Україна зацікавлена у чеських літаках L-159 для протидії російським дронам, - Зеленський
Україна залишається зацікавленою в літаках L-159 чеського виробництва, необхідних, зокрема, для протидії російським безпілотникам типу Shahed.
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю чеському радіо, інформує Цензор.НЕТ.
Україні потрібні чеські літаки
"Захист повітряного простору – це складна система",- зазначив Зеленський.
Хоча літаки L-159 є лише одним з елементів цієї системи, Україна буде рада отримати їх якомога швидше, заявив президент.
Очільник держави також припустив, що співпраця може бути розширена, а випробування чеських літаків потенційно призведуть до майбутніх контрактів, вигідних як для України, так і для чеської оборонної промисловості.
Що передувало?
- Під час візиту до Києва лідер Чехії Петр Павел заявив про готовність передати Україні бойові літаки для знищення російських дронів.
- Згодом у МЗС Чехії розкритикували заяву Павела щодо можливого постачання літаків Україні без погодження з урядом.
- Згодом прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що питання можливого передання Україні легких бойових літаків L-159 закрите - постачання цих літаків Києву не планується.
Топ коментарі
+9 Besya #601314
показати весь коментар31.01.2026 21:58 Відповісти Посилання
+8 Ivan Pogorelov
показати весь коментар31.01.2026 22:01 Відповісти Посилання
+3 Urs
показати весь коментар31.01.2026 22:00 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
власником https://en.wikipedia.org/wiki/Aero_Vodochody Aero Vodochody є Андраш Томбор, пов'язаний з угорським урядом Віктора Орбана.
.
Бабиш - Чехия? Прага?Нет? Нас так в бурсе учили.
Чи це просто польоти во снє і наяву?
L-159: вони простіші та дешевші в експлуатації, а головне - їхня швидкість ближча до швидкості «шахедів», тоді як «звичайні» винищувачі є надто потужними та швидкими для перехоплення відносно повільних дронів.
L-159 могли б вивільнити частину наявних у розпорядженні Повітряних сил ЗСУ винищувачів для перехоплення швидкісних цілей, наприклад, ракет, а також для інших бойових завдань.
Оптимальне озброєння проти «шахедів» - авіаційна гармата ГШ-23Л (23 мм): радянське, відпрацьоване рішення 60-70-х років; позбавлене «дитячих хвороб»; ефективна дальність близько 400 метрів.
На цій дистанції у разі вибуху цілі пілот встигає безпечно відхилитися; стрільба фактично перетворюється на «тир».
Це розширює ефективну зону ураження з 300-400 метрів для авіаційної гармати до як найменше 3,5-4 кілометрів.
Миллиардер и экс-руководитель Google, Эрик Шмидт, делает дроны для Украины. Что им движет?
https://epravda.com.ua/rus/oborona/milliarder-i-eks-rukovoditel-google-delaet-drony-dlya-ukrainy-chto-im-dvizhet-809495/