Годинник Судного дня перевели рекордно близько до опівночі

Символічний "Годинник Судного дня" переміщено на рекордно близький до катастрофи час.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує американська наукова некомерційна організація Bulletin of the Atomic Scientists, названа на честь провідного наукового журналу для фізиків-ядерників.

Рішення вчених перевести стрілки припало на 27 січня 2026 року на 10:00 за східним часом (о 17:00 за Києвом).

  • Цей крок означає, що експерти бачать підвищені глобальні ризики, щодо яких світові лідери не вжили достатніх заходів для їх зниження.

Що означає новий показник

У 2026 році стрілки годинника встановлено на 85 секунд до опівночі — це найменша відстань до символічної точки "Апокаліпсису" за всю історію проєкту.
Годинник веде Bulletin of the Atomic Scientists — група вчених і експертів, які щороку оцінюють ризики глобальної катастрофи.

Експерти наголошують, що саме стрілки годинника показують рівень загрози миру: чим ближче до опівночі — тим вищі ризики людству.
Цього року до факторів ризику відносять загострення ядерних протистоянь, зміну клімату та розвиток небезпечних технологій.

Історичний контекст та критичні загрози

Ця позначка є найнижчою за майже 80 років існування Годинника.
Раніше найнижчі значення стрілок були встановлені через ядерні протистояння та холодну війну.

У 2025 році годинник показував 89 секунд до опівночі — також один з найпохмуріших показників.
Експерти підкреслюють, що цей інструмент не передбачає майбутнє, але слугує сигналом для світових лідерів працювати над зменшенням загроз.

+23
ой ***... ви ще на троєщині не були...
27.01.2026 20:14 Відповісти
+9
Якби президент не був трампом, цього б не сталося!...
27.01.2026 20:28 Відповісти
+4
і правильно, а то залишаться без годинника
27.01.2026 20:32 Відповісти
ой ***... ви ще на троєщині не були...
27.01.2026 20:14 Відповісти
і правильно, а то залишаться без годинника
27.01.2026 20:32 Відповісти
на Троєщині годинника б поплющило
27.01.2026 20:59 Відповісти
переїзджате на Борщягівку - там недорго і теж кацапи ********.
не відчюєте різниці...
27.01.2026 21:35 Відповісти
беріть ніжні етажі - 2
27.01.2026 21:38 Відповісти
27.01.2026 22:02 Відповісти
це "кашмааар" 😱
27.01.2026 20:14 Відповісти
Вже давно пора "шарік" перезавантажити...
27.01.2026 20:16 Відповісти
Человечество в любом случае само себя уничтожит,какая разница когда.
27.01.2026 20:17 Відповісти
кацапським дегенератам "какая разніца" а я б не проти щоб років через 5к хочаб.
27.01.2026 23:26 Відповісти
23.59? пуйло і трампон зробить 23.59 і 30 мікросекунд...
27.01.2026 20:17 Відповісти
Сепуку??? Парне??
27.01.2026 20:23 Відповісти
Сепуку... для нас...
27.01.2026 21:42 Відповісти
Так а коли це було? Бо зараз
Тобто: 24-22=2*60*60=7200 секунд. То звідки взялось 86 секунд до опівночі?
27.01.2026 20:20 Відповісти
діда, а скільки буде два на два?
24-22=2*60*60=7200 !
вчися і слухай батьків і бабусю, онуцю - ті поганого не скажуть і все пояснять.
27.01.2026 20:26 Відповісти
А до чого тут 2*2?
24 - 22 скільки буде?
А 2 * 60 * 60 скільки буде?
Памʼять підказує що в годині 3600 секунд, відповідно дві години дорівнює 7200 секунд. Ні? Звертайся до калькулятора.
27.01.2026 20:33 Відповісти
це ж ваша формула, не впізнали?
а з формули цифру не викинеш...
27.01.2026 20:39 Відповісти
Та, затупив. Соррі. За годинником не слідкую (не вважаю його чимось супер важливим).
По формулі, треба було після 2 поставити =
27.01.2026 20:53 Відповісти
все нормально, шановний...
27.01.2026 20:56 Відповісти
А ви русофобію прєкращайтє, русофобію вот ету всю, ясно?
27.01.2026 20:20 Відповісти
заїбався сніг махати, але таки домахав...
переводьте вже годинник на плюса - війна вже йде, якшо хтось в Европі не помітив...
і навіть цим своїм годинником ви нікого не налякаєте.
27.01.2026 20:21 Відповісти
Пох тот годинник
27.01.2026 20:23 Відповісти
Кожен рік туди сюди вони рухають стрілки. Наприклад в 2023 було 90 сек
https://thebulletin.org/2023/01/press-release-doomsday-clock-set-at-90-seconds-to-midnight-uk/

