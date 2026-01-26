Удар по Харькову: электротранспорт работает с перебоями, пассажиров будут перевозить автобусы

В Харькове из-за перебоев в энергосистеме меняют работу общественного транспорта.





Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Что говорят чиновники?

Как сообщили в Харьковском городском совете, из-за нестабильной ситуации в энергосистеме электротранспорт пока работает с перебоями или не курсирует на отдельных участках.

Чтобы обеспечить перевозку пассажиров, движение электротранспорта временно заменяют автобусами, а также продлевают время работы автобусных маршрутов.

Удар по Харькову

Напомним, вечером 26 января российские войска нанесли ракетный удар по Харькову и атаковали город беспилотниками. Известно о двух пострадавших. Удар пришелся на Индустриальный район.

Также сообщается о повреждении жилых многоэтажных домов, школы и детского сада.

Вечером 26 января российские оккупанты продолжили атаку на Украину. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги.

