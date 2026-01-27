Часы Судного дня перевели рекордно близко к полуночи

Часы Судного дня стали ближе к катастрофе

Символические "Часы Судного дня" переведены на рекордно близкое к катастрофе время.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует американская научная некоммерческая организация Bulletin of the Atomic Scientists, названная в честь ведущего научного журнала для физиков-ядерщиков.

Решение ученых перевести стрелки пришлось на 27 января 2026 года на 10:00 по восточному времени (в 17:00 по Киеву).

  • Этот шаг означает, что эксперты видят повышенные глобальные риски, в отношении которых мировые лидеры не приняли достаточных мер для их снижения.

Что означает новый показатель

В 2026 году стрелки часов установлены на 85 секунд до полуночи — это наименьшее расстояние до символической точки "Апокалипсиса" за всю историю проекта.
Часы ведет Bulletin of the Atomic Scientists — группа ученых и экспертов, которые ежегодно оценивают риски глобальной катастрофы.

Эксперты отмечают, что именно стрелки часов показывают уровень угрозы миру: чем ближе к полуночи — тем выше риски для человечества.
В этом году к факторам риска относят обострение ядерных противостояний, изменение климата и развитие опасных технологий.

Исторический контекст и критические угрозы

Эта отметка является самой низкой за почти 80 лет существования Часов.
Ранее самые низкие значения стрелок были установлены из-за ядерных противостояний и холодной войны.

В 2025 году часы показывали 89 секунд до полуночи — также один из самых мрачных показателей.
Эксперты подчеркивают, что этот инструмент не предсказывает будущее, но служит сигналом для мировых лидеров работать над уменьшением угроз.

+23
ой ***... ви ще на троєщині не були...
27.01.2026 20:14 Ответить
+9
Якби президент не був трампом, цього б не сталося!...
27.01.2026 20:28 Ответить
+4
і правильно, а то залишаться без годинника
27.01.2026 20:32 Ответить
на Троєщині годинника б поплющило
показать весь комментарий
27.01.2026 20:59 Ответить
переїзджате на Борщягівку - там недорго і теж кацапи ********.
не відчюєте різниці...
показать весь комментарий
27.01.2026 21:35 Ответить
беріть ніжні етажі - 2
показать весь комментарий
27.01.2026 21:38 Ответить
показать весь комментарий
27.01.2026 22:02 Ответить
це "кашмааар" 😱
показать весь комментарий
27.01.2026 20:14 Ответить
Вже давно пора "шарік" перезавантажити...
показать весь комментарий
27.01.2026 20:16 Ответить
Человечество в любом случае само себя уничтожит,какая разница когда.
показать весь комментарий
27.01.2026 20:17 Ответить
кацапським дегенератам "какая разніца" а я б не проти щоб років через 5к хочаб.
показать весь комментарий
27.01.2026 23:26 Ответить
23.59? пуйло і трампон зробить 23.59 і 30 мікросекунд...
показать весь комментарий
27.01.2026 20:17 Ответить
Сепуку??? Парне??
показать весь комментарий
27.01.2026 20:23 Ответить
Сепуку... для нас...
показать весь комментарий
27.01.2026 21:42 Ответить
У 2026 році стрілки годинника встановлено на 85 секунд до опівночі - це найменша відстань до символічної точки "Апокаліпсису" за всю історію проєкту. Джерело: https://censor.net/ua/n3597567

Так а коли це було? Бо зараз
Рішення вчених перевести стрілки припало на 27 січня 2026 року на 10:00 за східним часом (о 17:00 за Києвом). Джерело: https://censor.net/ua/n3597567

