Навіть після звільнення та розслідувань Шурма продовжує будувати станції у Запорізькій області,- Железняк

Попри звільнення та журналістські розслідування ексзаступник Офісу президента Ростислав Шурма продовжує будувати нові енергетичні станції у Запорізькій області.

Про це у соцмережі фейсбук написав народний депутат Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Ось я не знаю як нормально сприймати факт, що:

- профільний заступник з ОП по енергетиці

- міністр енергетики

- керівники майже всіх енергетичних компаній

Це люди, які не тільки крали разом з Міндічем на цьому під час повномасштабної війни, вони ще прямо співпрацювали з окупантами і мали з ними ось такі "економічні відносини"…. У Шурми бізнес на окупованій території, у Галущенко кураторство Деркача, у Міндіча "двушка у москву"", - написав парламентар.

Окрім цього, він зауважив, що лише наприкінці 2025 року Шурму звільнили з наглядової ради "Нафтогазу".

"До початку цього року Шурма був у наглядовій раді "Нафтогазу"…. Не просто, а представник держави. До речі, навіть після звільнення у Запорізькій області він будує далі свої станції. Нові. Попри всі факти. Як???!!! Як це стало можливо?!!!! Під час факту повномасштабної війни! А потім дізнаємось підготували вони енергетику країни до атак", - підсумовує Железняк.

Нагадаємо, що 21 січня повідомлялося, що НАБУ та САП викрили схему заволодіння понад 141 млн грн державних коштів, призначених для виплат за "зеленим" тарифом, яку реалізували енергогенеруючі компанії на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Дивіться також: Як живе в Європі ексзаступник керівника ОП та фігурант справи НАБУ Шурма?, - ЗМІ. ВIДЕО

Що передувало?

У 2023 році журналісти Bihus.Info випустили розслідування, в якому з’ясували, що Україна, ймовірно, заплатила понад 320 мільйонів гривень за електроенергію із сонячних електростанцій, які розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Деякі із цих компаній пов'язані із заступником керівника Офісу президента Ростиславом Шурмою, зокрема з його братом Олегом Шурмою та колишнім підлеглим.

25 липня 2025 року ЗМІ повідомили, що НАБУ провело обшуки у Шурми в Німеччині.

Згодом цю інформацію підтвердили німецькі ЗМІ.

Читайте також: Ексзаступник Єрмака Шурма звільнився з наглядової ради "Нафтогазу" після обшуків НАБУ у Німеччині