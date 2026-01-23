Глава МЗС Італії Таяні розкритикував заяви Зеленського в Давосі: "Він не дуже щедрий по відношенню до Європи"

Звинувачення українського президента Володимира Зеленського на адресу Європи під час його виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі були розкритиковані міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

Про це повідомляє Il Giornale.

"Мені здається, що він не дуже щедрий по відношенню до Європи", - зазначив міністр на полях Бізнес-форуму між Італією та Німеччиною.

Водночас Таяні підкреслив: "Мені здається, що Європа гарантувала незалежність України, роблячи все можливе для політичної, фінансової та військової підтримки цієї країни".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляєн відповіла на критику від Зеленського: Ми підтримуємо Україну і наші дії говорять гучніше за слова

Що передувало?

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: До мого приїзду в Давос говорили лише про Гренландію, але ми перемкнули фокус на Україну

Якби не допомога Європи а раніше і США то України зараз би не існувало.
Зеля - невдячне чмо та зрадник України.
23.01.2026 14:23 Відповісти
Зе шукає зовнішнього ворога.
нічого нового
23.01.2026 14:22 Відповісти
вони ще просто не знають який він до українського народу. для нього народ то скот на забій і джерело збагачення
23.01.2026 14:24 Відповісти
Для нас це дуже поганий дзвіночок від ЄС, бо це вже не перший високопоставленний політик з ЄС, що каже про це бикування неголеної макаки. В Європі вже теж втомились від його бикування і відвертої ницості натури. Але поки йде війна і ми не маємо дієвих механізмів прибрати це гівно з нашої влади і української землі, то в них немає іншого вибору, як допомагати нам щоб захистити і себе від парашки. А маланець при владі вже зрозумів це і відверто робить так, щоб знизити підтримку України.
Отак, один хрестик в бюлетні поставив хрест на майбутнньому цілої нації.
23.01.2026 15:48 Відповісти
Це така допомога, що лише уповільнює смерть. Без знищення військового виробництва підарів ця допомога втрачає сенс.
23.01.2026 17:24 Відповісти
А якби не продаж Європою компонентів для озброєння оркам і купівлю ресурсів звідти на міліарди долларів, війна б давно уже завершилась і ху..ло б не був такий ох... на переговорах.
23.01.2026 19:31 Відповісти
вони ще просто не знають який він до українського народу. для нього народ то скот на забій і джерело збагачення
23.01.2026 14:24 Відповісти
Шо трапилось? Зєля знову покусав руку, яка його годує?
23.01.2026 14:28 Відповісти
Именно. Поставил Европе задачи и отчитал.
23.01.2026 14:31 Відповісти
Зєпломатія в дії
23.01.2026 14:44 Відповісти
Зейло бикує перед європейцями у відповідності до оманських домовленостей
23.01.2026 14:28 Відповісти
Своїм мародерством с шоблою фсбешною він показав на кого працює
23.01.2026 15:17 Відповісти
Ну давай дальше мовчати що вони оркам продають станки для обороник і навіть компоненти для винищувачів що по нам каби скидають
23.01.2026 19:33 Відповісти
Друге вони багато обітцяють а потім або половини не дають щоб не було ескалації або затримують на рік чи два поставки.
23.01.2026 19:34 Відповісти
Де наші фламінги, рути, трембіти, пекла, паляниці? Правильно у брехливих промовах османського зрадника
23.01.2026 22:29 Відповісти
Та я в цьому не спорю, але ЄС також добре влаштувались і піднімають свою економіку за рахунок війни.
24.01.2026 11:50 Відповісти
Він,курва,дограється.Вважає себе Трампчиком.Що натворили в 2019,обравши дуб-дерево.
23.01.2026 14:28 Відповісти
На жаль, допомога від буржуїв, рівно на стільки, що б ми не зникли, як держава!
Не більше!
Але, цілком зрозуміла, коли вони знають, що дають гроші зеленим мародерам!
Хотів написати етнічним, але крадуть всі!
Починаючи з тцкашника, та закінчуючи президентом!
Мабуть, так само і з високотехнологічною зброєю.
23.01.2026 14:30 Відповісти
Майже всі гроші які мародерить влада всеодно повертаються до Європи. Ніхто з них не зберігає гроші в українських банках, всі їх діти закордоном в Монако. Навіть Крупа, голова мсеку, зберігала вкрадені гроші в польських банках. А топ чинуші так взагалі тримають їх в Лондонах чи Парижах. Тому будуть давати навіть в будь-якому випадку й далі.
23.01.2026 14:38 Відповісти
Нерухомість їх дорогу скупляють.
23.01.2026 19:38 Відповісти
Дарма ви так жорстко. Що значить здриснули? Посольства мали наражати себе на небезпеку, бо зе готувався до шашликів, коли весь світ волав, що готуйтесь, буде напад?

