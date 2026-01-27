Годинник Судного дня перевели рекордно близько до опівночі
Символічний "Годинник Судного дня" переміщено на рекордно близький до катастрофи час.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує американська наукова некомерційна організація Bulletin of the Atomic Scientists, названа на честь провідного наукового журналу для фізиків-ядерників.
Рішення вчених перевести стрілки припало на 27 січня 2026 року на 10:00 за східним часом (о 17:00 за Києвом).
- Цей крок означає, що експерти бачать підвищені глобальні ризики, щодо яких світові лідери не вжили достатніх заходів для їх зниження.
Що означає новий показник
У 2026 році стрілки годинника встановлено на 85 секунд до опівночі — це найменша відстань до символічної точки "Апокаліпсису" за всю історію проєкту.
Годинник веде Bulletin of the Atomic Scientists — група вчених і експертів, які щороку оцінюють ризики глобальної катастрофи.
Експерти наголошують, що саме стрілки годинника показують рівень загрози миру: чим ближче до опівночі — тим вищі ризики людству.
Цього року до факторів ризику відносять загострення ядерних протистоянь, зміну клімату та розвиток небезпечних технологій.
Історичний контекст та критичні загрози
Ця позначка є найнижчою за майже 80 років існування Годинника.
Раніше найнижчі значення стрілок були встановлені через ядерні протистояння та холодну війну.
У 2025 році годинник показував 89 секунд до опівночі — також один з найпохмуріших показників.
Експерти підкреслюють, що цей інструмент не передбачає майбутнє, але слугує сигналом для світових лідерів працювати над зменшенням загроз.
- Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що завершення війни Росії проти України "вже наближається" та охарактеризував конфлікт як "криваву бійню".
не відчюєте різниці...
Так а коли це було? Бо зараз
Тобто: 24-22=2*60*60=7200 секунд. То звідки взялось 86 секунд до опівночі?
24-22=2*60*60=7200 !
вчися і слухай батьків і бабусю, онуцю - ті поганого не скажуть і все пояснять.
24 - 22 скільки буде?
А 2 * 60 * 60 скільки буде?
Памʼять підказує що в годині 3600 секунд, відповідно дві години дорівнює 7200 секунд. Ні? Звертайся до калькулятора.
а з формули цифру не викинеш...
По формулі, треба було після 2 поставити =
