУ и САП раскрыли схему завладения более 141 млн грн государственных средств, предназначенных для выплат по "зеленому" тарифу, которую реализовали энергогенерирующие компании на временно оккупированной территории Запорожской области.

Что предшествовало?

  • В 2023 году журналисты Bihus.Info выпустили расследование, в котором выяснили, что Украина, вероятно, заплатила более 320 миллионов гривен за электроэнергию с солнечных электростанций, расположенных на временно оккупированной территории Запорожской области.
  • Некоторые из этих компаний связаны с заместителем руководителя Офиса президента Ростиславом Шурмой, в частности с его братом Олегом Шурмой и бывшим подчиненным.
  • 25 июля 2025 года СМИ сообщили, что НАБУ провело обыски у Шурмы в Германии.
  • Впоследствии эту информацию подтвердили немецкие СМИ.

Топ комментарии
Яблуко від яблуні недалеко падає.Ростислав син екс-депутата "Партії регіонів" Ігоря Шурми,сволоти ще той.Сина пристроїли ЗЕлені тварі в обличчі Єрмака,зробивши його своїм заступником.
21.01.2026 20:18
21.01.2026 20:18 Ответить
Допоки головного потужного не посадимо, толку не буде
21.01.2026 20:19
21.01.2026 20:19 Ответить
Бо є сцена для фанів, а є ширма. І є реальне життя акторів, і воно за ширмою.
21.01.2026 20:23
21.01.2026 20:23 Ответить
Вішать - не перевішати...
21.01.2026 20:14 Ответить
21.01.2026 20:18 Ответить
Так Зеленьський і пристроїв. Він всіх ригів повитягував і встроїв у владу
22.01.2026 23:50
21.01.2026 23:50 Ответить
21.01.2026 20:19 Ответить
21.01.2026 20:23 Ответить
Сваіх нє брасают...
21.01.2026 20:23 Ответить
Нічого дивного. ОЗУ, пов'язане баблом та компроматом.
21.01.2026 20:26
21.01.2026 20:26 Ответить
ЗЕ = знищення України
21.01.2026 20:42 Ответить
Достатньо одного фпв дрона на оптоволокні. Благо ветеранів, яких списали і які вміють зібрати з нуля дрон і спорядити його бойовою частиною вистачає. Чому ця хрипата зегевара ще жива?
21.01.2026 20:57
21.01.2026 20:57 Ответить
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДПОВІВ НА ЗАПИТАННЯ ПРО ПАЛЕЦЬ ЛЕРОСА | Процишин Офіційний

... це коли Лерос назвав президента зрадником- 4 роки тому
21.01.2026 20:46 Ответить
Центр протидії корупції

З відео НАБУ про схему розкрадання коштів за "зеленим" тарифом, на якій заробляли фірми Шурми;
Керівник департаменту Укренерго в шоці, що один із заступників Єрмака (Шурма?) просить іншого заступника Єрмака (Татаров?) розібратись: Хто заважає фірмам Шурми на окупованих територіях заробляти на "зеленому" тарифі?
Не вбити схему, а покарати тих, хто заважає схемі.
21.01.2026 20:47 Ответить
Як так знову????
21.01.2026 20:58 Ответить
Не шурма, а шаурма, млять...
21.01.2026 21:27 Ответить
Вони певно з братом на ТОТ будують електростанції.
21.01.2026 21:49
21.01.2026 21:49 Ответить
21.01.2026 22:12 Ответить
21.01.2026 22:23 Ответить
https://t.me/yzheleznyak/16021 Ярослав Железняк:
Просто знайдіть дві хвилини подивитися ось ці фрагменти https://t.me/yzheleznyak/16021 (за ссиллю). Як діючий заступник Офісу Президента, людина яка до 2024-го відповідала за всю енергетику …
З 2022-го року не тільки знає, а координує як його бізнес працює на окупантів, забезпечує роботу заводу, який працює на окупованій території та постачає залізну руду для військового виробництва ворога і ми ще з бюджету платимо за це гроші!!!!!!
Просто жесть. І головне. Ми про це писали. Були сюжети. Були заяви в СБУ, але це абсолютно все ігнорувалось і покривалось.
P.S. Шурма це людина друга Президента - Тимура Міндіча. Координував всі його інтереси, включно з Галущенко.
22.01.2026 07:52 Ответить
То що правоохоронні органи, коли крадуть сотнями мільйонів ?
22.01.2026 09:26
22.01.2026 09:26 Ответить
 
 