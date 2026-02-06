Швейцария может гарантировать Лаврову беспрепятственный приезд на министерскую встречу ОБСЕ, - Кассис

Министр иностранных дел Швейцариии действующий глава ОБСЕ Игнацио Кассис сообщил, что его страна может гарантировать главе МИД РФ Сергею Лаврову беспрепятственный приезд в Лугано для участия в министерской встрече ОБСЕ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Кассис рассказал на пресс-конференции в пятницу.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

По словам Кассиса, вопрос участия российской делегации, в частности Лаврова, в совете министров иностранных дел ОБСЕ 3-4 декабря в швейцарском Лугано был предметом обсуждения с самим Лавровым на встрече в Москве.

Он отметил, что россияне "готовы принять участие в наших обсуждениях и даже в министерской конференции, если мы, конечно, сможем гарантировать логистику и безопасность".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский пригласил ОБСЕ присоединиться к Международной коалиции за возвращение украинских детей

Швейцария может гарантировать беспрепятственный приезд Лаврова

"Я сказал ему (Лаврову. – Ред.), что Швейцария может это сделать, и мы продемонстрировали, что уже смогли без трудностей принять госпожу Матвиенко, председателя Думы, в июле прошлого года. И мы можем гарантировать такое для поездки министра Лаврова на министерскую конференцию в Лугано в этом году", – добавил Кассис.

Читайте: Лавров заявил о секретных переговорах с Европой

Что предшествовало?