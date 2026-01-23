Глава МЗС Італії Таяні розкритикував заяви Зеленського в Давосі: "Він не дуже щедрий по відношенню до Європи"

Звинувачення українського президента Володимира Зеленського на адресу Європи під час його виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі були розкритиковані міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

Про це повідомляє Il Giornale.

"Мені здається, що він не дуже щедрий по відношенню до Європи", - зазначив міністр на полях Бізнес-форуму між Італією та Німеччиною.

Водночас Таяні підкреслив: "Мені здається, що Європа гарантувала незалежність України, роблячи все можливе для політичної, фінансової та військової підтримки цієї країни".

Що передувало?

Під час промови на форумі у Давосі Зеленський розкритикував Європу за її нездатність захистити себе.

Також він нагадав, що Європа досі не дійшла до рішення щодо трибуналу для лідера Кремля.

Зеленський зауважив, що диктатор Путін має "певні успіхи" у боротьбі за російські заморожені активи в Європі.

