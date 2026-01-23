Зеленський: Ідея РФ використати заморожені активи - нонсенс

Президент України Володимир Зеленський назвав "нонсенсом" пропозицію Росії використати заморожені у США активи РФ для відновлення територій, постраждалих унаслідок російсько-української війни.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зеленський наголосив, що Україна й надалі боротиметься за отримання цих коштів, обсяг яких оцінюється приблизно у 5 мільярдів доларів.

"Безумовно, ми будемо боротися, і це абсолютно справедливо, тому що Росія є агресором. Вони розпочали цю війну, ми в цій ситуації відновлюємося після наслідків агресії Росії", - заявив президент.

Він зазначив, що українська сторона неодноразово порушувала це питання у розмовах з американськими партнерами, підкреслюючи, що розраховує використати заморожені активи саме для відновлення України.

"Бо постраждала Україна. Здається трішки дивним, що Росія - сторона-агресор - просить десь гроші […] для відновлення своєї частини. Вони почали війну. Це має, чесно кажучи, дивний вигляд, нонсенс", - додав Зеленський.

Що передувало?

Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що погоджується на участь Росії у "Раді миру" президента США Дональда Трампа щодо Гази, але лише за умови використання заморожених російських активів.

"Ми могли б, я думаю, направити до "Ради миру" 1 мільярд доларів США із заморожених ще за колишньої адміністрації США російських активів", - заявив Путін. Він додав, що використати ці заморожені активи можна для "відновлення територій" у зоні бойових дій, ймовірно, маючи на увазі, окуповані території України.

Що відомо про "репараційний кредит" для України?

Нагадаємо, на зустрічі у жовтні лідери країн Євросоюзу відклали рішення щодо використання заморожених російських активів як заставу за так званим "репараційним кредитом" для України на суму 140 млрд євро ($163 млрд). Лідери країн ЄС планують повернутися до обговорення цього питання на зустрічі 18-19 грудня.

Проти запропонованого Єврокомісією плану використання заморожених російських активів на зустрічі лідерів країн ЄС виступила Бельгія, де зберігається левова частка цих коштів. Країна побоюється юридичних та фінансових санкцій з боку Москви та хоче, щоб інші країни ЄС розділили ці ризики.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

Своєю чергою російський диктатор Путін у відповідь підписав указ, що фактично дозволяє прискорену експропріацію активів західних компаній, які досі не вийшли з РФ.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі у Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 млрд), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

