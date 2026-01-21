Даже после увольнения и расследований Шурма продолжает строить станции в Запорожской области, - Железняк
Несмотря на увольнение и журналистские расследования, экс-заместитель Офиса президента Ростислав Шурма продолжает строить новые энергетические станции в Запорожской области.
Об этом в соцсети Facebook написал народный депутат Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
"Вот я не знаю, как нормально воспринимать факт, что:
- - профильный заместитель из ОП по энергетике
- - министр энергетики
- - руководители почти всех энергетических компаний
Это люди, которые не только воровали вместе с Миндичем на этом во время полномасштабной войны, они еще прямо сотрудничали с оккупантами и имели с ними вот такие "экономические отношения".... У Шурмы бизнес на оккупированной территории, у Галущенко кураторство Деркача, у Миндича "двушка на Москву"", - написал парламентарий.
Кроме этого, он отметил, что только в конце 2025 года Шурму уволили из наблюдательного совета "Нафтогаза".
"До начала этого года Шурма был в наблюдательном совете "Нафтогаза"…. Не просто, а представитель государства. Кстати, даже после увольнения в Запорожской области он продолжает строить свои станции. Новые. Несмотря на все факты. Как???!!! Как это стало возможно?!!!! Во время полномасштабной войны! А потом узнаем, подготовили ли они энергетику страны к атакам", - заключает Железняк.
- Напомним, что 21 января сообщалось, что НАБУ и САП раскрыли схему завладения более 141 млн грн государственных средств, предназначенных для выплат по "зеленому" тарифу, которую реализовали энергогенерирующие компании на временно оккупированной территории Запорожской области.
Что предшествовало?
- В 2023 году журналисты Bihus.Info выпустили расследование, в котором выяснили, что Украина, вероятно, заплатила более 320 миллионов гривен за электроэнергию с солнечных электростанций, расположенных на временно оккупированной территории Запорожской области.
- Некоторые из этих компаний связаны с заместителем руководителя Офиса президента Ростиславом Шурмой, в частности с его братом Олегом Шурмой и бывшим подчиненным.
- 25 июля 2025 года СМИ сообщили, что НАБУ провело обыски у Шурмы в Германии.
- Впоследствии эту информацию подтвердили немецкие СМИ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
З відео НАБУ про схему розкрадання коштів за "зеленим" тарифом, на якій заробляли фірми Шурми;
Керівник департаменту Укренерго в шоці, що один із заступників Єрмака (Шурма?) просить іншого заступника Єрмака (Татаров?) розібратись: Хто заважає фірмам Шурми на окупованих територіях заробляти на "зеленому" тарифі?
Не вбити схему, а покарати тих, хто заважає схемі.
Просто знайдіть дві хвилини подивитися ось ці фрагменти https://t.me/yzheleznyak/16021 (за ссиллю). Як діючий заступник Офісу Президента, людина яка до 2024-го відповідала за всю енергетику …
З 2022-го року не тільки знає, а координує як його бізнес працює на окупантів, забезпечує роботу заводу, який працює на окупованій території та постачає залізну руду для військового виробництва ворога і ми ще з бюджету платимо за це гроші!!!!!!
Просто жесть. І головне. Ми про це писали. Були сюжети. Були заяви в СБУ, але це абсолютно все ігнорувалось і покривалось.
P.S. Шурма це людина друга Президента - Тимура Міндіча. Координував всі його інтереси, включно з Галущенко.