От саме Європа готувалась, відкривала табори для біженців, а зе продовжувало гавкати, що із-за оцих переляканих європейців д України інвестори тікають.
23.01.2026 14:41 Відповісти
"...От саме Європа готувалась, відкривала табори для біженців..."
Відкриваючи кордони і табори для біженців, Європа сподівалась, що за 2-3 місяці вона (Європа) домовиться про черговий розподіл Польщі України і спокійно продовжить споживати "дешеві російські енергоносії".
Але щось пішло не так...
23.01.2026 16:05 Відповісти
хрипата зегнида хоче позбавити Україну підтримки ЄС
23.01.2026 14:32 Відповісти
Це ж не недолугі заяви, це продумана тактика зменшення підтримки України і одночасно намагання сподобатись Трампу заради врятування себе особисто. Все інше його не цікавить. Це ж вже було.
23.01.2026 14:33 Відповісти
💯!
23.01.2026 15:13 Відповісти
Згадала, як воно на міністра оборони Великобританії привселюдно наїхало. Той міністр реально багато зробив для України і теж дорікнув зегниді, що він мав би подякувати, а зе - ну ми можемо щоранку прокидатись і дякувати...
Яка зневага, яке стидоття!
23.01.2026 14:35 Відповісти
Тому що воно тупорила криворагульна бикота.
23.01.2026 15:15 Відповісти
щедрій для тебя пуйло? убивающий пока нас, а не вас???
23.01.2026 14:38 Відповісти
Ага і зепід@р який перед ****** танцював в саунах московських....
23.01.2026 14:40 Відповісти
Щедрый буде *****))
23.01.2026 14:42 Відповісти
Ми свою незалежність відстояли. Чи готова Європа проливати свою кров, за свою незалежність?
23.01.2026 14:45 Відповісти
Готові. Тільки сперва потанцюють під дудку *****, залижуть йому дупу, віддадуть частину своєї території а вже тоді... І то якщо напад буде на Німеччину чи подібну їй. А якщо на країни балтії то буде те що й з Україною.
23.01.2026 14:50 Відповісти
Не кажи "гоп", поки не перескочиш... окоп
23.01.2026 15:22 Відповісти
А як там російський газ? Італія досі купує чи вже совість прокинулась?)
23.01.2026 14:46 Відповісти
Вам нафта в очі не бризкає?
23.01.2026 15:33 Відповісти
А що таке , італійському міністру правда в очі ріже .. ? Ну так і дійсно - витягуйте голову з піску , і починайте вже щось робити .. Досить балачок ..
Цілком справедлива критика від Зе . Зал йому , після сказаного - навіть влаштував овації , як не дивно.
23.01.2026 14:48 Відповісти
😇Досить "двушечок" і відосиків "Я"?
Grazie!
23.01.2026 15:43 Відповісти
США бикують, Європа допомагає Україні (хоч Італія помітно менше ніж основні європейські донори Україні, і привід чудовий допомагати ще менше), а Зеленський критикує Европу і хвалить американське лайно, що багато разів розписувалося у чудових стосунках з Х-уйлом і звинувачувало у війні не Московщину, а Україну.
Нелогічно так псувати стосунки зі справжніми союзниками, і має бути соромно за такий виступ, не гідний самоповаги країни, що опинилася під тиском американського психопата.
Що це за дешевий піар перед трампівською сволотою в Європі, одні з них наші відверті вороги, інші принаймні не друзі, Орбан, Фіцо, Навроцький, Бабіш ...
23.01.2026 14:51 Відповісти
Європа теж не щира по відношенню до України. Це теж варто визнати. Ніяк не виправдовуючи зєлупу звісно, просто факт
23.01.2026 14:51 Відповісти
Голобородько прослаючи себе, готовий посварити Украну з Європою. Що ж європейці робили без його порад і критики? Не хочуть рити окопи і катати асфальт? А потім його піарники будуть писати, що окремі країни ЄС не допомагають. Кому допомагати і навіщо, коли тебе обілють брудом?
23.01.2026 15:03 Відповісти
Може Зеля Трампу підігрує? Ну якщо чесно. Европа, а особливо Італія, це торговий друг Путіна. І ніхера Европа срана у військовому плані нам не допомає. Ну це не поміч, це тупа імітація, і до Тауруса не ходи.
23.01.2026 15:07 Відповісти
А за чиї гроші виживаємо? І за чиї зброю купуємо? Може, таки хором "лідер світу, феномен!", нє?
23.01.2026 15:19 Відповісти
Добикувався козак міланський, ніяк не впетрає, що це не квартальна сцена
