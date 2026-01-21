Даже после увольнения и расследований Шурма продолжает строить станции в Запорожской области, - Железняк

Несмотря на увольнение и журналистские расследования, экс-заместитель Офиса президента Ростислав Шурма продолжает строить новые энергетические станции в Запорожской области.

Об этом в соцсети Facebook написал народный депутат Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Вот я не знаю, как нормально воспринимать факт, что:

- профильный заместитель из ОП по энергетике

- министр энергетики

- руководители почти всех энергетических компаний

Это люди, которые не только воровали вместе с Миндичем на этом во время полномасштабной войны, они еще прямо сотрудничали с оккупантами и имели с ними вот такие "экономические отношения".... У Шурмы бизнес на оккупированной территории, у Галущенко кураторство Деркача, у Миндича "двушка на Москву"", - написал парламентарий.

Кроме этого, он отметил, что только в конце 2025 года Шурму уволили из наблюдательного совета "Нафтогаза".

"До начала этого года Шурма был в наблюдательном совете "Нафтогаза"…. Не просто, а представитель государства. Кстати, даже после увольнения в Запорожской области он продолжает строить свои станции. Новые. Несмотря на все факты. Как???!!! Как это стало возможно?!!!! Во время полномасштабной войны! А потом узнаем, подготовили ли они энергетику страны к атакам", - заключает Железняк.

Напомним, что 21 января сообщалось, что НАБУ и САП раскрыли схему завладения более 141 млн грн государственных средств, предназначенных для выплат по "зеленому" тарифу, которую реализовали энергогенерирующие компании на временно оккупированной территории Запорожской области.

Что предшествовало?

В 2023 году журналисты Bihus.Info выпустили расследование, в котором выяснили, что Украина, вероятно, заплатила более 320 миллионов гривен за электроэнергию с солнечных электростанций, расположенных на временно оккупированной территории Запорожской области.

Некоторые из этих компаний связаны с заместителем руководителя Офиса президента Ростиславом Шурмой, в частности с его братом Олегом Шурмой и бывшим подчиненным.

25 июля 2025 года СМИ сообщили, что НАБУ провело обыски у Шурмы в Германии.

Впоследствии эту информацию подтвердили немецкие СМИ.

