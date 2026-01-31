Украина заинтересована в чешских самолетах L-159 для противодействия российским дронам, - Зеленский
Украина по-прежнему заинтересована в самолетах L-159 чешского производства, необходимых, в частности, для противодействия российским беспилотникам типа Shahed.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью чешскому радио, информирует Цензор.НЕТ.
Украине нужны чешские самолеты
"Защита воздушного пространства – это сложная система", – отметил Зеленский.
Хотя самолеты L-159 являются лишь одним из элементов этой системы, Украина будет рада получить их как можно скорее, заявил президент.
Глава государства также предположил, что сотрудничество может быть расширено, а испытания чешских самолетов потенциально приведут к будущим контрактам, выгодным как для Украины, так и для чешской оборонной промышленности.
Что предшествовало?
- Во время визита в Киев лидер Чехии Петр Павел заявил о готовности передать Украине боевые самолеты для уничтожения российских дронов.
- Впоследствии в МИД Чехии раскритиковали заявление Павла о возможной поставке самолетов Украине без согласования с правительством.
- Впоследствии премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что вопрос о возможной передаче Украине легких боевых самолетов L-159 закрыт - поставка этих самолетов Киеву не планируется.
власником https://en.wikipedia.org/wiki/Aero_Vodochody Aero Vodochody є Андраш Томбор, пов'язаний з угорським урядом Віктора Орбана.
Бабиш - Чехия? Прага?Нет? Нас так в бурсе учили.
Чи це просто польоти во снє і наяву?
L-159: вони простіші та дешевші в експлуатації, а головне - їхня швидкість ближча до швидкості «шахедів», тоді як «звичайні» винищувачі є надто потужними та швидкими для перехоплення відносно повільних дронів.
L-159 могли б вивільнити частину наявних у розпорядженні Повітряних сил ЗСУ винищувачів для перехоплення швидкісних цілей, наприклад, ракет, а також для інших бойових завдань.
Оптимальне озброєння проти «шахедів» - авіаційна гармата ГШ-23Л (23 мм): радянське, відпрацьоване рішення 60-70-х років; позбавлене «дитячих хвороб»; ефективна дальність близько 400 метрів.
На цій дистанції у разі вибуху цілі пілот встигає безпечно відхилитися; стрільба фактично перетворюється на «тир».
Це розширює ефективну зону ураження з 300-400 метрів для авіаційної гармати до як найменше 3,5-4 кілометрів.
