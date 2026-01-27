Часы Судного дня перевели рекордно близко к полуночи
Символические "Часы Судного дня" переведены на рекордно близкое к катастрофе время.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует американская научная некоммерческая организация Bulletin of the Atomic Scientists, названная в честь ведущего научного журнала для физиков-ядерщиков.
Решение ученых перевести стрелки пришлось на 27 января 2026 года на 10:00 по восточному времени (в 17:00 по Киеву).
- Этот шаг означает, что эксперты видят повышенные глобальные риски, в отношении которых мировые лидеры не приняли достаточных мер для их снижения.
Что означает новый показатель
В 2026 году стрелки часов установлены на 85 секунд до полуночи — это наименьшее расстояние до символической точки "Апокалипсиса" за всю историю проекта.
Часы ведет Bulletin of the Atomic Scientists — группа ученых и экспертов, которые ежегодно оценивают риски глобальной катастрофы.
Эксперты отмечают, что именно стрелки часов показывают уровень угрозы миру: чем ближе к полуночи — тем выше риски для человечества.
В этом году к факторам риска относят обострение ядерных противостояний, изменение климата и развитие опасных технологий.
Исторический контекст и критические угрозы
Эта отметка является самой низкой за почти 80 лет существования Часов.
Ранее самые низкие значения стрелок были установлены из-за ядерных противостояний и холодной войны.
В 2025 году часы показывали 89 секунд до полуночи — также один из самых мрачных показателей.
Эксперты подчеркивают, что этот инструмент не предсказывает будущее, но служит сигналом для мировых лидеров работать над уменьшением угроз.
- Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что завершение войны России против Украины "уже приближается" и охарактеризовал конфликт как "кровавую бойню".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
не відчюєте різниці...
Так а коли це було? Бо зараз
Рішення вчених перевести стрілки припало на 27 січня 2026 року на 10:00 за східним часом (о 17:00 за Києвом). Джерело: https://censor.net/ua/n3597567
Тобто: 24-22=2*60*60=7200 секунд. То звідки взялось 86 секунд до опівночі?
24-22=2*60*60=7200 !
вчися і слухай батьків і бабусю, онуцю - ті поганого не скажуть і все пояснять.
24 - 22 скільки буде?
А 2 * 60 * 60 скільки буде?
Памʼять підказує що в годині 3600 секунд, відповідно дві години дорівнює 7200 секунд. Ні? Звертайся до калькулятора.
а з формули цифру не викинеш...
По формулі, треба було після 2 поставити =
переводьте вже годинник на плюса - війна вже йде, якшо хтось в Европі не помітив...
і навіть цим своїм годинником ви нікого не налякаєте.
https://thebulletin.org/2023/01/press-release-doomsday-clock-set-at-90-seconds-to-midnight-uk/
Хоча в 2022-2023 був більш вирогідний doomsday
але в моєї машини зараз є прорив на виїхати...
ніколи не відкидували айсберги?
Ні, айсберги не відкидувала. У нас зараз вже суцільна ковзанка, як пересуватись без ковзанів, навіть не уявляю.
слава яйцям дерево зальодніло ще впало на хату - влітку спилю.
(за гроші і тільки в кінотеатрах)
та все все просто - вийти заміж за ідіота...
торгівля триндою...
не здивлюся як і Статую Свободи під мелашку підрехyтють - пихатись? це в них сімейне..
тому шо коренная амеріканка! - чінгачючка пракритчно...
we are fucked!!!
земля пухом Карліну!