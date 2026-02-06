Новости Визит генсека ОБСЕ в Россию
1 243 10

Швейцария может гарантировать Лаврову беспрепятственный приезд на министерскую встречу ОБСЕ, - Кассис

Лавров может поехать на министерскую встречу ОБСЕ

Министр иностранных дел Швейцариии действующий глава ОБСЕ Игнацио Кассис сообщил, что его страна может гарантировать главе МИД РФ Сергею Лаврову беспрепятственный приезд в Лугано для участия в министерской встрече ОБСЕ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Кассис рассказал на пресс-конференции в пятницу.

Что известно

По словам Кассиса, вопрос участия российской делегации, в частности Лаврова, в совете министров иностранных дел ОБСЕ 3-4 декабря в швейцарском Лугано был предметом обсуждения с самим Лавровым на встрече в Москве.

Он отметил, что россияне "готовы принять участие в наших обсуждениях и даже в министерской конференции, если мы, конечно, сможем гарантировать логистику и безопасность".

Швейцария может гарантировать беспрепятственный приезд Лаврова

"Я сказал ему (Лаврову. – Ред.), что Швейцария может это сделать, и мы продемонстрировали, что уже смогли без трудностей принять госпожу Матвиенко, председателя Думы, в июле прошлого года. И мы можем гарантировать такое для поездки министра Лаврова на министерскую конференцию в Лугано в этом году", – добавил Кассис.

Что предшествовало?

  • Напомним, 2 февраля в Киев прибыл действующий глава ОБСЕ, глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис. Вместе с ним Украину посетил генеральный секретарь ОБСЕ Ферридун Синирлиоглу.
  • После визита в Киев действующий глава ОБСЕ, глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис приехал с визитом в Москву.
  • Ранее в ОБСЕ заявляли, что во время визита в Украину Кассис представил Киеву инструменты поддержки мира после прекращения боевых действий. В Москве он провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
  • Также министр иностранных дел Швейцарии и действующий председатель ОБСЕ Игнацио Кассис после визитов в Украину и Россию заявил, что представил сторонам три группы идей от имени организации.

Лавров Сергей ОБСЕ Швейцария
Гебельса чекати в гості?
Нормальний такий хід (
показать весь комментарий
06.02.2026 23:57 Ответить
Не Геббельса, а Рибентроппа
показать весь комментарий
07.02.2026 02:09 Ответить
"Они там все малахольные"
Самый малахольный от имени ЕС обещает принять в эту блудню Украину.
А от имени Украины обещает кацапам Донбасс.
Тот шо Кассис (малахольный пожиже) от имени ЕС (Швейцария не член организации) обещает беспрепятственный проезд по территории ЕС.
Когда Европа вела войны. Мнение великой Швейцарии и в ..й не тарахтело. Наполеон и Топал-паша неоднократно высказывали своё о ношение к швейцарскому суверенитету.
показать весь комментарий
06.02.2026 23:58 Ответить
швейцарці просто ще не знають про дрон на оптоволокні .
показать весь комментарий
07.02.2026 00:02 Ответить
А за виїзд ніхто не обіцяв
показать весь комментарий
07.02.2026 04:23 Ответить
Троянський кінь 🤬
показать весь комментарий
07.02.2026 04:30 Ответить
Клав він на ваше обсе.
показать весь комментарий
07.02.2026 04:47 Ответить
На відміну від української тенісистки,людина без совісті і честі запрошує кацапського виродка на зустріч.. Його країну нацистське золото до сих пір зігріває,а не пече.
показать весь комментарий
07.02.2026 05:52 Ответить
Це приниження та дурість але хитрожопі швейцарський банкіри завжди правили бал і знають, як підлизнуть диктаторам, для того, щоб ті ховали у них свої гроші. Гітлер так і зробив але подох і золото дісталось банкірам. Тепер чекають на путлера з його заначкою.
показать весь комментарий
07.02.2026 08:07 Ответить
на батуті стрибнути вже не виходить? Ех, старість-старість.
показать весь комментарий
07.02.2026 10:24 Ответить
 
 