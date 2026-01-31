Україна зацікавлена у чеських літаках L-159 для протидії російським дронам, - Зеленський

Україна залишається зацікавленою в літаках L-159 чеського виробництва, необхідних, зокрема, для протидії російським безпілотникам типу Shahed.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю чеському радіо, інформує Цензор.НЕТ.

Україні потрібні чеські літаки

"Захист повітряного простору – це складна система",- зазначив Зеленський.

Хоча літаки L-159 є лише одним з елементів цієї системи, Україна буде рада отримати їх якомога швидше, заявив президент.

Очільник держави також припустив, що співпраця може бути розширена, а випробування чеських літаків потенційно призведуть до майбутніх контрактів, вигідних як для України, так і для чеської оборонної промисловості.

Читайте також: Використання літаків L-159 в Україні дало б Чехії безцінний досвід ППО, - Павел

Що передувало?

  • Під час візиту до Києва лідер Чехії Петр Павел заявив про готовність передати Україні бойові літаки для знищення російських дронів.
  • Згодом у МЗС Чехії розкритикували заяву Павела щодо можливого постачання літаків Україні без погодження з урядом.
  • Згодом прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що питання можливого передання Україні легких бойових літаків L-159 закрите - постачання цих літаків Києву не планується.

Читайте також: Відмова Чехії передавати Україні літаки L-159 була помстою президенту Павелу, - МЗС країни

Автор: 

Топ коментарі
Ну, вже чеська сторона відповіла, нащо цей " склероз" , чи просто щоб не мовчати?
31.01.2026 21:58 Відповісти
А до кого він звертається, питання наче закрите Бабішем?
Чи це просто польоти во снє і наяву?
31.01.2026 22:01 Відповісти
бабіш казав що йому самому треба, бо чекає післязавтра удару шахедами по Братиславі.
31.01.2026 22:00 Відповісти
з літачком проблеми ще глибші, ніж бабич -

власником https://en.wikipedia.org/wiki/Aero_Vodochody Aero Vodochody є Андраш Томбор, пов'язаний з угорським урядом Віктора Орбана.

31.01.2026 22:36 Відповісти
А до цього літаки були непотрібні , звісно.
31.01.2026 22:01 Відповісти
бабіш казав що йому самому треба, бо чекає післязавтра удару шахедами по Братиславі.
31.01.2026 22:00 Відповісти
"Да я к румынам в Улан Батор не поеду наконец!"
Бабиш - Чехия? Прага?Нет? Нас так в бурсе учили.
31.01.2026 22:23 Відповісти
та у мене останнім часом всі бабіши з фіцами переплутались. Таке відчуття що вони скрізь. Добре що хоч з Вашингтоном не переплутав.
31.01.2026 22:48 Відповісти
Яке відношення Братислава має до Бабіша))
01.02.2026 00:09 Відповісти
я вже пояснив. Спробуй прочитати.
01.02.2026 00:16 Відповісти
Треба про щось балакати а литвин забухав
31.01.2026 22:16 Відповісти
Кокс подали не того гатунку...
01.02.2026 13:09 Відповісти
L-159 набагато ближчий до своїх «старших» побратимів за «начинням»: він оснащується ******** італійською радіолокаційною системою, може нести високоточне ******* озброєння, а його авіоніка побудована на цифровій платформі.
L-159: вони простіші та дешевші в експлуатації, а головне - їхня швидкість ближча до швидкості «шахедів», тоді як «звичайні» винищувачі є надто потужними та швидкими для перехоплення відносно повільних дронів.
L-159 могли б вивільнити частину наявних у розпорядженні Повітряних сил ЗСУ винищувачів для перехоплення швидкісних цілей, наприклад, ракет, а також для інших бойових завдань.
31.01.2026 22:01 Відповісти
Найбільший недолік ******** реактивних винищувачів, що перебувають на озброєнні Повітряних сил ЗСУ, - надто висока швидкість звалювання. Вони не можуть стабільно літати повільніше ніж 380-400 км/год. У результаті винищувач змушений швидко зближуватися з «шахедом», який летить 210-220 км/год; час на прицільний вогонь мінімальний; стріляти доводиться з небезпечної дистанції, ризикуючи потрапити під уламки та продукти вибуху.
31.01.2026 22:03 Відповісти
Суттєва перевага L-159 - швидкість звалювання близько 185 км/год. Це означає, що при швидкості «шахеда» 210 км/год літак може спокійно триматися «на хвості»; зближуватися безпечно; методично знищувати ціль.