23.01.2026 15:09 Відповісти
Читав з папірця,жестикулюючи,як актор.
Це йому підсунув текст майстер віртуозних словосполучень дімалітвін.На цей раз видно готував текст після похмілля і Буді похвала,що нічого не змінював.
23.01.2026 15:10 Відповісти
Зачєкайте .. Кремлівський маніак добереться й до вас . Отоді зрозумієте що ваша допомога була мінімальною від можливої !
23.01.2026 15:11 Відповісти
Оце так чмо зелене зоче в ЄС - рефрми робити не хоче, критикує еуропейців, ну, бо "лідер світу". До речі, то їх двоє на цій планеті? І це погано, дуже поганого...
23.01.2026 15:15 Відповісти
Завдання ішака - відвернути увагу від допомоги вже тепер від Європи. Це чмо робило те ж саме проти США за часів Байдена. Тепер рижий сам "добре" з цим справляється і ішак взявся за дискридитацію Європи. Ішак все робив і продовжує робити, щоб не було ні перемоги, ні миру, ні скасування воєнного стану та проведення виборів. Країна стала заручницею амбіцій обкуреного дегенерата.
23.01.2026 15:21 Відповісти
Мерц у 2025 - "Я б сказав: якщо не припиняться бомбардування (Росією України. - Ред.), першим кроком має бути зняття обмеження на дальність. А другим кроком - поставка ракет Taurus", )))))) Вибори виграв й на цьому й обісрався !
23.01.2026 15:22 Відповісти
99% всіх погроз Євросоюзу на адресу ***** до/та під час війни - великий пшик!
23.01.2026 15:24 Відповісти
Україна платить життям своїх героїв та кровью нації . Мабудь європа бажає також пройти це ?
23.01.2026 15:30 Відповісти
***** буде дуже щедрий шахедами , ракетами, диверсіями до Європи. Італійці його ********** ще з часів Берлусконі . Досі торгують з кацапами, як і до війни торгували. Думають, що завдяки цьому їхня дольче віта у безпеці.
23.01.2026 15:30 Відповісти
краще розкажи, на стільки щира *********** вигляду твоя прем"єрка
23.01.2026 15:36 Відповісти
Ми всі думаєм, що тільки будуть вибори, то ми зможемо Грінпоца прибрати засранним вінником.Але всі події показуть, що це пейсате чмо робить все, щоб у нас були такі вибори як в РФ де є Путін і пару непонятних і невідомих тіпів які також балотуються.Дивіться що він зробив з своїми конкурентами(маю на увазі тих хто має рейтинг,а значить буде відбирати голоси в Грінпоца).Буданова прибрав до себе в команду,Малюка засунув невідомо куди щоб по меньше за нього було чути,на Порошенка ввів антизаконні санкції.Притулу,Стерненка і Залужного викликав для якихось незрозумілих балачок.Але він не розуміє що якщо проти нього виставлять біль-менш відому людину то він і їй програє.Бо цей дурік все всім в печінках сидить,не дивлячись на всі скандали його оточення продовжує мародерити.
23.01.2026 15:38 Відповісти
Він не те, що не щедрий. Воно - скупе маланське воровате нагле бидло. Кротяра, який мріє, щоб Європа відвернулася від України.
23.01.2026 15:52 Відповісти
Агент Буратіно знову косить під дурачка?
23.01.2026 15:58 Відповісти
Не доходе до Європи через мізки й совість - дійде через кров!
23.01.2026 16:13 Відповісти
У Европы свои цели на эту войну. Что там нужно Украине им пофигу. Но это логично. Хоть и цинично. Своя голова на что? Если кто-то надеялся что европейцы будут за нас воевать или поддерживать ущемляя себя и свое население, то этот мягко говоря очень глупый человек.
23.01.2026 16:46 Відповісти
Соромно за такого президента
Уявив себе Трампом і почав вчити Європу. На фоні промов Прем'єр-Міністра Канади і Прем'єр-Міністра Бельгії, це була жалюгідна промова.
23.01.2026 16:54 Відповісти
Хіба Європа колись щось робила безкоштовно? Ми боронимо Європу у складчину, тільки європейці платять грошима, а українці життями. Не визнавати це - велика невдячність пана італійського міністра
23.01.2026 17:59 Відповісти
Нарешті хтось сказав Європі, що досить стятись московії, треба діяти, поки є ЗСУ, бо за 4 роки вони втомилися захищати Європу від варварів, які вже давно б їм влаштували Бучу!
24.01.2026 07:46 Відповісти
 
 