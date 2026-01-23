Глава МЗС Італії Таяні розкритикував заяви Зеленського в Давосі: "Він не дуже щедрий по відношенню до Європи"
Звинувачення українського президента Володимира Зеленського на адресу Європи під час його виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі були розкритиковані міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні.
Про це повідомляє Il Giornale, передає Цензор.НЕТ.
"Мені здається, що він не дуже щедрий по відношенню до Європи", - зазначив міністр на полях Бізнес-форуму між Італією та Німеччиною.
Водночас Таяні підкреслив: "Мені здається, що Європа гарантувала незалежність України, роблячи все можливе для політичної, фінансової та військової підтримки цієї країни".
Що передувало?
- Під час промови на форумі у Давосі Зеленський розкритикував Європу за її нездатність захистити себе.
- Також він нагадав, що Європа досі не дійшла до рішення щодо трибуналу для лідера Кремля.
- Зеленський зауважив, що диктатор Путін має "певні успіхи" у боротьбі за російські заморожені активи в Європі.
нічого нового
Зеля - невдячне чмо та зрадник України.
Отак, один хрестик в бюлетні поставив хрест на майбутнньому цілої нації.
Не більше!
Але, цілком зрозуміла, коли вони знають, що дають гроші зеленим мародерам!
Хотів написати етнічним, але крадуть всі!
Починаючи з тцкашника, та закінчуючи президентом!
Мабуть, так само і з високотехнологічною зброєю.
От саме Європа готувалась, відкривала табори для біженців, а зе продовжувало гавкати, що із-за оцих переляканих європейців д України інвестори тікають.
Відкриваючи кордони і табори для біженців, Європа сподівалась, що за 2-3 місяці вона (Європа) домовиться про
черговийрозподіл ПольщіУкраїни і спокійно продовжить споживати "дешеві російські енергоносії".
Але щось пішло не так...
Яка зневага, яке стидоття!
Цілком справедлива критика від Зе . Зал йому , після сказаного - навіть влаштував овації , як не дивно.
Grazie!
Нелогічно так псувати стосунки зі справжніми союзниками, і має бути соромно за такий виступ, не гідний самоповаги країни, що опинилася під тиском американського психопата.
Що це за дешевий піар перед трампівською сволотою в Європі, одні з них наші відверті вороги, інші принаймні не друзі, Орбан, Фіцо, Навроцький, Бабіш ...
Це йому підсунув текст майстер віртуозних словосполучень дімалітвін.На цей раз видно готував текст після похмілля і Буді похвала,що нічого не змінював.
Уявив себе Трампом і почав вчити Європу. На фоні промов Прем'єр-Міністра Канади і Прем'єр-Міністра Бельгії, це була жалюгідна промова.