Хоча в 2022-2023 був більш вирогідний doomsday
27.01.2026 20:28 Відповісти
Якби президент не був трампом, цього б не сталося!...
27.01.2026 20:28 Відповісти
донні заснує новий - "годинник райських днів" і оголосить себе одноосібним адміністратором часу.
27.01.2026 20:31 Відповісти
Сцко. Як страшно жити
27.01.2026 20:34 Відповісти
є дуже проста протидія - не жити, або все ж таки копати сніг...
27.01.2026 20:52 Відповісти
А нафіга копати сніг? Сніг треба відкидати. Чи ви там щось загубили та хочете під снігом знайти ?
27.01.2026 20:57 Відповісти
заґубив - шукав.
але в моєї машини зараз є прорив на виїхати...
ніколи не відкидували айсберги?
27.01.2026 21:06 Відповісти
Я так і знала, що машину загубили, ще хотіла спитати. Інтуїція не підвела.
Ні, айсберги не відкидувала. У нас зараз вже суцільна ковзанка, як пересуватись без ковзанів, навіть не уявляю.
27.01.2026 21:10 Відповісти
вчитесь сковзати...
27.01.2026 21:13 Відповісти
лом і лопата мої друзі!
слава яйцям дерево зальодніло ще впало на хату - влітку спилю.
27.01.2026 21:11 Відповісти
ще NE
27.01.2026 21:15 Відповісти
меланія он фільм випустила, "як стати першою леді"
(за гроші і тільки в кінотеатрах)
та все все просто - вийти заміж за ідіота...
торгівля триндою...
не здивлюся як і Статую Свободи під мелашку підрехyтють - пихатись? це в них сімейне..
27.01.2026 21:28 Відповісти
схоже ми заїбали планету і як самі себе не знищимо то це зробе Земля
27.01.2026 20:37 Відповісти
Як діти малі стрілочками в годиннику бавляться , а кричати алярм та щось корисне робити для миру щось ніяк.
27.01.2026 20:38 Відповісти
Якою тільки дурнею «науковці» не страждають!
27.01.2026 20:43 Відповісти
Та проще всё! Бабло зарабатывают на туфте в целом. Армагедон предсказать невозможно. В этом то его армагедонство!
27.01.2026 23:15 Відповісти
ой біда бідова!
27.01.2026 21:35 Відповісти
Блін...зачекайте! В мене ще пів тони бухла всякого.. дайтеспочатку допити, а потім хоч трава не рости.
27.01.2026 22:04 Відповісти
Такий годинник потрібний, щоб політики ворушилися і контролювали час на обмірковування ходів як у шахах?
27.01.2026 22:06 Відповісти
І цей годинник штовхає вперед Тромб і його друзі-диктатори
27.01.2026 22:13 Відповісти
рижий вбив ні не нелегалів - двох американців...
28.01.2026 00:55 Відповісти
мелашка була б нормальною? в першому строю стояала би в Міссіціпі////
тому шо коренная амеріканка! - чінгачючка пракритчно...
28.01.2026 01:02 Відповісти
the planet is fine!
we are fucked!!!

земля пухом Карліну!
28.01.2026 07:07 Відповісти
 
 