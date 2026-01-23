Глава МИД Италии Таяни раскритиковал заявления Зеленского в Давосе: "Он не очень щедр по отношению к Европе"
Обвинения украинского президента Владимира Зеленского в адрес Европы во время его выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе были раскритикованы министром иностранных дел Италии Антонио Таяни.
Об этом сообщает Il Giornale, передает Цензор.НЕТ.
"Мне кажется, что он не очень щедр по отношению к Европе", - отметил министр на полях Бизнес-форума между Италией и Германией.
В то же время Таяни подчеркнул: "Мне кажется, что Европа гарантировала независимость Украины, делая все возможное для политической, финансовой и военной поддержки этой страны".
Что предшествовало?
- Во время речи на форуме в Давосе Зеленский раскритиковал Европу за ее неспособность защитить себя.
- Также он напомнил, что Европа до сих пор не пришла к решению по поводу трибунала для лидера Кремля.
- Зеленский отметил, что диктатор Путин имеет "определенные успехи" в борьбе за российские замороженные активы в Европе.
нічого нового
Зеля - невдячне чмо та зрадник України.
Отак, один хрестик в бюлетні поставив хрест на майбутнньому цілої нації.
Не більше!
Але, цілком зрозуміла, коли вони знають, що дають гроші зеленим мародерам!
Хотів написати етнічним, але крадуть всі!
Починаючи з тцкашника, та закінчуючи президентом!
Мабуть, так само і з високотехнологічною зброєю.
От саме Європа готувалась, відкривала табори для біженців, а зе продовжувало гавкати, що із-за оцих переляканих європейців д України інвестори тікають.
Відкриваючи кордони і табори для біженців, Європа сподівалась, що за 2-3 місяці вона (Європа) домовиться про
черговийрозподіл ПольщіУкраїни і спокійно продовжить споживати "дешеві російські енергоносії".
Але щось пішло не так...
Яка зневага, яке стидоття!
Цілком справедлива критика від Зе . Зал йому , після сказаного - навіть влаштував овації , як не дивно.
Grazie!
Нелогічно так псувати стосунки зі справжніми союзниками, і має бути соромно за такий виступ, не гідний самоповаги країни, що опинилася під тиском американського психопата.
Що це за дешевий піар перед трампівською сволотою в Європі, одні з них наші відверті вороги, інші принаймні не друзі, Орбан, Фіцо, Навроцький, Бабіш ...
Це йому підсунув текст майстер віртуозних словосполучень дімалітвін.На цей раз видно готував текст після похмілля і Буді похвала,що нічого не змінював.
Уявив себе Трампом і почав вчити Європу. На фоні промов Прем'єр-Міністра Канади і Прем'єр-Міністра Бельгії, це була жалюгідна промова.