Тобто: 24-22=2*60*60=7200 секунд. То звідки взялось 86 секунд до опівночі?
показать весь комментарий
27.01.2026 20:20 Ответить
діда, а скільки буде два на два?
24-22=2*60*60=7200 !
вчися і слухай батьків і бабусю, онуцю - ті поганого не скажуть і все пояснять.
показать весь комментарий
27.01.2026 20:26 Ответить
А до чого тут 2*2?
24 - 22 скільки буде?
А 2 * 60 * 60 скільки буде?
Памʼять підказує що в годині 3600 секунд, відповідно дві години дорівнює 7200 секунд. Ні? Звертайся до калькулятора.
показать весь комментарий
27.01.2026 20:33 Ответить
це ж ваша формула, не впізнали?
а з формули цифру не викинеш...
показать весь комментарий
27.01.2026 20:39 Ответить
Та, затупив. Соррі. За годинником не слідкую (не вважаю його чимось супер важливим).
По формулі, треба було після 2 поставити =
показать весь комментарий
27.01.2026 20:53 Ответить
все нормально, шановний...
показать весь комментарий
27.01.2026 20:56 Ответить
А ви русофобію прєкращайтє, русофобію вот ету всю, ясно?
показать весь комментарий
27.01.2026 20:20 Ответить
заїбався сніг махати, але таки домахав...
переводьте вже годинник на плюса - війна вже йде, якшо хтось в Европі не помітив...
і навіть цим своїм годинником ви нікого не налякаєте.
показать весь комментарий
27.01.2026 20:21 Ответить
Пох тот годинник
показать весь комментарий
27.01.2026 20:23 Ответить
Кожен рік туди сюди вони рухають стрілки. Наприклад в 2023 було 90 сек
https://thebulletin.org/2023/01/press-release-doomsday-clock-set-at-90-seconds-to-midnight-uk/

Хоча в 2022-2023 був більш вирогідний doomsday
показать весь комментарий
27.01.2026 20:28 Ответить
донні заснує новий - "годинник райських днів" і оголосить себе одноосібним адміністратором часу.
показать весь комментарий
27.01.2026 20:31 Ответить
Сцко. Як страшно жити
показать весь комментарий
27.01.2026 20:34 Ответить
є дуже проста протидія - не жити, або все ж таки копати сніг...
показать весь комментарий
27.01.2026 20:52 Ответить
А нафіга копати сніг? Сніг треба відкидати. Чи ви там щось загубили та хочете під снігом знайти ?
показать весь комментарий
27.01.2026 20:57 Ответить
заґубив - шукав.
але в моєї машини зараз є прорив на виїхати...
ніколи не відкидували айсберги?
показать весь комментарий
27.01.2026 21:06 Ответить
Я так і знала, що машину загубили, ще хотіла спитати. Інтуїція не підвела.
Ні, айсберги не відкидувала. У нас зараз вже суцільна ковзанка, як пересуватись без ковзанів, навіть не уявляю.
показать весь комментарий
27.01.2026 21:10 Ответить
вчитесь сковзати...
показать весь комментарий
27.01.2026 21:13 Ответить
лом і лопата мої друзі!
слава яйцям дерево зальодніло ще впало на хату - влітку спилю.
показать весь комментарий
27.01.2026 21:11 Ответить
ще NE
показать весь комментарий
27.01.2026 21:15 Ответить
меланія он фільм випустила, "як стати першою леді"
(за гроші і тільки в кінотеатрах)
та все все просто - вийти заміж за ідіота...
торгівля триндою...
не здивлюся як і Статую Свободи під мелашку підрехyтють - пихатись? це в них сімейне..
показать весь комментарий
27.01.2026 21:28 Ответить
схоже ми заїбали планету і як самі себе не знищимо то це зробе Земля
показать весь комментарий
27.01.2026 20:37 Ответить
Як діти малі стрілочками в годиннику бавляться , а кричати алярм та щось корисне робити для миру щось ніяк.
показать весь комментарий
27.01.2026 20:38 Ответить
Якою тільки дурнею «науковці» не страждають!
показать весь комментарий
27.01.2026 20:43 Ответить
Та проще всё! Бабло зарабатывают на туфте в целом. Армагедон предсказать невозможно. В этом то его армагедонство!
показать весь комментарий
27.01.2026 23:15 Ответить
ой біда бідова!
показать весь комментарий
27.01.2026 21:35 Ответить
Блін...зачекайте! В мене ще пів тони бухла всякого.. дайтеспочатку допити, а потім хоч трава не рости.
показать весь комментарий
27.01.2026 22:04 Ответить
Такий годинник потрібний, щоб політики ворушилися і контролювали час на обмірковування ходів як у шахах?
показать весь комментарий
27.01.2026 22:06 Ответить
І цей годинник штовхає вперед Тромб і його друзі-диктатори
показать весь комментарий
27.01.2026 22:13 Ответить
рижий вбив ні не нелегалів - двох американців...
показать весь комментарий
28.01.2026 00:55 Ответить
мелашка була б нормальною? в першому строю стояала би в Міссіціпі////
тому шо коренная амеріканка! - чінгачючка пракритчно...
показать весь комментарий
28.01.2026 01:02 Ответить
the planet is fine!
we are fucked!!!

земля пухом Карліну!
показать весь комментарий
28.01.2026 07:07 Ответить
 
 