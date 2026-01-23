Зеленский: Идея РФ использовать замороженные активы - нонсенс

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "нонсенсом" предложение России использовать замороженные в США активы РФ для восстановления территорий, пострадавших в результате российско-украинской войны.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой наhromadske.

Зеленский подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет бороться за получение этих средств, объем которых оценивается примерно в 5 миллиардов долларов.

"Безусловно, мы будем бороться, и это абсолютно справедливо, потому что Россия является агрессором. Они начали эту войну, мы в этой ситуации восстанавливаемся после последствий агрессии России", - заявил президент.

Он отметил, что украинская сторона неоднократно поднимала этот вопрос в разговорах с американскими партнерами, подчеркивая, что рассчитывает использовать замороженные активы именно для восстановления Украины.

"Потому что пострадала Украина. Кажется немного странным, что Россия - сторона-агрессор - просит где-то деньги [...] для восстановления своей части. Они начали войну. Это, честно говоря, выглядит странно, нонсенс", - добавил Зеленский.

Что предшествовало?

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что соглашается на участие России в "Совете мира" президента США Дональда Трампа по Газе, но только при условии использования замороженных российских активов.

"Мы могли бы, я думаю, направить в "Совет мира" 1 миллиард долларов США из замороженных еще при прежней администрации США российских активов", - заявил Путин. Он добавил, что использовать эти замороженные активы можно для "восстановления территорий" в зоне боевых действий, вероятно, имея в виду оккупированные территории Украины.

Что известно о "репарационном кредите" для Украины?

Напомним, на встрече в октябре лидеры стран Евросоюза отложили решение об использовании замороженных российских активов в качестве залога по так называемому "репарационному кредиту" для Украины на сумму 140 млрд евро ($163 млрд). Лидеры стран ЕС планируют вернуться к обсуждению этого вопроса на встрече 18-19 декабря.

Против предложенного Еврокомиссией плана использования замороженных российских активов на встрече лидеров стран ЕС выступила Бельгия, где хранится львиная доля этих средств. Страна опасается юридических и финансовых санкций со стороны Москвы и хочет, чтобы другие страны ЕС разделили эти риски.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

В свою очередь российский диктатор Путин в ответ подписал указ, который фактически позволяет ускоренную экспроприацию активов западных компаний, которые до сих пор не вышли из РФ.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

