Украина заинтересована в чешских самолетах L-159 для противодействия российским дронам, - Зеленский

Украина по-прежнему заинтересована в самолетах L-159 чешского производства, необходимых, в частности, для противодействия российским беспилотникам типа Shahed.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью чешскому радио, информирует Цензор.НЕТ.

Украине нужны чешские самолеты

"Защита воздушного пространства – это сложная система", – отметил Зеленский.

Хотя самолеты L-159 являются лишь одним из элементов этой системы, Украина будет рада получить их как можно скорее, заявил президент.

Глава государства также предположил, что сотрудничество может быть расширено, а испытания чешских самолетов потенциально приведут к будущим контрактам, выгодным как для Украины, так и для чешской оборонной промышленности.

Что предшествовало?

Во время визита в Киев лидер Чехии Петр Павел заявил о готовности передать Украине боевые самолеты для уничтожения российских дронов.

Впоследствии в МИД Чехии раскритиковали заявление Павла о возможной поставке самолетов Украине без согласования с правительством.

Впоследствии премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что вопрос о возможной передаче Украине легких боевых самолетов L-159 закрыт - поставка этих самолетов Киеву не планируется.

