Удар по Харкову: електротранспорт працює з перебоями, пасажирів перевозитимуть автобуси

У Харкові через перебої в енергосистемі змінюють роботу громадського транспорту.





Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Харківську міську раду.

Що кажуть чиновники?

Як повідомили у Харківській міській раді, через нестабільну ситуацію в енергосистемі електротранспорт наразі працює з перебоями або не курсує на окремих ділянках.

Щоб забезпечити перевезення пасажирів, рух електротранспорту тимчасово замінюють автобусами, а також подовжують час роботи автобусних маршрутів.

Удар по Харкову

Нагадаємо, ввечері 26 січня російські війська завдали ракетного удару по Харкову та атакували місто безпілотниками. Відомо про двох постраждалих. Удар прийшовся на Індустріальний район.

Також повідомляється про ушкодження житлових багатоповерхових будинків, школи та дитсадка.

Ввечері 26 січня російські окупанти продовжили атаку на Україну. У низці регіонів лунає сигнал повітряної тривоги.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