Оптимальне озброєння проти «шахедів» - авіаційна гармата ГШ-23Л (23 мм): радянське, відпрацьоване рішення 60-70-х років; позбавлене «дитячих хвороб»; ефективна дальність близько 400 метрів.
На цій дистанції у разі вибуху цілі пілот встигає безпечно відхилитися; стрільба фактично перетворюється на «тир».
31.01.2026 22:04 Відповісти
А от для L-159 перехоплення цілей зі швидкістю до 600 км/год «Герань-5» -майже штатна задача; з'являється можливість дешево знищувати цілі гарматою (найекономніший варіант) або застосовувати ракети повітря-повітря. L-159 може нести AIM-9 Sidewinder різних модифікацій (стандарт НАТО) та після адаптації модернізовані радянські Р-60М.

Це розширює ефективну зону ураження з 300-400 метрів для авіаційної гармати до як найменше 3,5-4 кілометрів.
31.01.2026 22:06 Відповісти
31.01.2026 22:08 Відповісти
Ти ідіот чи народився таким? На190 у мене закрилки були випущені повністю і літак летів з тангажом майже 30 градусів....ручкою не можна різко двигати від слова зовсім...які нах шахеди?
01.02.2026 00:15 Відповісти
забери в міндіча 100 мільйонів і купи сто штук
31.01.2026 22:02 Відповісти
Після розваоу совка лишалося багато Л29 та Л39. Але вони там же де і фламіндичі.
31.01.2026 22:05 Відповісти
Вони продані як "надлишкове майно".
31.01.2026 22:21 Відповісти
Тоді настав час поступити, як завжди - звично обісрати їхнього лідера.
31.01.2026 22:07 Відповісти
зедротина, ты вместе с дерьмаком этого чела игнарировали три года -

Миллиардер и экс-руководитель Google, Эрик Шмидт, делает дроны для Украины. Что им движет?
https://epravda.com.ua/rus/oborona/milliarder-i-eks-rukovoditel-google-delaet-drony-dlya-ukrainy-chto-im-dvizhet-809495/
31.01.2026 22:18 Відповісти
незрозуміло чому ДО Бабіша не вирішили це питання...роки були на це
31.01.2026 22:21 Відповісти
Тому що... © Тому що єрмак працює... працює над урядом і над сонцеграєм.. працює на " ту сторону"..
31.01.2026 22:32 Відповісти
Які ***** літаки проти дронів? Дрони найкраще і найдешевше збивати іншими дронами та недорогими зенітними ракетами!
31.01.2026 22:25 Відповісти
То здається гвинтові літаки . ( Як у часи Покришкіна і Кожедуба ) . Якраз вони повільні, щоб безпечно заходити на атаку шахеда
31.01.2026 22:31 Відповісти
Коли просрав-проПотужнічав дипломатію, що чехи прямо заявили "Не дадуть" то хуцпограй записує відосики....
31.01.2026 22:29 Відповісти
Останнім часом сталевий Лев все більше нагадує гумовий виріб. Використаний
31.01.2026 22:32 Відповісти
Де ти ,а де Україна? Різні галактики.
31.01.2026 23:03 Відповісти
"буде рада отримати їх якомога швидше"-він чекає коли чехи будуть просити його оті літаки взяти
31.01.2026 23:27 Відповісти
Та то хто просто зацікавився у відмиванні бабла, у нас в Україні куча аеродромів ДОСФ з легкомоторними яками т.п. Почіпіть на них кулемети чи якісь нурси і збивати можна їх на багато успішно
31.01.2026 23:55 Відповісти
А ще Україну і весь світ цікавить та дивує концентрація довбойобів при владі.
01.02.2026 03:10 Відповісти
Літаки чеського (!!!) виробництва.держави розміром з дві київські області і відповідним населенням...де ми...де ви були стільки років, де мрії, ани...бл..ді
01.02.2026 06:24 Відповісти
 
 