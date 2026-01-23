Глава МИД Италии Таяни раскритиковал заявления Зеленского в Давосе: "Он не очень щедр по отношению к Европе"

Обвинения украинского президента Владимира Зеленского в адрес Европы во время его выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе были раскритикованы министром иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Об этом сообщает Il Giornale, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Мне кажется, что он не очень щедр по отношению к Европе", - отметил министр на полях Бизнес-форума между Италией и Германией.

В то же время Таяни подчеркнул: "Мне кажется, что Европа гарантировала независимость Украины, делая все возможное для политической, финансовой и военной поддержки этой страны".

Что предшествовало?

Во время речи на форуме в Давосе Зеленский раскритиковал Европу за ее неспособность защитить себя.

Также он напомнил, что Европа до сих пор не пришла к решению по поводу трибунала для лидера Кремля.

Зеленский отметил, что диктатор Путин имеет "определенные успехи" в борьбе за российские замороженные активы в Европе.

