Удар по Харькову: электротранспорт работает с перебоями, пассажиров будут перевозить автобусы
В Харькове из-за перебоев в энергосистеме меняют работу общественного транспорта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
Что говорят чиновники?
Как сообщили в Харьковском городском совете, из-за нестабильной ситуации в энергосистеме электротранспорт пока работает с перебоями или не курсирует на отдельных участках.
Чтобы обеспечить перевозку пассажиров, движение электротранспорта временно заменяют автобусами, а также продлевают время работы автобусных маршрутов.
Напомним, вечером 26 января российские войска нанесли ракетный удар по Харькову и атаковали город беспилотниками. Известно о двух пострадавших. Удар пришелся на Индустриальный район.
Также сообщается о повреждении жилых многоэтажных домов, школы и детского сада.
- Вечером 26 января российские оккупанты продолжили атаку на Украину. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги.
