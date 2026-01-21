УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8628 відвідувачів онлайн
Новини Корупція в енергетиці
3 445 20

Навіть після звільнення та розслідувань Шурма продовжує будувати станції у Запорізькій області,- Железняк

Попри звільнення та журналістські розслідування ексзаступник Офісу президента Ростислав Шурма продовжує будувати нові енергетичні станції у Запорізькій області.

Про це у соцмережі фейсбук написав народний депутат Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Ось я не знаю як нормально сприймати факт, що:

  • - профільний заступник з ОП по енергетиці
  • - міністр енергетики
  • - керівники майже всіх енергетичних компаній

Це люди, які не тільки крали разом з Міндічем на цьому під час повномасштабної війни, вони ще прямо співпрацювали з окупантами і мали з ними ось такі "економічні відносини"…. У Шурми бізнес на окупованій території, у Галущенко кураторство Деркача, у Міндіча "двушка у москву"", - написав парламентар.

Окрім цього, він зауважив, що лише наприкінці 2025 року Шурму звільнили з наглядової ради "Нафтогазу".

"До початку цього року Шурма був у наглядовій раді "Нафтогазу"…. Не просто, а представник держави. До речі, навіть після звільнення у Запорізькій області він будує далі свої станції. Нові. Попри всі факти. Як???!!! Як це стало можливо?!!!! Під час факту повномасштабної війни! А потім дізнаємось підготували вони енергетику країни до атак", - підсумовує Железняк.

допис железняка

  • Нагадаємо, що 21 січня повідомлялося, що НАБУ та САП викрили схему заволодіння понад 141 млн грн державних коштів, призначених для виплат за "зеленим" тарифом, яку реалізували енергогенеруючі компанії на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Дивіться також: Як живе в Європі ексзаступник керівника ОП та фігурант справи НАБУ Шурма?, - ЗМІ. ВIДЕО

Що передувало?

  • У 2023 році журналісти Bihus.Info випустили розслідування, в якому з’ясували, що Україна, ймовірно, заплатила понад 320 мільйонів гривень за електроенергію із сонячних електростанцій, які розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області.
  • Деякі із цих компаній пов'язані із заступником керівника Офісу президента Ростиславом Шурмою, зокрема з його братом Олегом Шурмою та колишнім підлеглим.
  • 25 липня 2025 року ЗМІ повідомили, що НАБУ провело обшуки у Шурми в Німеччині.
  • Згодом цю інформацію підтвердили німецькі ЗМІ.

Читайте також: Ексзаступник Єрмака Шурма звільнився з наглядової ради "Нафтогазу" після обшуків НАБУ у Німеччині

Автор: 

енергетика (3736) Железняк Ярослав (719) Шурма Ростислав (145)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Яблуко від яблуні недалеко падає.Ростислав син екс-депутата "Партії регіонів" Ігоря Шурми,сволоти ще той.Сина пристроїли ЗЕлені тварі в обличчі Єрмака,зробивши його своїм заступником.
показати весь коментар
21.01.2026 20:18 Відповісти
+11
Допоки головного потужного не посадимо, толку не буде
показати весь коментар
21.01.2026 20:19 Відповісти
+10
Бо є сцена для фанів, а є ширма. І є реальне життя акторів, і воно за ширмою.
показати весь коментар
21.01.2026 20:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вішать - не перевішати...
показати весь коментар
21.01.2026 20:14 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2026 20:18 Відповісти
Так Зеленьський і пристроїв. Він всіх ригів повитягував і встроїв у владу
показати весь коментар
21.01.2026 23:50 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2026 20:19 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2026 20:23 Відповісти
Сваіх нє брасают...
показати весь коментар
21.01.2026 20:23 Відповісти
Нічого дивного. ОЗУ, пов'язане баблом та компроматом.
показати весь коментар
21.01.2026 20:26 Відповісти
ЗЕ = знищення України
показати весь коментар
21.01.2026 20:42 Відповісти
Достатньо одного фпв дрона на оптоволокні. Благо ветеранів, яких списали і які вміють зібрати з нуля дрон і спорядити його бойовою частиною вистачає. Чому ця хрипата зегевара ще жива?
показати весь коментар
21.01.2026 20:57 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2026 20:46 Відповісти
Центр протидії корупції

З відео НАБУ про схему розкрадання коштів за "зеленим" тарифом, на якій заробляли фірми Шурми;
Керівник департаменту Укренерго в шоці, що один із заступників Єрмака (Шурма?) просить іншого заступника Єрмака (Татаров?) розібратись: Хто заважає фірмам Шурми на окупованих територіях заробляти на "зеленому" тарифі?
Не вбити схему, а покарати тих, хто заважає схемі.
показати весь коментар
21.01.2026 20:47 Відповісти
Як так знову????
показати весь коментар
21.01.2026 20:58 Відповісти
Не шурма, а шаурма, млять...
показати весь коментар
21.01.2026 21:27 Відповісти
Вони певно з братом на ТОТ будують електростанції.
показати весь коментар
21.01.2026 21:49 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2026 22:12 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2026 22:23 Відповісти
https://t.me/yzheleznyak/16021 Ярослав Железняк:
Просто знайдіть дві хвилини подивитися ось ці фрагменти https://t.me/yzheleznyak/16021 (за ссиллю). Як діючий заступник Офісу Президента, людина яка до 2024-го відповідала за всю енергетику …
З 2022-го року не тільки знає, а координує як його бізнес працює на окупантів, забезпечує роботу заводу, який працює на окупованій території та постачає залізну руду для військового виробництва ворога і ми ще з бюджету платимо за це гроші!!!!!!
Просто жесть. І головне. Ми про це писали. Були сюжети. Були заяви в СБУ, але це абсолютно все ігнорувалось і покривалось.
P.S. Шурма це людина друга Президента - Тимура Міндіча. Координував всі його інтереси, включно з Галущенко.
показати весь коментар
22.01.2026 07:52 Відповісти
То що правоохоронні органи, коли крадуть сотнями мільйонів ?
показати весь коментар
22.01.2026 09:26 Відповісти
 
 