Швейцария может гарантировать Лаврову беспрепятственный приезд на министерскую встречу ОБСЕ, - Кассис
Министр иностранных дел Швейцариии действующий глава ОБСЕ Игнацио Кассис сообщил, что его страна может гарантировать главе МИД РФ Сергею Лаврову беспрепятственный приезд в Лугано для участия в министерской встрече ОБСЕ.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Кассис рассказал на пресс-конференции в пятницу.
Что известно
По словам Кассиса, вопрос участия российской делегации, в частности Лаврова, в совете министров иностранных дел ОБСЕ 3-4 декабря в швейцарском Лугано был предметом обсуждения с самим Лавровым на встрече в Москве.
Он отметил, что россияне "готовы принять участие в наших обсуждениях и даже в министерской конференции, если мы, конечно, сможем гарантировать логистику и безопасность".
Швейцария может гарантировать беспрепятственный приезд Лаврова
"Я сказал ему (Лаврову. – Ред.), что Швейцария может это сделать, и мы продемонстрировали, что уже смогли без трудностей принять госпожу Матвиенко, председателя Думы, в июле прошлого года. И мы можем гарантировать такое для поездки министра Лаврова на министерскую конференцию в Лугано в этом году", – добавил Кассис.
Что предшествовало?
- Напомним, 2 февраля в Киев прибыл действующий глава ОБСЕ, глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис. Вместе с ним Украину посетил генеральный секретарь ОБСЕ Ферридун Синирлиоглу.
- После визита в Киев действующий глава ОБСЕ, глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис приехал с визитом в Москву.
- Ранее в ОБСЕ заявляли, что во время визита в Украину Кассис представил Киеву инструменты поддержки мира после прекращения боевых действий. В Москве он провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
- Также министр иностранных дел Швейцарии и действующий председатель ОБСЕ Игнацио Кассис после визитов в Украину и Россию заявил, что представил сторонам три группы идей от имени организации.
Нормальний такий хід (
Самый малахольный от имени ЕС обещает принять в эту блудню Украину.
А от имени Украины обещает кацапам Донбасс.
Тот шо Кассис (малахольный пожиже) от имени ЕС (Швейцария не член организации) обещает беспрепятственный проезд по территории ЕС.
