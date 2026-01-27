Часы Судного дня перевели рекордно близко к полуночи

Символические "Часы Судного дня" переведены на рекордно близкое к катастрофе время.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует американская научная некоммерческая организация Bulletin of the Atomic Scientists, названная в честь ведущего научного журнала для физиков-ядерщиков.

Решение ученых перевести стрелки пришлось на 27 января 2026 года на 10:00 по восточному времени (в 17:00 по Киеву).

Этот шаг означает, что эксперты видят повышенные глобальные риски, в отношении которых мировые лидеры не приняли достаточных мер для их снижения.

Что означает новый показатель

В 2026 году стрелки часов установлены на 85 секунд до полуночи — это наименьшее расстояние до символической точки "Апокалипсиса" за всю историю проекта.

Часы ведет Bulletin of the Atomic Scientists — группа ученых и экспертов, которые ежегодно оценивают риски глобальной катастрофы.

Эксперты отмечают, что именно стрелки часов показывают уровень угрозы миру: чем ближе к полуночи — тем выше риски для человечества.

В этом году к факторам риска относят обострение ядерных противостояний, изменение климата и развитие опасных технологий.

Исторический контекст и критические угрозы

Эта отметка является самой низкой за почти 80 лет существования Часов.

Ранее самые низкие значения стрелок были установлены из-за ядерных противостояний и холодной войны.

В 2025 году часы показывали 89 секунд до полуночи — также один из самых мрачных показателей.

Эксперты подчеркивают, что этот инструмент не предсказывает будущее, но служит сигналом для мировых лидеров работать над уменьшением угроз.

