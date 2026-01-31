Україна зацікавлена у чеських літаках L-159 для протидії російським дронам, - Зеленський

Україна залишається зацікавленою в літаках L-159 чеського виробництва, необхідних, зокрема, для протидії російським безпілотникам типу Shahed.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю чеському радіо, інформує Цензор.НЕТ.

Україні потрібні чеські літаки

"Захист повітряного простору – це складна система",- зазначив Зеленський.

Хоча літаки L-159 є лише одним з елементів цієї системи, Україна буде рада отримати їх якомога швидше, заявив президент.

Очільник держави також припустив, що співпраця може бути розширена, а випробування чеських літаків потенційно призведуть до майбутніх контрактів, вигідних як для України, так і для чеської оборонної промисловості.

Що передувало?

Під час візиту до Києва лідер Чехії Петр Павел заявив про готовність передати Україні бойові літаки для знищення російських дронів.

Згодом у МЗС Чехії розкритикували заяву Павела щодо можливого постачання літаків Україні без погодження з урядом.

Згодом прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що питання можливого передання Україні легких бойових літаків L-159 закрите - постачання цих літаків Києву не планується.

